Страховщики пересмотрели возрастные рамки каско

На фоне увеличения среднего возраста автомобилей в России одна из страховых компаний пересмотрела условия оформления полисов каско. Теперь в программу страхования включили подержанные машины старше 15 лет. Ранее страховщики, как правило, отказывали владельцам таких автомобилей или предлагали им заведомо невыгодные варианты.

Владельцы транспортных средств возрастом до 20 лет включительно могут получить полноценную страховую защиту. Условия для них сопоставимы с программами для новых машин. Единственное отличие — обязательная франшиза с первого случая, размер которой клиент выбирает самостоятельно при оформлении полиса.

Генеральный директор компании объяснил изменения адаптацией страховых продуктов к текущим реалиям рынка и расширением клиентской аудитории.

По данным аналитиков авторынка, средний возраст легкового автомобиля в Новосибирской области достиг 17,2 года. Это один из самых высоких показателей в стране. При этом спрос на подержанные машины продолжает расти: в апреле 2026 года россияне купили 542,2 тысячи автомобилей с пробегом — на 14,1% больше, чем в марте. В топе самых популярных моделей оказались LADA 2107, Kia Rio и Hyundai Solaris.

