Рекламодателям

Большинство иностранных туристов приезжают в Новосибирск без детей

  • 11/08/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Большинство иностранных туристов приезжают в Новосибирск без детей
Город популярен у пар и одиночек

Спрос иностранных туристов на бронирование отелей и апартаментов в Новосибирске в 2025 году вырос на 5%, по сравнению с 2024 годом. Для сравнения, в целом по России рост составил 10%. Средняя стоимость ночи в отелях города по брони составляет 5800 рублей, отмечают аналитики сервиса ГК «Островок».

Основной поток въездного туризма в Новосибирск летом 2025 года формируют туристы из Казахстана, Китая, Беларуси, Индии и Узбекистана.

41% иностранных туристов приезжают в Новосибирск парами без детей, 40% путешествуют в одиночку, 14% — семьями с детьми, еще 5% — компаниями от трех человек.

Наибольшей популярностью у иностранных гостей пользуются отели категории четыре звезды — на них приходится 30% всех бронирований в Новосибирске. Также востребованы отели без звезд (24%), апартаменты (21%) и трехзвездочные гостиницы (14%). Реже туристы выбирают хостелы (6%), пятизвездочные отели (3%) и отели категории две звезды (2%).

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок» отмечает, что запросы иностранных туристов отличаются от потребностей гостей из регионов России. Среди самых частых обращений организация трансфера от/до аэропорта, размещение в многокомнатных номерах для больших семей, экскурсионное обслуживание на родном языке. Кроме того, иностранцы обращают внимание на тот факт, чтобы отели соответствовали стандартам Muslim Friendly, China Friendly, India Friendly.

— Это включает халяльное или адаптированное питание, наличие персонала, владеющего иностранными языками, и учет культурных особенностей постояльцев, —поясняет Дарья Кочеткова.

По ее словам, представители индустрии гостеприимства начинают адаптировать свои услуги для приема таких гостей. Напомним, в июле «Роскачество — Туризм» выдал первый в Новосибирской области международный сертификат «China Friendly» пятизвездочному отелю.

Напомним, в Новосибирской области уже почти 400 коллективных средств размещения туристов. Этот список включает в себя гостиницы, базы отдыха, глэмпинги и т.д. По сравнению с 2024 годом он вырос на 9%. По итогам 2024 года регион попал в топ-10 популярных направлений по стране с показателем в 3,4 млн турпоездок.

В 2024 году в гостиницах и хостелах региона, было размещено 40,5 тыс. иностранных граждан, что на 7% больше, чем годом ранее. Однако уровень турпотока из-за рубежа в регионе, который был до пандемии, пока не достигнут.

Ранее редакция сообщала о том, что турбазы Новосибирска с сентября начнут получать штрафы. Малый бизнес, чтобы их не платить, уже сворачивает свою деятельность. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

3 074

Рубрики : Бизнес Туризм Город

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : иностранные туристы гостиницы Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Дмитрий Колодаев, генеральный директор ООО «Агент-Контейнер», менеджер профессионального бокса

Дмитрий Колодаев: В инвестициях в профессиональный спорт пока нет системности

Новосибирцы изучают мировые практики и намерены совершенствовать работу по поиску перспективных спортсменов
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Там люди как рабы»: в Новосибирске насчитали более сотни рабочих домов
11/08/25 15:30
Бизнес Общество Социальное предпринимательство
Новосибирск станет центром технологического развития: все о подготовке к «Технопрому»
11/08/25 15:15
Власть
Новосибирцам напомнили о выплатах, которые предоставляются на детей к школе
11/08/25 14:00
Общество
Новосибирцам рассказали, кому ждать повышения пенсий в сентябре
11/08/25 13:00
Общество
«Тайм Парк»: достоинства жизни и бизнеса на Красном проспекте
11/08/25 12:11
Недвижимость
Рособрнадзор объявил предостережение новосибирскому институту
11/08/25 12:00
Образование Общество
Калужский завод требует с новосибирского завода «Элсиб» более 670 млн рублей
11/08/25 11:00
Бизнес
Директор ЖКУ под Новосибирском самовольно повысил плату за содержание жилья
11/08/25 10:30
Бизнес Общество Право&Порядок
Цены на электрозаправках в Новосибирске в два раза ниже, чем в Сочи
11/08/25 10:00
Бизнес
Андрей Травников посетил одно из крупнейших предприятий Новосибирской области
11/08/25 9:15
Власть Промышленность
Большинство иностранных туристов приезжают в Новосибирск без детей
11/08/25 9:00
Бизнес Город Туризм
Качество ремонта дорог тормозит развитие ИЖС в Новосибирской области
10/08/25 19:00
Власть Общество
В правительства регионов России предлагают включить «социальных архитекторов»
10/08/25 17:00
Власть Политика
Бойцы отряда БАРС из Новосибирска вступили Военно-историческое общество
10/08/25 15:00
Власть Общество
Новосибирцы столкнулись с нашествием тараканов
10/08/25 13:00
Город Общество
На Кипре ввели налог на дождь для ремонта ливневок
10/08/25 12:00
Бизнес Власть Общество
Первый концессионер новосибирских школ начал получать судебные иски
10/08/25 11:00
Бизнес Власть Образование
Российская школа не может работать по-старому и не понимает, как нужно по-новому
10/08/25 9:00
Образование Общество
Новосибирская область вошла в Топ-3 регионов по оформлению ДТП по европротоколу
9/08/25 19:00
Бизнес
«100 тысяч рублей — это минимум»: жители Новосибирска рассказали о больших тратах на отдых в России
9/08/25 17:00
Общество Туризм Экономика
Популярное
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
Новости компаний
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»
11/08/25 9:18
Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики
8/08/25 9:40
Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»
7/08/25 9:10
Новосибирские энергетики направили на модернизацию электросетей 1,9 млрд рублей
5/08/25 10:15
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 1 полугодие
5/08/25 9:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять