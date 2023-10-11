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ВТБ повышает ставки по среднесрочным вкладам в рублях

  • 11/10/2023, 15:27

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С 11 октября ВТБ корректирует условия по рублевым вкладам на срок шесть месяцев для всех клиентских сегментов. Максимальная доходность увеличивается на 0,7 пп и теперь достигает 12,2%.

ВТБ повышает ставки по среднесрочным вкладам в рубляхКлиенты массовой розницы при размещении средств на ВТБ-Вкладе сроком полгода теперь могут получить доходность до 11,5% годовых, владельцы пакета услуг «Привилегия» — до 11,9%. Доходность 12,2% доступна клиентам Private Banking при открытии продукта без опций пополнения и снятия в дистанционных каналах и при условии выплаты процентов в конце срока. Минимальная сумма при оформлении депозита в ВТБ Онлайн или банкомате составляет 10 тысяч рублей.

По среднесрочному депозиту (181 день) «Выгодное начало», который предлагается клиентам, впервые размещающим средства в банке, доходность при открытии в ВТБ Онлайн может составить до 11,70 % годовых. Минимальная сумма средств по этому продукту составляет 1 тысячу рублей.

«В результате неоднократного повышения ключевой ставки на российском финансовом рынке наступил благоприятный период для накопления средств. С августа рыночная доходность по депозитам выросла на 3-3,5 пп и достигла рекордного показателя с осени прошлого года. Несмотря на то, что максимально высокие ставки по-прежнему предлагаются по долгосрочным инструментам, сегодня россияне предпочитают вклады на три и шесть месяцев. Например, в ВТБ на них приходится 75% от общего количества привлекаемых вкладов, и до конца года мы ожидаем сохранения сложившейся структуры спроса. Для нас стратегически важно предлагать клиентам выгодные условия размещения средств, поэтому с сегодняшнего дня мы повышаем ставки по среднесрочным депозитам. Это позволит получать максимально высокий доход не только клиентам, размещающим средства на три месяца, но и тем, кто готов инвестировать на полгода», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

В конце сентября ВТБ корректировал условия по всей линейке своих сберегательных продуктов в рублях – как долгосрочным, так и краткосрочным. Максимальная доходность для всех клиентских сегментов выросла на 1,5 пп и достигла 13% годовых при размещении средств на три года. По трехмесячным депозитам максимальная доходность в банке сейчас составляет 12% годовых, а годовым – 10,5%.

Клиентам, которые переводят пенсию в ВТБ до 30 ноября, на первые полгода банк делает дополнительную надбавку в размере 1% годовых на любой вклад в рублях до 1 млн рублей. Таким образом, максимальная доходность для них составит 14% годовых. Одновременно ВТБ скорректировал условия по накопительным счетам. Максимальные 13% годовых получают клиенты, впервые открывающие накопительный счет «Сейф» на сумму до 1 млн рублей. При оформлении продукта до 31 октября повышенная ставка будет действовать в течение первых четырех месяцев, в остальных случаях – в течение  трех.

Доходность 12,2% годовых доступна по ВТБ-Вкладу в рублях без опции пополнения и частичного снятия на сроке 181 день с выплатой процентов в конце срока вклада владельцам пакета услуг «Прайм+» при открытии вклада в ВТБ Онлайн/ банкомате ВТБ с минимальной суммой первоначального взноса  от 15 млн рублей.  Для владельцев пакета услуг «Привилегия-Мультикарта» доходность составит 11,9% годовых по продукту без опции пополнения и частичного снятия на сроке 181 день с выплатой процентов в конце срока вклада  при размещении средств в ВТБ Онлайн / банкомате ВТБ с минимальной суммой первоначального взноса от 5 млн рублей, для владельцев пакета услуг «Мультикарта» — 11,5% годовых по вкладу без опции пополнения и частичного снятия на сроке 181 день с выплатой процентов в конце срока вклада  при размещении средств в ВТБ Онлайн/банкомате ВТБ с минимальной суммой первоначального взноса от 10 тысяч рублей. Продление договора вклада предусмотрено неограниченное число раз. При досрочном расторжении проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования».

Доходность до 11,70% годовых в рублях по вкладу «Выгодное начало» достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на срок 181 день. Мин. сумма вклада — 30 тыс. рублей при открытии вклада в отделении банка ВТБ; 1 тыс. руб.– в ВТБ Онлайн. Процентные ставки в рублях в процентах годовых при открытии вклада на срок 181 день в ВТБ Онлайн / банкомате ВТБ: эффективная – 11,70%, номинальная – 11,43%, при открытии вклада в отделении банка ВТБ: эффективная – 10,70%, номинальная – 10,47%. Приходно-расходные операции по вкладу не предусмотрены. Продление договора не предусмотрено. При досрочном расторжении проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования». Вклад доступен для открытия только при условии отсутствия у клиента в течение 180 дней действующих договоров срочных банковских вкладов/ накопительных счетов от даты обращения клиента для открытия вклада.

Подробная информация на официальном сайте и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Условия действительны на 11.10.2023

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Фото: freepik.com — user6702303 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : накопления доходность вкладов ВТБ вклады


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