Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Спорт

Вратарь Семён Кокаулин покинул ХК «Сибирь»

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Он родился в Кемерове и с 2021 года играл за «Сибирских снайперов» в МХЛ

21-летний голкипер новосибирского клуба покинул команду. Его контракт истёк 31 мая, и теперь он продолжит карьеру в другом клубе. Об этом стало известно 1 июня из пресс-релиза ХК «Сибирь».

Семён Кокаулин родился 12 октября 2004 года в Кемерове. С 2021 года он выступал за «Сибирских снайперов» в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). За четыре сезона сыграл 78 матчей, в четырёх из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его процент отражённых бросков составил 89,5%, а средний коэффициент надёжности — 3,59 шайбы за матч.

1 октября 2025 года Семён Кокаулин впервые вышел на лёд в КХЛ, заменив Луи Доминга в матче между ХК «Сибирь» и «Салаватом Юлаевым». Он появился на площадке на 36-й минуте и провёл на ней 24 минуты 52 секунды, пропустив одну шайбу.

13 февраля 2026 года его отправили в аренду в «Динамо-Алтай».

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» объявил об уходе четырёх хоккеистов.

Источник фото: ХК Сибирь

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : хоккей ХК Сибирь

728
0
0
Предыдущая статья
В реестр должников по алиментам в Новосибирске включили более 7000 человек
Следующая статья
Новая эра сбережений: как российская молодежь меняет свои финансовые привычки

ХК «Сибирь» объявил об уходе четырёх хоккеистов

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская хоккейная команда «Сибирь» готовится к новому сезону с обновлённым составом. По окончании чемпионата клуб покинули сразу четыре опытных игрока.

Срок действия трудовых соглашений хоккеистов истёк 31 мая. Как сообщили в пресс-службе клуба, все они намерены продолжить профессиональную карьеру в других командах.

Читать полностью

Подойдет не всем: новосибирцам рекомендовали не отправлять детей в спортивный лагерь принудительно

Автор: Юлия Данилова

Летние каникулы — тот период, когда родители ищут разумный баланс между безопасностью, пользой и развитием ребенка. Отличным вариантом, чтобы в летние солнечные деньки дети мало времени провели в цифровом пространстве, укрепили иммунитет после напряженного учебного года и совершенствовали полезные жизненные навыки, может стать спортивная смена.

— В современном мире существует огромное количество вариантов интересного, познавательного и веселого детского отдыха. Это и творческие медиа-лагеря, и гейм-площадки, и мастер-классы в дизайн-лабораториях, и лингвистические лагеря. Однако одним из самых популярных видов остаются спортивные смены в лагерях — тематические заезды, полностью посвященные физической активности, тренировкам и командным соревнованиям, — отмечает старший преподаватель факультета физической культуры НГПУ Елена Дистенфельд

Читать полностью

Количество спортивных секций в Новосибирске сокращается

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск остаётся одним из самых спортивных городов страны. В нём насчитывается 1529 спортивных секций — от крупных центров единоборств до дворовых кружков для детей. Это третий результат среди городов-миллионников. По общему числу спортивных клубов Москва остаётся недосягаемой — 7028 объектов, за ней следует Санкт-Петербург (2887). К таким выводам пришли аналитики сервиса 2ГИС, изучив динамику спортивной инфраструктуры в городах-миллионниках с мая 2025 по май 2026 года.

Исследование показало, что на 10 тысяч новосибирцев приходится 9,6 спортивного объекта. Это второй показатель среди всех городов-миллионников, сразу после Екатеринбурга (9,7). Однако есть тревожная тенденция — за последние 12 месяцев количество мест для занятий спортом в Новосибирске сократилось на 0,1%.

Читать полностью

Давление взрослых и усталость убивают интерес новосибирских школьников к спорту

Спорт дает ребенку возможность выплеснуть энергию, найти друзей и ощутить успех. Однако именно в спорте огромное значение имеют дисциплина и готовность преодолевать трудности — поэтому нередко случается так, что ребенок сообщает взрослым о своем желании бросить спортивную секцию.

В этот момент родители находятся в недоумении и задают себе сразу несколько вопросов: «Какое правильное решение принять?», «Как отличить временную усталость от глубинного неприятия?», «Как не сломать личность и дать право на свободный выбор?»

Читать полностью

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

За первый квартал 2026 года компании Новосибирской области произвели спортивные товары на 248 млн рублей. Это на 1,8 млн рублей больше, чем за соответствующий период 2025 года, сообщил Новосибирскстат.

Наибольший удельный вес в объеме производства занимает следующая продукция:

Читать полностью

Новосибирские волейболисты взяли бронзу чемпионата России

Автор: Артем Рязанов

В субботу, 2 мая, состоялся финальный поединок сезона 2025/2026 по волейболу в России. Две команды боролись за бронзовые награды мужской Суперлиги. В Санкт-Петербурге встретились «Зенит» и «Локомотив» из Новосибирска.

Это была пятая игра в серии. Ранее командам не удавалось определить, кто займёт третье место в турнире. В первой встрече верх взяли «железнодорожники», но затем они потерпели два поражения и лишь 28 апреля смогли восстановить равновесие. И Владимир Алекно, и Пламен Константинов нацелили свои команды на упорную борьбу, поскольку их подопечные заслуживали награды за сложный сезон.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Финансы

Спрос на ипотеку для ИЖС растет: банки снижают ставки

Общество

«Все выходили бледные»: новосибирские выпускники рассказали о сложных заданиях на ЕГЭ по химии

Стиль жизни

Премьера фильма «Ветер» состоится в Новосибирске

Финансы

В День защиты детей крупный банк анонсировал запуск детских проектов

Авто Власть Общество

В России изменились правила парковки для электромобилей

Финансы

Новая эра сбережений: как российская молодежь меняет свои финансовые привычки

Спорт

Вратарь Семён Кокаулин покинул ХК «Сибирь»

Власть Общество

В реестр должников по алиментам в Новосибирске включили более 7000 человек

Власть

ЕР подвела итоги праймериз в Новосибирской области

Бизнес Власть Общество

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Авто Общество

Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Новосибирске вырос на четверть

Бизнес

Конкурс «Сибирь.ПРО»: «Мультимедийные форматы и цифровые проекты в номинации «Мультимедиа ПРОект»

Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке путевок в детские лагеря

Финансы

Банки идут против тренда: ставки по вкладам растут, несмотря на политику ЦБ

Бизнес

Почти 600 тысяч юных сибиряков познают азы финансовой грамотности с детской СберКартой

Общество Право&Порядок Финансы

Под пресс коллекторов в Новосибирске часто попадают третьи лица

Бизнес Общество

Тренд на ЗОЖ изменил спрос на мороженое

Бизнес Власть Общество

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности