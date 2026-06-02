Нейросеть помогла найти 170 пропавших детей в Новосибирской области

Сотрудники полиции Новосибирской области обнаружили 170 подростков с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

В апреле 2025 года Новосибирская область стала первым регионом в России, где был запущен сервис для поиска пропавших детей с использованием технологий искусственного интеллекта. Тестирование системы проводилось с участием операторов экстренных служб «112» и «102», а также сотрудников Регионального центра оперативного управления УМВД России по Новосибирску. Основным результатом стало значительное сокращение времени передачи фотографии пропавшего ребенка в правоохранительные органы — теперь этот процесс занимает не более 10 минут.

— Данный цифровой сервис позволяет ускорить процесс обнаружения местоположения пропавших детей. За прошедшие 12 месяцев с момента запуска цифрового сервиса благодаря камерам с функцией биометрической видеоаналитики в Новосибирской области найдено 170 несовершеннолетних, в том числе по цифровым фото, переданным через цифровой сервис «Розыск пропавших детей», — говорится в сообщении.

Гражданин, сообщивший о пропаже ребенка по номеру 112, может загрузить его фотографию через цифровой сервис. При согласии заявителя ему на мобильный телефон отправляется уникальный номер карточки информационного обмена и SMS со ссылкой. После загрузки фотография незамедлительно поступает в защищенную систему «Безопасный город», где она используется для поиска с помощью биометрической видеоаналитики.

