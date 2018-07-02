Готовность II этапа участка трассы Р-254 в обход Коченево составляет почти 93 %

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги протяженностью 10,4 км предусмотрен в 2018 году.

Готовность II этапа реконструкции и строительства автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» на участке км 1405+500 – км 1415+900, Новосибирская область сегодня составляет 92,8%, сообщили в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».

— Проектом предусмотрена реконструкция и строительство автомобильной дороги I-Б категории в обход Коченево, имеющей 2 полосы в каждом направлении с шириной проезжей части по 9,25 м и установкой по всей протяженности двухстороннего барьерного ограждения, разделяющего транспортные потоки и повышающего безопасность дорожного движения, — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что в настоящее время готовность II этапа оценивается в 92,8%: работа по устройству искусственных сооружениях выполнена на 95,5%, дорожной одежды на 98,0%, обустройство автомобильной дороги – на 85%. Ввод в эксплуатацию II этапа автомобильной дороги в обход п. Коченево протяженностью 10,4 км предусмотрен в 2018 году.

В то же время ОАО «Новосибирскавтодор» ведет работы и на I этапе, он включает в себя реконструкцию имеющейся трассы Р-254 «Иртыш» на участке км 1392 – км 1415+900, Новосибирская область. В состав проекта I этапа входит строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, которые будут оснащены опорами электроосвещения для безопасного проезда в ночное время. Ввод в эксплуатацию I этапа участка реконструкции автомобильной дороги Р-254 протяженностью 13,5 км предусмотрен в 2020 году.

В настоящее время готовность I этапа составляет 30%: на 75% выполнены работы на искусственных сооружениях, по устройству дорожной одежды на 30%.

С полным завершением выполнения работ на всех трех этапах реконструкции и строительства автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» в районе п. Коченево, транспорт пойдет в обход населенного пункта – это позволит улучшить экологическую ситуацию, данные участки дороги получат более высокую техническую категорию, будут благоустроены и освещены, что позволит сократить количество ДТП – дорога станет качественной и безопасной.

Фото: пресс-служба ОАО «Новосибирскавтодор»