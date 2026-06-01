«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

АО «Спецавтохозяйство» и Ассоциация объединенных УК Новосибирска заключили соглашение о сотрудничестве. Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе «Спецавтохозяйства», соглашение предусматривает совместную работу сразу по нескольким направлениям:

предотвращение нарушений графика вывоза ТКО из-за неправильно припаркованных автомобилей и несвоевременной уборки проезжей части от снега;

обмен информацией о количестве зарегистрированных и фактически проживающих граждан для корректного учета потребителей услуги;

информирование населения по вопросам обращения с ТКО через домовые чаты, информационные стенды и другие каналы связи.

В ассоциацию входят 23 управляющие компании.

— Самое важное в этом соглашении, на мой взгляд, — это оперативное реагирование. Ранее, при возникновении проблемы с вывозом ТБО, крупногабаритных отходов коммуницировать с АО «САХ» было очень сложно, так как официальный срок ответа на запросы УК составлял 30 дней, и все это время проблему могли не решать. Сейчас мы создали чат в мессенджере и направляем «Спецавтохозяйству» информацию о проблемных ситуациях. Они реагируют очень быстро — день-два и все устраняется, — пояснил директор ООО УК «Жилдом», сооснователь Ассоциации объединенных УК Новосибирска (АОУК) Антон Лапа.

Кроме того, сотрудничество позволит оперативно сверять данные по количеству плательщиков за вывоз мусора.

— Основная сложность «САХ» — это поиск и уточнение информации по количеству собственников и реально проживающих в квартире. «САХ» осуществляет начисления за вывоз ТБО исходя из количества зарегистрированных человек. Если нет информации о количестве фактически проживающих, то они будут начислять на одного, а реальное количество мусора будет больше. Это особенно актуально, если в квартире проживает большое количество арендаторов. В такой ситуации «САХ» не может правильно рассчитать нагрузку на технику и количество контейнеров, распределить ресурсы, чтобы мусор не накапливался на контейнерных площадках. Так что вопрос обмена этой информацией важен для организации процесса вывоза ТБО, — пояснил собеседник редакции.

По его словам, сейчас УК может подать в «САХ» информацию о количество проживающих в квартире. Кроме того, этот процесс двухсторонний.

— Управляющие компании также имеют возможность в своих единых платёжных документах размещать количество зарегистрированных или фактически проживающих людей, на которых «САХ» начислил тариф для этой квартиры. То есть мы в рамках соглашения пришли к автоматизированной системе распределения информации, синхронизируем свое программное обеспечение с программным обеспечением «САХ», чтобы эти программы сами обменивались автоматическими выгрузками информации друг с другом, а наши платёжки формировалась с учетом актуальной информации для каждой квартиры относительно размера начисления, — заявил Антон Лапа.

По его словам, на следующем этапе ассоциация планирует добиваться подписания подобных соглашений со всеми ресурсоснабжающими организациями и администрациями районов города.

— Это необходимо, чтобы ускорить обмен информацией, сроки принятия решений и реагирования, чтобы проблемные ситуации, связанные с вопросами ЖКХ, решались быстрее, — добавил Лапа.

Он уверен, что такое сотрудничество позволит повысить комфорт и безопасность собственников многоквартирных домов, упростит работу УК, регоператора «Спецавтохозяйство», ресурсников.

— Практика показывает, что сложности в коммуникациях между структурами затягивают решение проблем, которые можно было бы решать быстрее, если бы информация циркулировала оперативнее, — резюмировал собеседник редакции.

Напомним, на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента в феврале 2026 года генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов сообщал о том, что в регионе пересмотрят нормативы на утилизацию отходов для юрлиц и физлиц. По его словам, промежуточный результат замеров показывает, что каждый третий контейнер региональный оператор ввозит бесплатно. Недополученные доходы предприятия за год оценочно составляют 500 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы завалили строительными отходами контейнерные площадки. Региональному оператору пришлось вывозить тонны бетона и кирпича.