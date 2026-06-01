Новая эра сбережений: как российская молодежь меняет свои финансовые привычки

К середине 2026 года российская молодежь полностью переосмыслила свое отношение к накоплениям, превратив их в неотъемлемую часть своей финансовой рутины. Изменились не столько процент людей, откладывающих средства, сколько глубина мотивации, подходы и используемые инструменты. Молодое поколение, включая зумеров и младших миллениалов, фокусируется на микросбережениях, стремлении к быстрой и пассивной доходности, отодвигая сиюминутное потребление на второй план.

Опрос НАФИ, проведенный в мае 2026 года, показал, что 73% респондентов в возрасте 18–35 лет уже имеют определенные сбережения, что на 5% больше, чем годом ранее. Этот кажущийся скромным прирост объясняется тем, что значительная часть данной возрастной группы уже регулярно откладывает средства. Основные изменения наблюдаются в качестве накоплений и постановке целей.

Структура целей, ради которых молодежь формирует сбережения, претерпела заметные изменения. Главной мотивацией стала необходимость создания финансовой подушки безопасности. Второй по важности причиной для накоплений теперь являются пассивный доход и инвестиции. На этом фоне доля тех, кто копит на крупные покупки, такие как электроника или автомобили, сократилась. Цель, связанная с путешествиями, испытала резкое падение. Молодые люди сместили фокус с поддающегося сиюминутным эмоциям потребления на формирование капитала, который сам по себе приносит доход.

Также наблюдается тенденция к разумному использованию государственных программ поддержки. Молодые люди находят более эффективным, например, использовать Пушкинскую карту (ранее ее оператором был Почта банк) по назначению, приобретая билеты, и тем самым экономя собственные средства, которые затем направляют на накопления.

Высокая ключевая ставка привела к пересмотру предпочтений в инструментах. Популярные ранее классические вклады и накопительные счета переживают новый всплеск интереса. Студенты активно ищут наиболее выгодные предложения по депозитам. В то же время, криптовалюта, как инструмент для сбережений, потеряла свою привлекательность, а доля наличных сбережений упала до исторически низкого уровня.

Поведенческие особенности молодых сберегателей все больше определяются психологическими факторами. Аналитики отмечают феномен «процентного FOMO» — страха упустить выгоду на фоне аномально высоких ставок по вкладам. Это побуждает к открытию накопительных счетов даже тех, кто ранее не занимался формированием сбережений. Параллельно среди девушек распространился тренд на осознанный отказ от импульсивных покупок и принцип «использовать до конца», что высвобождает средства для перевода на сберегательные счета.

Банки активно стимулируют этот тренд, внедряя элементы геймификации в мобильные приложения: достижения за пополнение, визуализацию ежедневного дохода и соревновательные элементы. Это формирует привычку регулярно откладывать даже небольшие суммы.

Член правления банка Дмитрий Брейтенбихер накануне ПМЭФ-2026 отметил высокий потенциал молодежного сегмента. По его словам, более 4 миллионов молодых людей уже имеют счета, а общий объем средств на накопительных счетах превышает 60 миллиардов рублей. Они подчеркивают, что для молодежи важны быстрый доступ к финансовым инструментам и прозрачная доходность, а также необходимость формирования привычки к сбережениям и повышения финансовой дисциплины.

В результате к середине 2026 года вопрос «копить или не копить» среди молодежи потерял свою актуальность. Основной выбор теперь сводится к оптимальному сочетанию доходности, ликвидности и скорости получения результата. Сбережения перестали быть далекой абстракцией и превратились в повседневный финансовый ритуал, где важен каждый начисленный рубль.