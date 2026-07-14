Банк Уралсиб открыл офис в Якутске

Офис работает с физическими лицами и предлагает клиентам современный комплекс банковских продуктов и услуг. Сотрудники офиса помогут клиентам подобрать подходящие решения, проконсультируют по любым возникающим вопросам, при необходимости подключат онлайн-банк.

Удобный и современный офис оформлен в новом корпоративном стиле. Здесь созданы комфортные условия для обслуживания клиентов: Wi-Fi и зарядная станция для смартфонов, электронная очередь, зона самообслуживания 24/7 с банкоматом, где клиенты могут самостоятельно совершать необходимые операции.

«Уралсиб сегодня проводит качественное обновление своей региональной сети и расширяет географию своего присутствия. ДО «Саха Якутия» – уже второй офис, который мы открыли с начала этого года в Дальневосточном федеральном округе. Первый был открыт весной этого года в формате удаленной точки продаж для юрлиц – участников рынка драгоценных металлов. Также удаленные точки продаж для юридических лиц, связанных с драгоценными металлами, были открыты в Магадане, Чите и Благовещенске, – отметила Исполнительный директор Макрорегиона Урало-Сибирский, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева. – Сегодня Банк Уралсиб активно развивает различные форматы клиентского сервиса, и это помогает делать обслуживание клиентов максимально эффективным, удобным, отвечающим современным стандартам и требованиям банковского бизнеса».