Инфекционист объяснил новосибирцам рост «болезни поцелуев» среди зумеров

В российских регионах участились случаи инфекционного мононуклеоза среди молодых людей от 15 до 24 лет. Болезнь, которую в народе называют «болезнью поцелуев», традиционно ассоциировалась с детьми четырёх-пяти лет, но сейчас её всё чаще диагностируют у школьников и студентов. По разным данным, регистрируют от 40 до 80 случаев на 100 тысяч человек.

Врач-инфекционист Инвитро, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков уверен, что говорить о вспышке заболевания некорректно. У мононуклеоза всегда было два возрастных пика: раннее детство и подростковый возраст от 15 до 25 лет. Второй пик связан с гормональной перестройкой, активным общением и поцелуями, из-за чего болезнь и получила своё неофициальное название много десятилетий назад.

По словам эксперта, сейчас врачи стали чаще выявлять случаи у подростков не из-за реального роста заболеваемости, а благодаря улучшению диагностики и повышенной настороженности после пандемии COVID-19.

Одно из редких, но реальных осложнений заболевания — разрыв селезёнки. При мононуклеозе этот орган может значительно увеличиться, и даже небольшая травма живота способна привести к внутреннему кровотечению. Поэтому при подтверждённом диагнозе рекомендуется на четыре-шесть недель избегать контактных видов спорта и любых активностей с риском удара в живот.

Что касается тяжёлых осложнений вроде герпетического энцефалита, то здесь, по словам эксперта, часто возникает путаница.

— Герпетический энцефалит вызывает не вирус Эпштейна-Барр, а вирусы простого герпеса 1 и 2 типов. Да, все они из одного семейства, но приписывать энцефалит инфекционному мононуклеозу некорректно, — уточняет Андрей Поздняков.

Он отметил, что связь вируса с синдромом хронической усталости пока не подтверждена, хотя многие пациенты после болезни действительно долго чувствуют слабость. Возникает так называемый пост-вирусный астенический синдром. В редких случаях вирус Эпштейна-Барр рассматривается как возможный кофактор при некоторых онкологических и аутоиммунных заболеваниях, но для развития таких исходов нужно стечение множества дополнительных факторов.

Андрей Поздняков добавил, что инфекционный мононуклеоз переносят до 90% взрослых, и в большинстве случаев он проходит без последствий. При появлении длительной лихорадки, сильной боли в горле, увеличенных лимфоузлов и выраженной утомляемости инфекционист советует обратиться к врачу.

