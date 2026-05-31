Статус ремесленника перейдёт в ведение регионов

В Государственную Думу внесён законопроект, который предлагает передать российским регионам, в том числе Новосибирской области, полномочия самостоятельно определять критерии ремесленной деятельности. Документ разработан для систематизации подходов к поддержке малого бизнеса в этой сфере.

Сейчас, по данным авторов инициативы, из 85 субъектов РФ только 44 воспользовались правом утверждать перечни видов ремесленной деятельности. В остальных регионах чёткого статуса ремесленника не существует, что создаёт дополнительные барьеры.

— Если в субъекте Российской Федерации отсутствует акт, который регламентирует ремесленную деятельность, то ремесленники в этих субъектах Российской Федерации вынуждены нести дополнительные издержки и маркировать продукцию, — отмечается в пояснительной записке.

Новый законопроект меняет подход. Он оставляет на федеральном уровне лишь одно общее правило: ремесленник — это всегда субъект малого и среднего предпринимательства (МСП). Всё остальное регионы будут устанавливать сами. Им предлагают закрепить за собой право утверждать перечни конкретных видов ремёсел, вести собственные реестры ремесленников и даже определять, какие именно продукты их труда подпадают под этот статус. Кроме того, местные власти смогут сами устанавливать порядок подтверждения соответствия этим критериям.

Законопроект также сохраняет существующие меры поддержки: создание палат и центров ремёсел, финансовую, имущественную и консультационную помощь. При этом под действие новых правил попадут и самозанятые — на время действия эксперимента по налогу на профессиональный доход они тоже смогут быть признаны ремесленниками. В случае принятия документ предлагает ввести его в действие с 1 марта 2027 года, чтобы у регионов было время разработать свои нормативные акты.

Стоит отметить, что более 5 тысяч ремесленников Новосибирской области также добиваются принятия закона о своём статусе. Абсолютное большинство из них — 95% — работают как самозанятые.

Изучив опыт других регионов (Оренбурга, Вологодской области, Татарстана), новосибирские мастера предложили пять конкретных шагов, в том числе разработать региональный закон о ремесленничестве, создать реестр ремесленников, а также возродить комиссию по народным промыслам при областном минпромторге и сформировать реестр самих промыслов.

