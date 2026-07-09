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Банк Уралсиб поздравил выпускников Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления

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6 июля в Новосибирском Государственном Университете Экономики и Управления прошла церемония вручения дипломов о высшем образовании выпускникам специальности Банковское дело

Банк УралсибПредставитель Банка Уралсиб поздравила молодых специалистов с окончанием обучения в университете и пожелала успешного старта в профессии.  В этом году более пятидесяти выпускников получили дипломы, а одиннадцать – стали отличниками.

Новосибирский филиал Банка Уралсиб несколько лет сотрудничает с Новосибирским   Государственным Университетом Экономики и Управления, принимает участие в различных проектах вуза. В прошлом году банк стал партнером конкурса «Золотой фонд НГУЭУ». Победителями этого конкурса становятся студенты старших курсов НГУЭУ с высокими результатами в учебе, имеющие достижения в научной, профессиональной и общественной деятельности. Конкурс призван оказывать содействие в трудоустройстве талантливым студентам и выпускникам, повышать имидж университета как центра подготовки высококвалифицированных кадров. Также Уралсиб принял участие в Ярмарке кадровых партнеров НГУЭУ, которая состоялась в октябре и привлекла десятки ведущих компаний Новосибирска.

Кроме этого, Банк Уралсиб провел в Государственном Университете Экономики и Управления конкурс разработчиков мобильного приложения по финграмотности. Проект проходил в конкурсном формате, каждая команда разрабатывала собственное приложение, затем сотрудники банка тестировали и оценивали каждое приложение. До финала дошли 2 команды, одна из которых получила приглашение на стажировку, а участникам второй вручили благодарственные письма Банка Уралсиб.

«Мы активно сотрудничаем с университетом и с большим интересом следим за обучением и развитием молодых специалистов НГУЭУ. Банк заинтересован в подготовленных специалистах, инициативных, ориентированных на результат», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

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В Сибири, как и по всей стране, продолжается приёмная кампания вчерашних выпускников в вузы. Абитуриенты могут подать документы в пять вузов на пять направлений в каждом. Главный критерий в большинстве случаев — количество баллов, набранных во время сдачи ЕГЭ.

Но если баллов для поступления на выбранный факультет на бюджетной основе не хватило — это не повод отступать от цели и отказываться от профессии мечты. Поможет образовательный кредит с господдержкой. Этот финансовый инструмент позволяет получить доступ к высшему и среднему специальному образованию по ставке в несколько раз ниже рыночной.

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Электронные гарантии стали основным инструментом для малого и среднего бизнеса

С ростом объема закупок госкомпаний наблюдается повышенный интерес со стороны малого и среднего бизнеса (МСБ) к документарным продуктам. С начала 2026 года число клиентов, прибегающих к банковским гарантиям, выросло на 31%, а объем выданных электронных гарантий увеличился на 76%. Такие данные были представлены Русланом Еременко, членом правления ВТБ, на международной промышленной выставке Иннопром-2026.

Согласно статистике банка, с начала текущего года увеличилось как количество клиентов, оформивших банковские гарантии, на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и общее число выданных гарантий — на 25%.

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Агентство НКР подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне A+.ru со «Стабильным» прогнозом

Эксперты агентства отметили сильные рыночные позиции и очень высокую диверсификацию бизнеса Уралсиба, высокую достаточность капитала, качество корпоративного управления банка и низкие акционерные риски.

Ранее, в мае 2026 года, рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне А (RU) со «Стабильным» прогнозом.

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Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в акции по благоустройству парка

3 июля в парке рядом с Домом молодежи «Маяк» сотрудники Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр «Спортивный резерв» и сотрудники Банка Уралсиб отремонтировали и покрасили лавочки «Образовательной аллеи» парка, инструменты и материалы для проведения ремонтных работ были приобретены банком.

Торжественная церемония закладки «Образовательной аллеи состоялась в сентябре 2024 года, партнером проекта стал Банк Уралсиб. В мероприятии приняли участие педагоги-ветераны, руководители образовательных учреждений, учащиеся Советского района, а также сотрудники Банка Уралсиб. Силами собравшихся были высажены несколько десятков лип, отремонтированы и покрашены скамейки парка, установлены новые урны.

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Уралсиб Премиум подвел итоги акции «Путешествие на Алтай»

Все победители акции получат сертификаты на путешествие для двоих, которые включают авиабилеты из городов России в Горно-Алтайск и обратно, трансфер из аэропорта до туристического клуба и обратно, проживание в клубе «Молодость», а также насыщенную экскурсионную программу.

При этом у победителей есть возможность самостоятельно выбрать дату поездки в период действия сертификата — с 1 июля по 31 декабря 2026 года.

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В первом полугодии ипотечные займы в России выросли в полтора раза

Согласно предварительным подсчетам ВТБ, за первые шесть месяцев этого года российским гражданам было предоставлено около 2,18 триллиона рублей на приобретение как новостроек, так и вторичного жилья. Этот показатель на 46% превышает объем за тот же период предыдущего года, что свидетельствует о восстановлении рынка после прошлогоднего спада.

Июнь продемонстрировал рекордные результаты: объем выданных ипотечных кредитов достиг примерно 475 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше показателя июня 2025 года. Результат июня превзошел даже показатели января, когда объем выдач едва превысил 420 миллиардов рублей.

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