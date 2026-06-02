Как нефинансовые сервисы трансформируют мобильный банкинг в России

Приложения российских банков привлекают новую, не связанную с финансами аудиторию. В 2026 году наблюдается смена парадигмы: рост числа пользователей обеспечивается не только зарплатными проектами, но и глубокой интеграцией лайфстайл-сервисов. Основной тенденцией становится слияние банков и маркетплейсов.

Накануне ПМЭФ-2026 первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова сообщила, что к концу года аудитория онлайн-банка вырастет с 27 до 32 миллионов клиентов, а благодаря сотрудничеству с финтех-группой RWB этот показатель может увеличиться в разы. Секрет роста заключается в трансформации приложения из платежного инструмента в платформу повседневных услуг. По словам Скоробогатовой, нефинансовые сервисы охватывают практически все сферы жизни клиентов, от доставки еды до покупки автомобилей и организации путешествий.

Свежая статистика банка подтверждает цифровизацию сложных продуктов. Ожидается, что в этом году через дистанционные каналы будет оформлено более 80% вкладов и накопительных счетов, около 60% кредитов наличными и каждая пятая ипотека. Это обусловлено не только удобством, но и экономической выгодой.

Эксперты рынка называют происходящее «гонка за сверхудержанием». Когда ставки по депозитам и кэшбэки среди участников рынка выравниваются, ключевым фактором выбора становится наличие внутри банковского приложения витрины товаров или возможности бесшовного заказа услуг.

Успешные коллаборации, такие как партнерство ВТБ и RWB, создают синергию: банк получает частый трафик от покупателей из e-com, а маркетплейс — доступ к активной финансовой аудитории. Банк уже фиксирует кратный рост ежедневных сессий. Тенденция указывает на то, что к концу десятилетия мобильный банк в России станет единым окном не только в мир финансов, но и в ритейл, связь и туризм, следуя модели азиатских суперприложений.