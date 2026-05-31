Статус ремесленника перейдёт в ведение регионов

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область разработает нормативные акты после принятия законопроекта

В Государственную Думу внесён законопроект, который предлагает передать российским регионам, в том числе Новосибирской области, полномочия самостоятельно определять критерии ремесленной деятельности. Документ разработан для систематизации подходов к поддержке малого бизнеса в этой сфере.

Сейчас, по данным авторов инициативы, из 85 субъектов РФ только 44 воспользовались правом утверждать перечни видов ремесленной деятельности. В остальных регионах чёткого статуса ремесленника не существует, что создаёт дополнительные барьеры.

— Если в субъекте Российской Федерации отсутствует акт, который регламентирует ремесленную деятельность, то ремесленники в этих субъектах Российской Федерации вынуждены нести дополнительные издержки и маркировать продукцию, — отмечается в пояснительной записке.

Новый законопроект меняет подход. Он оставляет на федеральном уровне лишь одно общее правило: ремесленник — это всегда субъект малого и среднего предпринимательства (МСП). Всё остальное регионы будут устанавливать сами. Им предлагают закрепить за собой право утверждать перечни конкретных видов ремёсел, вести собственные реестры ремесленников и даже определять, какие именно продукты их труда подпадают под этот статус. Кроме того, местные власти смогут сами устанавливать порядок подтверждения соответствия этим критериям.

Законопроект также сохраняет существующие меры поддержки: создание палат и центров ремёсел, финансовую, имущественную и консультационную помощь. При этом под действие новых правил попадут и самозанятые — на время действия эксперимента по налогу на профессиональный доход они тоже смогут быть признаны ремесленниками. В случае принятия документ предлагает ввести его в действие с 1 марта 2027 года, чтобы у регионов было время разработать свои нормативные акты.

Стоит отметить, что более 5 тысяч ремесленников Новосибирской области также добиваются принятия закона о своём статусе. Абсолютное большинство из них — 95% — работают как самозанятые.

Изучив опыт других регионов (Оренбурга, Вологодской области, Татарстана), новосибирские мастера предложили пять конкретных шагов, в том числе разработать региональный закон о ремесленничестве, создать реестр ремесленников, а также возродить комиссию по народным промыслам при областном минпромторге и сформировать реестр самих промыслов.

Фото из архивов редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

Автор: Оксана Мочалова

В российских регионах участились случаи инфекционного мононуклеоза среди молодых людей от 15 до 24 лет. Болезнь, которую в народе называют «болезнью поцелуев», традиционно ассоциировалась с детьми четырёх-пяти лет, но сейчас её всё чаще диагностируют у школьников и студентов. По разным данным, регистрируют от 40 до 80 случаев на 100 тысяч человек.

Врач-инфекционист Инвитро, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков уверен, что говорить о вспышке заболевания некорректно. У мононуклеоза всегда было два возрастных пика: раннее детство и подростковый возраст от 15 до 25 лет. Второй пик связан с гормональной перестройкой, активным общением и поцелуями, из-за чего болезнь и получила своё неофициальное название много десятилетий назад.

«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом

Автор: Оксана Мочалова

АО «Новосибирскэнергосбыт» подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании банкротом искитимского ООО «Водоканал». Поводом стала задолженность предприятия в размере почти 14 миллионов рублей. На данный момент заявление не принято судом к производству.

Это не первый серьёзный финансовый спор между сторонами. За два месяца до подачи заявления о банкротстве арбитраж уже взыскал с водоканала в пользу энергетиков ещё один долг — более 21,5 миллиона рублей. Тот иск касался периода с сентября 2025 года по январь 2026 года, и ответчик полностью признал требования.

Выплаты по страхованию посевов новосибирских аграриев выросли почти в 8 раз

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году в Новосибирской области застраховали 55 891 гектар посевных площадей. При этом в первом квартале 2026 года страховые выплаты сельхозпроизводителям региона уже достигли 4 миллионов 343 тысяч рублей. Это почти в восемь раз больше, чем за тот же период 2025 года, сообщили на запрос редакции Infopro54 в Россельхозбанке.

В целом по Сибирскому федеральному округу в первом квартале 2026 года объём выплат аграриям составил 23,5 миллиона рублей. Лидерами по этому показателю стали Омская область, Красноярский и Алтайский края. При этом по динамике роста выплат Новосибирская область демонстрирует один из самых заметных скачков в округе.

Дома в Новосибирской области подорожали на 7%

Автор: Оксана Мочалова

Средняя стоимость загородного дома в Новосибирской области в мае 2026 года достигла 14,8 млн рублей. За год цена выросла на 7%, а с начала года — на 4%, сообщают аналитики «Циан». Это несколько больше, чем в среднем по стране (14,1 млн рублей).

Что касается земельных участков, то их средняя цена в регионе составила 376 тыс. рублей за сотку (в среднем по России — 334 тыс. за сотку), причём за год участки подорожали на 8%, а с начала года — на 3%.

Единый стандарт на транспорте сделает поездки с детьми удобнее для новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Путешествовать с детьми по России скоро станет заметно удобнее. Минтранс утвердил единый стандарт для комнат матери и ребенка и детских игровых зон на всех объектах транспортной инфраструктуры. Речь идет об аэропортах, железнодорожных и автовокзалах. Соответствующее распоряжение подписал министр Андрей Никитин.

Раньше требования к таким помещениям на разных видах транспорта различались. Например, то, что было привычно для аэропорта, могло отсутствовать на железнодорожном вокзале. Новый подход эту проблему устраняет.

Новосибирская область нарастила просрочку по ипотеке на стройку

Автор: Оксана Мочалова

За первый квартал 2026 года объем просроченных платежей по кредитам на строящееся жилье в Новосибирской области вырос на 21 млн рублей и по состоянию на 1 апреля достиг 526 млн рублей. По этому показателю регион лидирует в Сибири, свидетельствуют данные коллекторского агентства «Долговой Консультант». По абсолютному приросту «плохих» долгов за первый квартал регион находится на третьем месте. Рост составил 4,2%.

В соседних регионах ситуация выглядит иначе. В Томской области объем просрочки вырос на 5,2% — до 101 млн рублей. В Омской области прирост оказался заметно выше — 16,7%, в абсолютных цифрах долг увеличился на 27 млн рублей, достигнув 189 млн. В Алтайском крае прирост составил 11,1%, а общий объем неплатежей — 160 млн рублей.

