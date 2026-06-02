«Ревущие двадцатые» на сцене: премьера спектакля «Великий Гэтсби» состоится в Новосибирске

На главной сцене театра «Красный факел» состоится премьера музыкальной постановки «Великий Гэтсби». Это работа одного из самых востребованных и известных режиссеров России Алексея Франдетти. В ее основе лежит пронзительная история о крахе надежд, любви и иллюзиях «века джаза», рассказанная на страницах культового романа американского классика Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Франдетти в сотрудничестве с драматургом Наталией Макуни создал инсценировку специально для новосибирского драматического театра.

В завершение своего 106-го театрального сезона «Красный факел» приглашает публику окунуться в атмосферу изысканной роскоши эпохи ар-деко и блистательных «ревущих двадцатых». Джей Гэтсби – таинственный миллионер, завсегдатай вечеринок и успешный бизнесмен, который сохранил веру в любовь и юношеские идеалы. Он построил грандиозный особняк на Золотом побережье Лонг-Айленда, устраивает самые пышные и экстравагантные вечера в Нью-Йорке, становясь предметом светских пересудов. Слухи о нем множатся: одни считают его наследником крупной финансовой империи, другие – родственником кайзера Вильгельма, третьи – немецким шпионом. И никто не подозревает, что все свое состояние он заработал с одной-единственной целью – вернуть Дэйзи, ту, что предпочла ему богатство и покинула его, когда он был на войне. Однако в стремлении к разбитой мечте сам Великий Гэтсби становится ее жертвой.

— Роман Фицджеральда открыт для множества интерпретаций, — отмечает Алексей Франдетти, режиссер спектакля. — Мы хотели представить зрителю чувственную историю любви, своего рода взрослую сказку с неизменно трогательным завершением.

Новосибирский театральный мир уже знаком с мюзикловым прочтением романа Фицджеральда, однако, на главной сцене «Красного факела» зрителей ждет новое, оригинальное видение «Великого Гэтсби». Музыкальный спектакль Алексея Франдетти, в котором задействованы 24 артиста и виртуозный джаз-бэнд, погрузит публику в эпоху расцвета джаза (музыкальное оформление Юрия Севастьянова), беззаботных свинговых танцев (хореография Светланы Хоружиной), утонченных образов и феерических коктейльных вечеринок, пронизанных духом свободы, гедонизма и неугасимого стремления к жизни. Художественное воплощение спектакля принадлежит: художнику-сценографу Анастасии Пугашкиной, художнику по костюмам Екатерине Гутковской, художнику по гриму Татьяне Величкиной и художнику по свету Ивану Виноградову.

