Аномальная жара накроет западные районы Новосибирской области

В первые дни лета жителей западных районов Новосибирской области ждет аномальная жара — столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.

По словам Анны Лапчик, начальника Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, экстремальные показатели продержатся не менее пяти дней. Более того — жара может задержаться и на следующей неделе, а её зона расширится.

В июне на западе области температура будет на 1–2 градуса выше нормы, на востоке — близка к средним значениям. Месяц в целом ожидается тёплым.

Прогноз на долгосрочный период

Июль — температура в пределах нормы, количество осадков около или выше среднего.

Август — умеренно тёплая погода, близкая к норме.

Сентябрь — температура в пределах нормы, возможен дефицит осадков в юго-восточных районах.

Специалисты советуют меньше бывать под открытым солнцем, внимательно следить за самочувствием, а аграриям — позаботиться о защите растений от перегрева и засухи.

Прогноз может корректироваться в зависимости от развития атмосферных процессов.

