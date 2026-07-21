33 светофора и 136 детекторов: Новосибирская область наращивает «умную» транспортную сеть

В 2026 году в геоинформационную систему «Интеллектуальная транспортная система Новосибирской области» (ГИС «ИТС НСО») интегрированы 33 светофора и 136 детекторов транспорта. Собственником оборудования выступает МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

До конца года в рамках проекта планируют внедрить две ленты координации — на улицах Титова и Немировича-Данченко. Лента координации — это согласованная работа цепочки светофоров на перекрёстках и пешеходных переходах одной улицы, объединённых в системе.

Как отметили в редакции Infopro54 в ЦОДД, благодаря координационному управлению удастся эффективнее регулировать движение: оптимизировать транспортные потоки в часы пик, сократить задержки, повысить безопасность на дорогах и снизить уровень вредных выбросов в атмосферу.

— Задачей ИТС является мониторинг и оперативное реагирование на изменение трафика на дорогах. Светофоры, интегрированные в ИТС, функционируют не по жестко установленным режимам, а учитывают реальную ситуацию на улично-дорожной сети. Если нагрузка на одной из улиц внезапно вырастет, система это увидит и перераспределит время фаз. Такие устройства действительно помогают разгрузить город и сделать дорожное движение более предсказуемым, а значит, и безопасным, — рассказал заместитель директора МБУ «ГЦОДД» Евгений Червонный.

История современной ИТС в Новосибирской области началась в 2019 году с закупки Минтранса НСО на разработку системы. Победителем стал «Ростелеком», контракт подписали в январе 2020 года. Однако уже в октябре того же года его расторгли. Ещё в сентябре 2020-го объявили новые закупки на разработку технического рабочего проекта ИТС для агломерации, включая Бердск, Кольцово, Обь и Искитим. Их получило АО «Ситроникс», которое заложило архитектуру системы: интеграционную платформу, центр управления и подсистемы светофорного управления. Развитие шло в рамках федеральных инициатив Минтранса России.

В 2023 году продолжили развёртывание ИТС: монтировали детекторы транспорта и видеоконтроля, модернизировали светофоры и запускали центральный пункт управления. В декабре 2023 года комиссия приняла работы по первым этапам. В 2024 году начали внедрять адаптивное управление и «ленты координации», где светофоры подстраиваются под загрузку дорог.

Ранее редакция сообщала о том, что на установку и модернизацию светофоров в Новосибирске направят 100 млн рублей.