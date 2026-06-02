Эксперты определили ключевые направления развития биометрии в ближайшие годы

В ближайшие годы биометрические технологии интегрируются в повседневные услуги в сферах транспорта, образования, торговли, гостиничного дела и медицины. Такой прогноз озвучила Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Банк активно участвует в пилотных проектах, выступая как в роли сборщика биометрических данных, так и разработчика готовых рыночных решений. В настоящее время проходят тестирование сервисы, охватывающие следующие направления:

Авиа- и железнодорожные перевозки: обеспечение регистрации и посадки без необходимости предъявлять паспорт.

Образование: верификация личности при прохождении дистанционных экзаменов.

Розничная торговля: автоматизированная проверка возраста покупателей.

Гостиничный бизнес: оптимизация процессов заселения и обслуживания.

В будущем биометрия может найти применение в здравоохранении, облегчая запись к врачу, проведение телемедицинских консультаций, а также процесс приобретения рецептурных, льготных лекарств и медицинских изделий.

По словам Ольги Скоробогатовой, биометрические технологии открывают абсолютно новые горизонты для повседневных сервисов, предлагая упрощение привычных операций, повышение уровня безопасности и дополнительные преимущества для клиентов. Биометрия становится универсальным связующим звеном между различными аспектами жизни, обеспечивая интеграцию и навигацию в цифровых услугах — от перемещения на транспорте до получения льгот и персональных предложений, делая взаимодействие быстрым, надежным и бесшовным. Она добавила, что банк готов создавать как стандартные, так и индивидуальные решения и модели обслуживания для клиентов, а также участвовать в их внедрении.

На основании опроса, проведенного в мае 2026 года среди 1500 совершеннолетних жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек, 45% респондентов готовы заменить паспорт биометрическими данными. Наиболее желаемым сценарием использования оказалась проверка возраста, за которую проголосовали 50% опрошенных. Далее следуют оплата или проход на транспорте (46%), совершение покупок в магазинах (40%), подтверждение права на льготы (37%), идентификация по видеосвязи (24%) и подписание документов (23%).