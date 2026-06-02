Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил заместителю Иосифу Кодалаеву, главе департамента культуры Ксении Антоновой и руководителю Октябрьского района Якову Чагину разобраться с ситуацией в парке имени Бугакова.

— Хороший парк, большая территория, но курьеры позволяют себе ездить по нашим газонам, ищут объездные маршруты, чтобы быстрее сделать доставку. Необходимо выстроить процессы, может быть, провести заградительные мероприятия, поработать с компаниями-доставщиками, чтобы такого не было. Город предпринял большие усилия, чтобы построить этот парк, а наши же горожане нарушают правила благоустройства и разрушают то, что с таким трудом построено, — добавил мэр.

Иосиф Кодалаев отметил, что проблема уже взята в работу и напомнил, что в прошлом году аналогичный участок уже огораживали.

— Поищите компромиссное решение, альтернативные варианты. Если их нет, то принимайте меры заградительного характера, чтобы уважаемые автодоставщики такие грубости не позволяли, — добавил Максим Кудрявцев.

Открытие первой очереди парка имени Юрия Бугакова, расположенного в центре Новосибирска, состоялось в прошлом году. Эта новая зона отдыха расположена в пределах улиц Кирова, Ипподромской магистрали и центра «Сибирь-Хокайдо». В первую очередь было вложено почти 200 млн рублей.

В апреле 2026 года был выбран подрядчик для второго этапа благоустройства парка Бугакова в Новосибирске. Стоимость работ составила более 316 млн рублей.

Напомним, в 2021 году планировалось возвести дорогу местного значения протяженностью 1,3 км, которая соединила бы улицу Кирова и Ипподромскую ( она должна была пройти вдоль улицы Ипподромской на участке от «Строймастера», Шевченко, 17/1 до дома на улице Военной, 9/1 — мимо ЖК «Академия», ЖК «Сибревком», ЖК «Флотилия», дальше под пешеходным мостом, под Октябрьской эстакадой — и выйти к зданию Заксобрания на улице Кирова). Однако против нее выступили жители элитного ЖК «Флотилия», которые добились отмены строительства дороги.

Стоит также напомнить, что с весны 2025 года для курьеров в Новосибирске планируют разработать отдельные правила движения.

Ранее редакция сообщала о том, что вандалы испортили лавочки и трибуны в новосибирском парке «Арена». Свежую покраску повредили через несколько дней после ремонта.