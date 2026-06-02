Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Деньги здесь и сейчас: как банки перестраивают зарплатные сервисы

Дата:

Главной тенденцией текущего года является активное вытеснение микрофинансовых организаций крупными банками с рынка быстрых займов

На российском рынке труда происходят существенные изменения в системе выплат. Согласно последним данным, значительная часть работающего населения России (64%) предпочитала бы получать заработную плату чаще, чем дважды в месяц. Традиционная схема с авансом и окончательным расчетом уже не соответствует актуальным финансовым потребностям людей, особенно в условиях пересмотра кредитных лимитов и роста стоимости краткосрочных займов.

Главной тенденцией текущего года является активное вытеснение микрофинансовых организаций крупными банками с рынка быстрых займов. Это происходит благодаря внедрению новых сервисов, предоставляющих доступ к заработанным средствам «по требованию». Ярким примером стал анонс ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме 2026.

Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сообщила о запуске услуги, позволяющей 11 миллионам зарплатных клиентов, включая перешедших из Почта банка, получать денежные средства в любой удобный день, минуя стандартные сроки выплаты заработной платы. Она отметила, что в связи с изменением условий кредитования, привычная «подушка безопасности» в виде кредитных карт становится недоступной для многих. «Зарплата в любой день» предоставляет доступ к собственным средствам без комиссий и необходимости дополнительного одобрения.

Данный механизм существенно отличается от кредитования. Партнерская финтех-платформа анализирует не долговую нагрузку, а регулярные поступления от работодателя. Исходя из среднедневного заработка, ежедневно формируется доступный лимит. Эти средства являются собственными, а не заемными. В дату официальной выплаты ранее полученная сумма и сопутствующие комиссии автоматически списываются.

Таким образом, банк получает прибыль не от процентов, а от использования данных о зарплатных потоках клиентов. Эксперты видят в этом глобальную тенденцию к отказу от фиксированной «зарплатной даты» в пользу модели Daily Pay, уже распространённой в гиг-экономике. Однако аналитики предупреждают о возможных рисках: частое получение небольшой части зарплаты с комиссией при отсутствии финансовой дисциплины может привести к полному обнулению средств к моменту официального расчета. Тем не менее, курс взят: банки трансформируют свои зарплатные проекты из пассивных в активные инструменты управления ежедневной ликвидностью, перехватывая часть рынка у дорогих экспресс-займов.

Фото: magnific.com/Автор: katemangostar 

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ПМЭФ ВТБ банки

141
0
0
Предыдущая статья
Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Каждый десятый россиянин получает финансовые услуги на Почте

Почтовые отделения России всё активнее используются для получения финансовых услуг. Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, в преддверии ПМЭФ-2026 отметил, что около 10% населения регулярно пользуются почтой для этих целей, и этот вектор развития будет продолжен. В отделениях граждане могут совершать разнообразные операции: от оплаты коммунальных услуг до оформления кредитов и открытия депозитов.

Особую значимость почтовые отделения приобретают в небольших населенных пунктах. Более 40% всех финансовых операций, проводимых через почту, приходится на сельскую местность.

Читать полностью

Пушкинская карта: 7 миллионов молодых россиян стали участниками культурной программы

В период с января по май 2026 года российская молодежь оформила 7 миллионов Пушкинских карт. Это означает, что половина молодого населения страны стала участником данной культурной инициативы, используя карту для оплаты посещения различных мероприятий. Такая информация была предоставлена Ольгой Скоробогатовой, занимающей пост первого заместителя президента-председателя правления ВТБ, накануне Петербургского международного экономического форума. Важно отметить, что с 1 января к ВТБ из Почта банка перешли функции оператора данной программы.

Лидерство по оформлению Пушкинских карт принадлежит молодежи из Чувашии, Татарстана, а также Оренбургской, Тамбовской и Омской областей. По сведениям Министерства культуры РФ, предоставленным 12 мая, к программе уже подключилось около 12,5 тысяч культурных организаций по всей стране. Финансирование программы на период с 2025 по 2030 год запланировано в объеме примерно 140 миллиардов рублей.

Читать полностью

Спрос на ипотеку для ИЖС растет: банки снижают ставки

Крупные российские банки на фоне сигналов ЦБ приступили к постепенному уменьшению процентных ставок по ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ставки по рыночным программам теперь опускаются ниже символической отметки в 20%.

