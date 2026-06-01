Вратарь Семён Кокаулин покинул ХК «Сибирь»

21-летний голкипер новосибирского клуба покинул команду. Его контракт истёк 31 мая, и теперь он продолжит карьеру в другом клубе. Об этом стало известно 1 июня из пресс-релиза ХК «Сибирь».

Семён Кокаулин родился 12 октября 2004 года в Кемерове. С 2021 года он выступал за «Сибирских снайперов» в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). За четыре сезона сыграл 78 матчей, в четырёх из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его процент отражённых бросков составил 89,5%, а средний коэффициент надёжности — 3,59 шайбы за матч.

1 октября 2025 года Семён Кокаулин впервые вышел на лёд в КХЛ, заменив Луи Доминга в матче между ХК «Сибирь» и «Салаватом Юлаевым». Он появился на площадке на 36-й минуте и провёл на ней 24 минуты 52 секунды, пропустив одну шайбу.

13 февраля 2026 года его отправили в аренду в «Динамо-Алтай».

