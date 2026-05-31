Новосибирцев ждёт плавный рост температуры в начале июня

Первая рабочая неделя лета в Новосибирске, по данным метеосервисов, обещает быть по-настоящему тёплой и с каждым днём будет становиться только жарче. Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра, «Яндекс.Погода» и Gismeteo сходятся в главном: существенных заморозков и затяжных ливней не ожидается, однако в показаниях температуры и осадков есть небольшие расхождения.

Западно-Сибирского УГМС даёт прогноз на начало недели: +22…+27 градусов днём при восточном ветре и лишь местами кратковременных дождях. «Яндекс.Погода» показывает более высокие значения к концу недели: если в понедельник +23 градуса, то к воскресенью столбики термометров поднимутся до +26. Gismeteo традиционно осторожнее. Все сервисы единодушны в том, что самыми прохладными днями станут понедельник и вторник, а ближе к выходным температура только вырастет.

Понедельник, 1 июня, встретит новосибирцев комфортными +23 градусами и переменной облачностью. Осадков в этот день не ожидается, ветер восточный, слабый.

Во вторник, 2 июня, станет чуть теплее — днём до +24 градусов. Однако именно в этот день возрастает вероятность кратковременных дождей и гроз, особенно во второй половине дня. Ветер останется восточным, но порывы могут достигать 14 метров в секунду.

К середине недели, в среду, 3 июня, характер погоды начнёт меняться. Дневные температуры составят +24 градуса, а ветер сменит восточное направление на северо-восточное. Осадков станет меньше — преимущественно без дождей, хотя отдельные грозы ещё возможны.

В четверг, 4 июня, потепление продолжится: столбики термометров покажут уже +25 градусов. Облачность уменьшится, день будет яснее предыдущих. Этот день по народному календарю называют Соловьиным — долгое пение соловья сулит ясную погоду без осадков в ближайшие дни.

В пятницу, 5 июня, станет ещё жарче — днём до +25…+26 градусов. Осадков практически не ожидается. Вторая половина недели встретит новосибирцев настоящей летней погодой.

Суббота, 6 июня, порадует ещё большим теплом: днём +25…+26 градусов. Будет переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер сохранит северо-восточное направление.

Наконец, в воскресенье, 7 июня, погода достигнет пика: днём до +26…+27 градусов. Преимущественно без осадков, солнечно. Ветер останется северо-восточным и слабым — 3–8 метров в секунду.

Поскольку неделя начинается 1 июня, в Духов день, стоит обратить внимание на природу: если пойдёт дождь, примета сулит богатый урожай грибов. Сильный ветер в начале недели, согласно народным наблюдениям, может предвещать жаркое лето. А тёплый и ясный четверг — хороший знак для сенокоса и заготовки трав.

