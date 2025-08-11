Андрей Травников посетил одно из крупнейших предприятий Новосибирской области

В рамках рабочего визита в Искитимский район и город Искитим глава Новосибирской области Андрей Травников 25 июля посетил АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем»).

Вместе с губернатором на предприятие прибыли председатель областного Законодательного собрания Андрей Шимкив, министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин, депутаты Ирина Диденко и Валерий Бадьин, глава города Искитима Сергей Завражин, глава Искитимского района Юрий Саблин и другие официальные лица.

На территории цементного завода прошло совещание, посвященное реализации федерального проекта «Чистый воздух», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие». Напомним, что Искитим присоединился к программе 1 сентября 2023 года.

— Завод «Искитимцемент» активно работает над сокращением вредных выбросов в атмосферу. Инвестиционная программа предприятия предусматривает приобретение и установку передового оборудования для снижения экологической нагрузки на различных этапах производственного процесса. Жители города отмечают позитивные изменения, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Представители АО «ХК «Сибцем» продемонстрировали результаты деятельности по поддержанию экологической безопасности производства АО «Искитимцемент» и рассказали о дальнейших планах по снижению выбросов в атмосферу.

Вице-президент компании по инвестиционному развитию Александр Черепанов отметил, что завод строго соблюдает требования природоохранного законодательства.

На предприятии систематически проводится модернизация производства, направленная в том числе на улучшение экологической обстановки. В прошлом году инвестиции в развитие составили около 740 млн рублей (с учетом НДС). Среди значимых проектов 2024 года – строительство сепараторной установки на цементной мельнице № 5 и установка автоматических систем измерения и учета выбросов на клинкерных печах.

Александр Черепанов напомнил, что Искитимский цемзавод одним из первых в России подал заявку на получение комплексного экологического разрешения (КЭР). Документ был выдан в 2019 году. В рамках программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ), являющейся частью КЭР, предприятию предстоит реализовать шесть проектов до 1 января 2028 года. На сегодняшний день три из них успешно завершены. В 2022 году была проведена реконструкция вращающейся печи № 9 с установкой нового рукавного фильтра, заменена газовая горелка. В апреле 2024 года введен в эксплуатацию рукавный фильтр за колосниковым холодильником вращающейся печи № 7.

Благодаря принятым мерам было снижено воздействие производства на окружающую среду, что подтверждено экспертами ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО». В результате проектов, реализованных с 2020 по 2024 год, выбросы сократились на 42%.

Гости завода ознакомились с результатами реализованных мероприятий в ходе экскурсии. Членам делегации был представлен современный рукавный фильтр на колосниковом холодильнике вращающейся печи № 9, установленный в 2022 году.

До конца 2027 года планируется завершить реализацию ППЭЭ в полном объеме. Предприятию предстоит заменить газовые горелки на вращающихся печах № 6, 7 и 8. Проекты, запланированные на 2025-2030 годы, позволят снизить выбросы газообразных веществ еще примерно на 11%.