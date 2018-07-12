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33 трактора «Белорус» выйдут на уборку дорог Новосибирской области

  • 12/07/2018

Техника будет распределена по всем районам области.

ОАО «Новосибирскавтодор» приобрело 33 трактора «Беларус». Техника поступила в рамках инвестиционной программы предприятия, на ее реализацию в текущем году выделено более 600 млн. рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Приобретены две модели тракторов: 16 «Беларус МТЗ-1221» и 17 «Беларус МТЗ-82.1». Техника отличается простотой конструкции, высокой производительностью и надежностью, а также возможностью агрегатироваться с широким спектром навесного оборудования для обустройства и содержания автомобильных дорог, что позволяет максимально эффективно использовать ее функциональные возможности.

Предприятием для летнего сезона уже закуплено и используется навесное оборудование – косилки и косилки – манипуляторы, к зимнему сезону будут приобретены прицепные грейдеры.

Технику распределят по всей Новосибирской области – 6 тракторов получит Мошковское ДРСУ, 5 – Мариинский филиал, по 4 – Обское и Черепановское ДРСУ, по 3 – Татарское и Тогучинское ДРСУ, по 2 трактора отправятся в Карасукское и Купинское ДРСУ, по 1 – в Барабинское, Каргатское, Ордынское и Чановское ДРСУ.

Фото: пресс-служба компании

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