Аномальная жара накроет западные районы Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Период экстремально высоких температур продлится как минимум до 6 июня

В первые дни лета жителей западных районов Новосибирской области ждет аномальная жара — столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.

По словам Анны Лапчик, начальника Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, экстремальные показатели продержатся не менее пяти дней. Более того — жара может задержаться и на следующей неделе, а её зона расширится.

В июне на западе области температура будет на 1–2 градуса выше нормы, на востоке — близка к средним значениям. Месяц в целом ожидается тёплым.

Прогноз на долгосрочный период

  • Июль — температура в пределах нормы, количество осадков около или выше среднего.
  • Август — умеренно тёплая погода, близкая к норме.
  • Сентябрь — температура в пределах нормы, возможен дефицит осадков в юго-восточных районах.

Специалисты советуют меньше бывать под открытым солнцем, внимательно следить за самочувствием, а аграриям — позаботиться о защите растений от перегрева и засухи.

Прогноз может корректироваться в зависимости от развития атмосферных процессов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев ждёт плавный рост температуры в начале июня.

Фото редакции  Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : прогноз погоды

1 185
1
0
Более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске

Новую площадку для размещения машин-подснежников выбрали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Городском центре организации дорожного движения (ГЦОДД) в настоящее время находится 295 материалов, по которым требуется организация перемещения брошенных транспортных средств на специализированную стоянку. Основной проблемой является отсутствие площадки для их хранения. Об этом на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета рассказал исполняющий обязанности начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса, начальник управления дорожного комплекса мэрии Вячеслав Борков.

— Ранее для этих целей использовалась площадка, по улице Полякова. Однако она оказалась ограничена по вместимости и фактически непригодна для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим с 26 сентября 2025 года эвакуация брошенного транспорта с улиц города была приостановлена, — констатировал чиновник.

«Джермук», зелень, ягоды, рыба: что происходит с армянскими товарами в Новосибирске на фоне запретов

С конца мая 2026 года Россия ввела ограничения на ввоз ряда товаров из Армении — от зелени и ягод до коньяка и минеральной воды. Корреспондент Infopro54 выяснил, как эти меры отразились на ассортименте специализированных магазинов в Новосибирске и что об этом думают предприниматели.

Ограничения вводятся с конца мая 2026 года и на данный момент затронули несколько категорий товаров. Официальная причина, называемая Россельхознадзором и Роспотребнадзором, — системные нарушения фитосанитарных норм и требований безопасности. В ведомствах указывают на участившиеся случаи выявления карантинных объектов и неэффективность контроля со стороны Армении после упразднения её Минсельхоза.

Нейросеть помогла найти 170 пропавших детей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Сотрудники полиции Новосибирской области обнаружили 170 подростков с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

В апреле 2025 года Новосибирская область стала первым регионом в России, где был запущен сервис для поиска пропавших детей с использованием технологий искусственного интеллекта. Тестирование системы проводилось с участием операторов экстренных служб «112» и «102», а также сотрудников Регионального центра оперативного управления УМВД России по Новосибирску. Основным результатом стало значительное сокращение времени передачи фотографии пропавшего ребенка в правоохранительные органы — теперь этот процесс занимает не более 10 минут.

Дело о контрабанде 25 млн рублей поступило в суд Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в крупном размере. Фигурантом стал 30-летний иностранец, о чём сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2024 года мужчина планировал покинуть Россию и отправиться за границу. В международном аэропорту Толмачёво он проходил таможенный контроль, но не предоставил декларацию на денежные средства, сумма которых превышала разрешённые 10 тысяч долларов США.

Более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По состоянию на 22 мая 2026 года мэрия Новосибирска выдала 18 разрешений на строительство жилья общей площадью 527 тысяч кв метров. Об этом сообщили в департаменте строительства и архитектуры города в ответ на запрос Infopro54. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в городе было выдано 18 разрешений на возведение 422,8 тысяч кв. м.

— По сравнению с 2025 годом прирост вновь возводимой жилой площади в 2026 году за аналогичный период составил 25%, — констатировали в департаменте.

Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил заместителю Иосифу Кодалаеву, главе департамента культуры Ксении Антоновой и руководителю Октябрьского района Якову Чагину разобраться с ситуацией в парке имени Бугакова.

— Хороший парк, большая территория, но курьеры позволяют себе ездить по нашим газонам, ищут объездные маршруты, чтобы быстрее сделать доставку. Необходимо выстроить процессы, может быть, провести заградительные мероприятия, поработать с компаниями-доставщиками, чтобы такого не было. Город предпринял большие усилия, чтобы построить этот парк, а наши же горожане нарушают правила благоустройства и разрушают то, что с таким трудом построено, — добавил мэр.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

