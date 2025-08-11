Большинство иностранных туристов приезжают в Новосибирск без детей

Спрос иностранных туристов на бронирование отелей и апартаментов в Новосибирске в 2025 году вырос на 5%, по сравнению с 2024 годом. Для сравнения, в целом по России рост составил 10%. Средняя стоимость ночи в отелях города по брони составляет 5800 рублей, отмечают аналитики сервиса ГК «Островок».

Основной поток въездного туризма в Новосибирск летом 2025 года формируют туристы из Казахстана, Китая, Беларуси, Индии и Узбекистана.

41% иностранных туристов приезжают в Новосибирск парами без детей, 40% путешествуют в одиночку, 14% — семьями с детьми, еще 5% — компаниями от трех человек.

Наибольшей популярностью у иностранных гостей пользуются отели категории четыре звезды — на них приходится 30% всех бронирований в Новосибирске. Также востребованы отели без звезд (24%), апартаменты (21%) и трехзвездочные гостиницы (14%). Реже туристы выбирают хостелы (6%), пятизвездочные отели (3%) и отели категории две звезды (2%).

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок» отмечает, что запросы иностранных туристов отличаются от потребностей гостей из регионов России. Среди самых частых обращений организация трансфера от/до аэропорта, размещение в многокомнатных номерах для больших семей, экскурсионное обслуживание на родном языке. Кроме того, иностранцы обращают внимание на тот факт, чтобы отели соответствовали стандартам Muslim Friendly, China Friendly, India Friendly.

— Это включает халяльное или адаптированное питание, наличие персонала, владеющего иностранными языками, и учет культурных особенностей постояльцев, —поясняет Дарья Кочеткова.

По ее словам, представители индустрии гостеприимства начинают адаптировать свои услуги для приема таких гостей. Напомним, в июле «Роскачество — Туризм» выдал первый в Новосибирской области международный сертификат «China Friendly» пятизвездочному отелю.

Напомним, в Новосибирской области уже почти 400 коллективных средств размещения туристов. Этот список включает в себя гостиницы, базы отдыха, глэмпинги и т.д. По сравнению с 2024 годом он вырос на 9%. По итогам 2024 года регион попал в топ-10 популярных направлений по стране с показателем в 3,4 млн турпоездок.

В 2024 году в гостиницах и хостелах региона, было размещено 40,5 тыс. иностранных граждан, что на 7% больше, чем годом ранее. Однако уровень турпотока из-за рубежа в регионе, который был до пандемии, пока не достигнут.

Ранее редакция сообщала о том, что турбазы Новосибирска с сентября начнут получать штрафы. Малый бизнес, чтобы их не платить, уже сворачивает свою деятельность.