Банк ВТБ одним из первых сообщил об изменении тенденции. В мае 2026 года спрос на рыночные ипотечные кредиты для ИЖС вырос более чем на 20% по сравнению с апрелем. В банке объясняют это тем, что люди перестали занимать выжидательную позицию.

Читать полностью

В День защиты детей крупный банк анонсировал запуск детских проектов

Перед Петербургским международным экономическим форумом Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, анонсировала запуск нового проекта. Осенью этого года банк намерен представить финансовый продукт, ориентированный на детей в возрасте от 6 до 14 лет. Этот сервис призван научить юных пользователей управлению личными средствами, основам накопления и повысить их осведомленность в вопросах финансов.

Следует отметить, что российские финансовые организации демонстрируют активный интерес к разработке специализированных решений для детей. Эти платформы помогают молодым людям получать первоначальные знания в области управления деньгами под присмотром родителей, зачастую предлагая карты или стикеры с соответствующими функциями контроля.

Читать полностью

Новая эра сбережений: как российская молодежь меняет свои финансовые привычки

К середине 2026 года российская молодежь полностью переосмыслила свое отношение к накоплениям, превратив их в неотъемлемую часть своей финансовой рутины. Изменились не столько процент людей, откладывающих средства, сколько глубина мотивации, подходы и используемые инструменты. Молодое поколение, включая зумеров и младших миллениалов, фокусируется на микросбережениях, стремлении к быстрой и пассивной доходности, отодвигая сиюминутное потребление на второй план.

Опрос НАФИ, проведенный в мае 2026 года, показал, что 73% респондентов в возрасте 18–35 лет уже имеют определенные сбережения, что на 5% больше, чем годом ранее. Этот кажущийся скромным прирост объясняется тем, что значительная часть данной возрастной группы уже регулярно откладывает средства. Основные изменения наблюдаются в качестве накоплений и постановке целей.

Читать полностью

Банки идут против тренда: ставки по вкладам растут, несмотря на политику ЦБ

В конце мая 2026 года, несмотря на продолжающееся снижение ключевой ставки ЦБ, несколько крупных банков решили увеличить процентные ставки по краткосрочным рублевым депозитам. Наиболее заметный шаг сделал ВТБ, пересмотрев свои условия перед Петербургским международным экономическим форумом-2026, начавшимся 29 мая. До этого аналогичные действия предприняли другие финансовые учреждения.

Эксперты видят три основные причины такого изменения на фоне снижения общей ставки. Во-первых, банкам необходима краткосрочная ликвидность для покрытия налоговых обязательств и выплат дивидендов, а ужесточение требований регулятора подталкивает их к привлечению дополнительных средств. Во-вторых, высокая доходность розничного кредитования позволяет банкам привлекать дорогие депозиты для финансирования дорогих кредитов. В-третьих, это своего рода упреждающий маркетинговый ход: предвидя дальнейшее снижение ставок осенью, банки стремятся привлечь вкладчиков уже сейчас.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Финансы

Деньги здесь и сейчас: как банки перестраивают зарплатные сервисы

Власть Общество Право&Порядок

Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Культура

«Ревущие двадцатые» на сцене: премьера спектакля «Великий Гэтсби» состоится в Новосибирске

Финансы

Каждый десятый россиянин получает финансовые услуги на Почте

Бизнес Власть ПроБизнес

Курировать креативные индустрии в Новосибирске будет Корпорация развития

Бизнес Общество

Новосибирск возглавил рейтинг подростковой занятости в Сибири

Общество

Русфонд собирает средства на операцию для ребенка с несовершенным остеогенезом

Власть Отставки и назначения

Глава Госэкспертизы сменился в Новосибирской области

Общество

«Это очень обидно»: в новосибирских научных институтах урезают ставки и другие расходы

Общество

Двух защитников приобрел новосибирский ХК «Сибирь»

Бизнес

Предприятия и транспорт Новосибирска резко увеличили выбросы в атмосферу

Власть Общество

Чуть более 500 самозанятых новосибирцев оплатили взносы на больничные

Бизнес Недвижимость

Здание бывшего Decathlon выставили на продажу в Новосибирске

Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Бизнес Власть Общество

Стоимость похорон в Новосибирске снова увеличится

Власть

Андрей Травников и Андрей Шимкив поздравили многодетных мам в Новосибирске

Финансы

Пушкинская карта: 7 миллионов молодых россиян стали участниками культурной программы

Финансы

Спрос на ипотеку для ИЖС растет: банки снижают ставки

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности