Дома в Новосибирской области подорожали на 7%

Средняя стоимость загородного дома в Новосибирской области в мае 2026 года достигла 14,8 млн рублей. За год цена выросла на 7%, а с начала года — на 4%, сообщают аналитики «Циан». Это несколько больше, чем в среднем по стране (14,1 млн рублей).

Что касается земельных участков, то их средняя цена в регионе составила 376 тыс. рублей за сотку (в среднем по России — 334 тыс. за сотку), причём за год участки подорожали на 8%, а с начала года — на 3%.

Активность покупателей в регионе пока остаётся умеренной, однако эксперты связывают это с погодными условиями. Рекордно снежная зима ограничила количество поездок и показов, но с приходом тёплого сезона число сделок начало расти. Более того, отложенный спрос постепенно выходит на рынок — особенно на фоне медленного роста цен и ожидаемого снижения ключевой ставки.

Соседние регионы показывают разнонаправленную динамику. В Алтайском крае средняя стоимость дома сейчас составляет 13,2 млн рублей, что на 9% больше, чем год назад. Участки здесь заметно дешевле — 309 тыс. за сотку, причём рост за год составил 7%. В Томской области дом обойдётся в 13 млн рублей (+7% за год), а сотка земли — в 258 тыс. рублей, но здесь зафиксировано снижение цен на участки на 11% за год.

Самое заметное подорожание домов среди соседей наблюдается в Омской и Кемеровской областях. В Омской области дом подорожал на 6% и теперь стоит 12,1 млн рублей, а в Кемеровской области рост составил 8%, до 15,6 млн рублей. Интересно, что при этом в Кемеровской области участки подешевели на 8%, опустившись до 149 тыс. за сотку. В Красноярском крае дома за год не изменились в цене и остались на уровне 13,5 млн рублей, тогда как участки выросли на 11% (до 190 тыс. за сотку).

Что касается числа сделок в целом по России, то здесь тоже заметно оживление. По сравнению с началом прошлого года количество проданных домов увеличилось на 5%, а участков — сразу на 11%. Рынок постепенно адаптируется к введению эскроу-счетов. Для застройщиков это означает изменение правил финансирования: ВТБ, например, уже скорректировал условия кредитования для малого и среднего бизнеса в сфере ИЖС, сделав акцент на проектном финансировании с использованием эскроу. Параллельно начинают работать и другие факторы. Снижение ключевой ставки и начало активного сезона выводят на рынок тот самый отложенный спрос, который копился последние месяцы.

По словам ведущего аналитика «Циана» Елены Бобровской, в 2026 году стоит ожидать восстановительного роста спроса на фоне снижения ключевой ставки и постепенной адаптации рынка к продажам через эскроу. Способствовать увеличению активности покупателей будет длительное отсутствие роста цен. Темпы роста цен будут ниже инфляции (+4-6% за год), так как ипотека остаётся дорогой, а других драйверов спроса на рынке нет.

Ранее редакция сообщала, что по итогам 2026 года в Новосибирской области будет введено 800-900 тыс. кв. метров в сегменте ИЖС. Это меньше рекордного показателя прошлого года, когда было сдано более миллиона «квадратов». Причина — отмена льготной ипотеки, которая была одним из главных драйверов бума частного домостроения.