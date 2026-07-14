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Банк Уралсиб открыл офис в Якутске

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Дополнительный офис «Саха Якутия» Банка Уралсиб начал свою работу 14 июля в Якутске по адресу: проспект Ленина, дом 7

Банк УралсибОфис работает с физическими лицами и предлагает клиентам современный комплекс банковских продуктов и услуг. Сотрудники офиса помогут клиентам подобрать подходящие решения, проконсультируют по любым возникающим вопросам, при необходимости подключат онлайн-банк.

Удобный и современный офис оформлен в новом корпоративном стиле. Здесь созданы комфортные условия для обслуживания клиентов: Wi-Fi и зарядная станция для смартфонов, электронная очередь, зона самообслуживания 24/7 с банкоматом, где клиенты могут самостоятельно совершать необходимые операции.

«Уралсиб сегодня проводит качественное обновление своей региональной сети и расширяет географию своего присутствия. ДО «Саха Якутия» – уже второй офис, который мы открыли   с начала этого года в Дальневосточном федеральном округе. Первый был открыт весной этого года в формате удаленной точки продаж для юрлиц – участников рынка драгоценных металлов. Также удаленные точки продаж для юридических лиц, связанных с драгоценными металлами, были открыты в Магадане, Чите и Благовещенске, – отметила Исполнительный директор Макрорегиона Урало-Сибирский, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева. – Сегодня Банк Уралсиб активно развивает различные форматы клиентского сервиса, и это помогает делать обслуживание клиентов максимально эффективным, удобным, отвечающим современным стандартам и требованиям банковского бизнеса».

Информацию о режиме работы ДО «Саха Якутия» продуктах и услугах, предоставляемых в этом офисе, можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-250-57-57.

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Фото предоставлено рекламодателем
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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

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ПСБ снизил процентные ставки по ипотечным программам

ПСБ пересмотрел условия предоставления жилищных займов, снизив процентные ставки на 0,4 п.п. по ряду предложений. Это коснулось как стандартной ипотеки на готовое жилье, так и военных ипотечных программ, а также услуг по рефинансированию.

Теперь приобрести квартиру на вторичном рынке можно по ставке от 17,79%. Для столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края максимальный лимит займа составит 50 миллионов рублей, тогда как для остальных субъектов Российской Федерации — 25 миллионов. Требуется первоначальный взнос от 20,01% стоимости приобретаемой недвижимости.

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Сбер запустил крупнейший в России сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ

Сбер запустил новый сервис, который помогает автомобилистам находить автозаправочные станции, где с высокой вероятностью доступно топливо. Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает 23 тыс. АЗС по всей стране — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населённых пунктов

В основе сервиса — обезличенные данные о покупках более 100 миллионов клиентов Сбера. Благодаря масштабу платежной инфраструктуры банк ежедневно получает миллионы сигналов о покупках топлива по всей стране, что позволяет формировать максимально полную и актуальную картину работы АЗС независимо от региона и сети.

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Инвестиции в классику: как создается сериал «Война и мир»

Известный режиссер-постановщик Сергей Урсуляк приступил к созданию масштабной сериальной адаптации бессмертного романа Льва Толстого «Война и мир». Это первая отечественная многосерийная интерпретация произведения за последние шесть десятилетий, последовавшая за грандиозной киноэпопеей Сергея Бондарчука. В актерский состав вошли такие звезды, как Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие известные артисты. Финансовую поддержку проекту оказал банк ВТБ.

«Война и мир» считается одним из основополагающих произведений русской литературы. Как и в предыдущих работах, в этом проекте задействовано немало молодых талантов, которым предстоит работать бок о бок с уже состоявшимися мастерами, поделился Сергей Урсуляк.

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Банк Уралсиб поздравил выпускников Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления

Представитель Банка Уралсиб поздравила молодых специалистов с окончанием обучения в университете и пожелала успешного старта в профессии.  В этом году более пятидесяти выпускников получили дипломы, а одиннадцать – стали отличниками.

Новосибирский филиал Банка Уралсиб несколько лет сотрудничает с Новосибирским   Государственным Университетом Экономики и Управления, принимает участие в различных проектах вуза. В прошлом году банк стал партнером конкурса «Золотой фонд НГУЭУ». Победителями этого конкурса становятся студенты старших курсов НГУЭУ с высокими результатами в учебе, имеющие достижения в научной, профессиональной и общественной деятельности. Конкурс призван оказывать содействие в трудоустройстве талантливым студентам и выпускникам, повышать имидж университета как центра подготовки высококвалифицированных кадров. Также Уралсиб принял участие в Ярмарке кадровых партнеров НГУЭУ, которая состоялась в октябре и привлекла десятки ведущих компаний Новосибирска.

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Сбер: портфель образовательного кредитования в Сибири вырос на 68% за год

В Сибири, как и по всей стране, продолжается приёмная кампания вчерашних выпускников в вузы. Абитуриенты могут подать документы в пять вузов на пять направлений в каждом. Главный критерий в большинстве случаев — количество баллов, набранных во время сдачи ЕГЭ.

Но если баллов для поступления на выбранный факультет на бюджетной основе не хватило — это не повод отступать от цели и отказываться от профессии мечты. Поможет образовательный кредит с господдержкой. Этот финансовый инструмент позволяет получить доступ к высшему и среднему специальному образованию по ставке в несколько раз ниже рыночной.

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Электронные гарантии стали основным инструментом для малого и среднего бизнеса

С ростом объема закупок госкомпаний наблюдается повышенный интерес со стороны малого и среднего бизнеса (МСБ) к документарным продуктам. С начала 2026 года число клиентов, прибегающих к банковским гарантиям, выросло на 31%, а объем выданных электронных гарантий увеличился на 76%. Такие данные были представлены Русланом Еременко, членом правления ВТБ, на международной промышленной выставке Иннопром-2026.

Согласно статистике банка, с начала текущего года увеличилось как количество клиентов, оформивших банковские гарантии, на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и общее число выданных гарантий — на 25%.

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