«Ревущие двадцатые» на сцене: премьера спектакля «Великий Гэтсби» состоится в Новосибирске

В его основе лежит пронзительная история о крахе надежд, любви и иллюзиях «века джаза»

На главной сцене театра «Красный факел» состоится премьера музыкальной постановки «Великий Гэтсби». Это работа одного из самых востребованных и известных режиссеров России Алексея Франдетти. В ее основе лежит пронзительная история о крахе надежд, любви и иллюзиях «века джаза», рассказанная на страницах культового романа американского классика Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Франдетти в сотрудничестве с драматургом Наталией Макуни создал инсценировку специально для новосибирского драматического театра.

В завершение своего 106-го театрального сезона «Красный факел» приглашает публику окунуться в атмосферу изысканной роскоши эпохи ар-деко и блистательных «ревущих двадцатых». Джей Гэтсби – таинственный миллионер, завсегдатай вечеринок и успешный бизнесмен, который сохранил веру в любовь и юношеские идеалы. Он построил грандиозный особняк на Золотом побережье Лонг-Айленда, устраивает самые пышные и экстравагантные вечера в Нью-Йорке, становясь предметом светских пересудов. Слухи о нем множатся: одни считают его наследником крупной финансовой империи, другие – родственником кайзера Вильгельма, третьи – немецким шпионом. И никто не подозревает, что все свое состояние он заработал с одной-единственной целью – вернуть Дэйзи, ту, что предпочла ему богатство и покинула его, когда он был на войне. Однако в стремлении к разбитой мечте сам Великий Гэтсби становится ее жертвой.

— Роман Фицджеральда открыт для множества интерпретаций, — отмечает Алексей Франдетти, режиссер спектакля. — Мы хотели представить зрителю чувственную историю любви, своего рода взрослую сказку с неизменно трогательным завершением.

Новосибирский театральный мир уже знаком с мюзикловым прочтением романа Фицджеральда, однако, на главной сцене «Красного факела» зрителей ждет новое, оригинальное видение «Великого Гэтсби». Музыкальный спектакль Алексея Франдетти, в котором задействованы 24 артиста и виртуозный джаз-бэнд, погрузит публику в эпоху расцвета джаза (музыкальное оформление Юрия Севастьянова), беззаботных свинговых танцев (хореография Светланы Хоружиной), утонченных образов и феерических коктейльных вечеринок, пронизанных духом свободы, гедонизма и неугасимого стремления к жизни. Художественное воплощение спектакля принадлежит: художнику-сценографу Анастасии Пугашкиной, художнику по костюмам Екатерине Гутковской, художнику по гриму Татьяне Величкиной и художнику по свету Ивану Виноградову.

Автор фото: Василий Вагин

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

6 июня Россия отмечает День русского языка — праздник, приуроченный ко дню рождения А. С. Пушкина. В этот день принято говорить о «великом и могучем», цитировать Тургенева, вспоминать школьные уроки литературы и с особым уважением произносить имя человека, которого называют создателем современного русского литературного языка. Доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ Юрий Крылов размышляет, согласился бы с таким форматом сам Александр Сергеевич:

— Если отвлечься от юбилейной торжественности и посмотреть на язык как на живой организм, возникает любопытный вопрос: а кто сегодня влияет на русский язык так же сильно, как когда-то влиял Пушкин? Кто решает, какие слова останутся в речи, а какие исчезнут? И почему новые языковые явления сегодня рождаются не только в литературных произведениях, но и в подростковых чатах, комментариях и видеороликах?

«Ребенок всегда прав»: В российском обществе сформировалась детоцентрическая тенденция

Доцент кафедры современного русского языка НГПУ, кандидат педагогических наук Ирина Зайдман напомнила, что День защиты детей первоначально возник как защита от эксплуатации детского труда, как обеспечение права детей на образование.  Затем акценты немножко сместились на обеспечение благополучия детей, сохранность их здоровья.  Эксперт прокомментировала отчего же и от кого необходимо защищать детей сегодня:

— Отчасти, я думаю, что защищать детей надо от них самих.

Арт-журналистов, пишущих об искусстве, будут готовить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им А.Д. Крячкова открыты новые образовательные программы. В частности, получила аккредитацию образовательная программа рекламы и связи с общественностью. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Багрова.

— Наша арт-журналистика, мы будем готовить специалистов в сфере PR, а также тех, кто пишет об искусстве, — сообщила Багрова.

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

На сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца 1, 2 и 3 июня выступит один из лучших симфонических коллективов мира – Национальный филармонический оркестр России, который возглавляет всемирно известный скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.

В первый вечер фестиваля маэстро представит яркую по силе эмоций концертную программу из симфонических произведений Шуберта и Грига. Знаменитый Фортепианный концерт Грига вместе с оркестром исполнит молодой одаренный пианист Владимир Вишневский, чьё имя стало музыкальным открытием прошлого года в России.

Новосибирский ученый написал для детей книгу про академика Вавилова

Автор: Мария Гарифуллина

Научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН, кандидат биологических наук Антон Цыбко выпустил научно-популярную книгу об известном советском генетике — «Мир ботаника Вавилова. Человек, который мечтал накормить весь мир» (6+).

Книга посвящена жизни и научному наследию одного из основателей современной генетики и селекции. Серия, в которой вышло издание, посвящена тому, как работает изобретательская и научная мысль. Каждая книга рассказывает о человеке, который создавал новое — от Кулибина до Мечникова.

