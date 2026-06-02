Эксперты определили ключевые направления развития биометрии в ближайшие годы

Согласно исследованию, 45% россиян выразили готовность использовать биометрию вместо удостоверения личности

В ближайшие годы биометрические технологии интегрируются в повседневные услуги в сферах транспорта, образования, торговли, гостиничного дела и медицины. Такой прогноз озвучила Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Банк активно участвует в пилотных проектах, выступая как в роли сборщика биометрических данных, так и разработчика готовых рыночных решений. В настоящее время проходят тестирование сервисы, охватывающие следующие направления:

  • Авиа- и железнодорожные перевозки: обеспечение регистрации и посадки без необходимости предъявлять паспорт.
  • Образование: верификация личности при прохождении дистанционных экзаменов.
  • Розничная торговля: автоматизированная проверка возраста покупателей.
  • Гостиничный бизнес: оптимизация процессов заселения и обслуживания.

В будущем биометрия может найти применение в здравоохранении, облегчая запись к врачу, проведение телемедицинских консультаций, а также процесс приобретения рецептурных, льготных лекарств и медицинских изделий.

По словам Ольги Скоробогатовой, биометрические технологии открывают абсолютно новые горизонты для повседневных сервисов, предлагая упрощение привычных операций, повышение уровня безопасности и дополнительные преимущества для клиентов. Биометрия становится универсальным связующим звеном между различными аспектами жизни, обеспечивая интеграцию и навигацию в цифровых услугах — от перемещения на транспорте до получения льгот и персональных предложений, делая взаимодействие быстрым, надежным и бесшовным. Она добавила, что банк готов создавать как стандартные, так и индивидуальные решения и модели обслуживания для клиентов, а также участвовать в их внедрении.

На основании опроса, проведенного в мае 2026 года среди 1500 совершеннолетних жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек, 45% респондентов готовы заменить паспорт биометрическими данными. Наиболее желаемым сценарием использования оказалась проверка возраста, за которую проголосовали 50% опрошенных. Далее следуют оплата или проход на транспорте (46%), совершение покупок в магазинах (40%), подтверждение права на льготы (37%), идентификация по видеосвязи (24%) и подписание документов (23%).

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Как нефинансовые сервисы трансформируют мобильный банкинг в России

Приложения российских банков привлекают новую, не связанную с финансами аудиторию. В 2026 году наблюдается смена парадигмы: рост числа пользователей обеспечивается не только зарплатными проектами, но и глубокой интеграцией лайфстайл-сервисов. Основной тенденцией становится слияние банков и маркетплейсов.

Накануне ПМЭФ-2026 первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова сообщила, что к концу года аудитория онлайн-банка вырастет с 27 до 32 миллионов клиентов, а благодаря сотрудничеству с финтех-группой RWB этот показатель может увеличиться в разы. Секрет роста заключается в трансформации приложения из платежного инструмента в платформу повседневных услуг. По словам Скоробогатовой, нефинансовые сервисы охватывают практически все сферы жизни клиентов, от доставки еды до покупки автомобилей и организации путешествий.

Деньги здесь и сейчас: как банки перестраивают зарплатные сервисы

На российском рынке труда происходят существенные изменения в системе выплат. Согласно последним данным, значительная часть работающего населения России (64%) предпочитала бы получать заработную плату чаще, чем дважды в месяц. Традиционная схема с авансом и окончательным расчетом уже не соответствует актуальным финансовым потребностям людей, особенно в условиях пересмотра кредитных лимитов и роста стоимости краткосрочных займов.

Главной тенденцией текущего года является активное вытеснение микрофинансовых организаций крупными банками с рынка быстрых займов. Это происходит благодаря внедрению новых сервисов, предоставляющих доступ к заработанным средствам «по требованию». Ярким примером стал анонс ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме 2026.

Каждый десятый россиянин получает финансовые услуги на Почте

Почтовые отделения России всё активнее используются для получения финансовых услуг. Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, в преддверии ПМЭФ-2026 отметил, что около 10% населения регулярно пользуются почтой для этих целей, и этот вектор развития будет продолжен. В отделениях граждане могут совершать разнообразные операции: от оплаты коммунальных услуг до оформления кредитов и открытия депозитов.

Особую значимость почтовые отделения приобретают в небольших населенных пунктах. Более 40% всех финансовых операций, проводимых через почту, приходится на сельскую местность.

Пушкинская карта: 7 миллионов молодых россиян стали участниками культурной программы

В период с января по май 2026 года российская молодежь оформила 7 миллионов Пушкинских карт. Это означает, что половина молодого населения страны стала участником данной культурной инициативы, используя карту для оплаты посещения различных мероприятий. Такая информация была предоставлена Ольгой Скоробогатовой, занимающей пост первого заместителя президента-председателя правления ВТБ, накануне Петербургского международного экономического форума. Важно отметить, что с 1 января к ВТБ из Почта банка перешли функции оператора данной программы.

Лидерство по оформлению Пушкинских карт принадлежит молодежи из Чувашии, Татарстана, а также Оренбургской, Тамбовской и Омской областей. По сведениям Министерства культуры РФ, предоставленным 12 мая, к программе уже подключилось около 12,5 тысяч культурных организаций по всей стране. Финансирование программы на период с 2025 по 2030 год запланировано в объеме примерно 140 миллиардов рублей.

Спрос на ипотеку для ИЖС растет: банки снижают ставки

Крупные российские банки на фоне сигналов ЦБ приступили к постепенному уменьшению процентных ставок по ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ставки по рыночным программам теперь опускаются ниже символической отметки в 20%.

Банк ВТБ одним из первых сообщил об изменении тенденции. В мае 2026 года спрос на рыночные ипотечные кредиты для ИЖС вырос более чем на 20% по сравнению с апрелем. В банке объясняют это тем, что люди перестали занимать выжидательную позицию.

В День защиты детей крупный банк анонсировал запуск детских проектов

Перед Петербургским международным экономическим форумом Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, анонсировала запуск нового проекта. Осенью этого года банк намерен представить финансовый продукт, ориентированный на детей в возрасте от 6 до 14 лет. Этот сервис призван научить юных пользователей управлению личными средствами, основам накопления и повысить их осведомленность в вопросах финансов.

Следует отметить, что российские финансовые организации демонстрируют активный интерес к разработке специализированных решений для детей. Эти платформы помогают молодым людям получать первоначальные знания в области управления деньгами под присмотром родителей, зачастую предлагая карты или стикеры с соответствующими функциями контроля.

