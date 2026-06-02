Деньги здесь и сейчас: как банки перестраивают зарплатные сервисы

На российском рынке труда происходят существенные изменения в системе выплат. Согласно последним данным, значительная часть работающего населения России (64%) предпочитала бы получать заработную плату чаще, чем дважды в месяц. Традиционная схема с авансом и окончательным расчетом уже не соответствует актуальным финансовым потребностям людей, особенно в условиях пересмотра кредитных лимитов и роста стоимости краткосрочных займов.

Главной тенденцией текущего года является активное вытеснение микрофинансовых организаций крупными банками с рынка быстрых займов. Это происходит благодаря внедрению новых сервисов, предоставляющих доступ к заработанным средствам «по требованию». Ярким примером стал анонс ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме 2026.

Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сообщила о запуске услуги, позволяющей 11 миллионам зарплатных клиентов, включая перешедших из Почта банка, получать денежные средства в любой удобный день, минуя стандартные сроки выплаты заработной платы. Она отметила, что в связи с изменением условий кредитования, привычная «подушка безопасности» в виде кредитных карт становится недоступной для многих. «Зарплата в любой день» предоставляет доступ к собственным средствам без комиссий и необходимости дополнительного одобрения.

Данный механизм существенно отличается от кредитования. Партнерская финтех-платформа анализирует не долговую нагрузку, а регулярные поступления от работодателя. Исходя из среднедневного заработка, ежедневно формируется доступный лимит. Эти средства являются собственными, а не заемными. В дату официальной выплаты ранее полученная сумма и сопутствующие комиссии автоматически списываются.

Таким образом, банк получает прибыль не от процентов, а от использования данных о зарплатных потоках клиентов. Эксперты видят в этом глобальную тенденцию к отказу от фиксированной «зарплатной даты» в пользу модели Daily Pay, уже распространённой в гиг-экономике. Однако аналитики предупреждают о возможных рисках: частое получение небольшой части зарплаты с комиссией при отсутствии финансовой дисциплины может привести к полному обнулению средств к моменту официального расчета. Тем не менее, курс взят: банки трансформируют свои зарплатные проекты из пассивных в активные инструменты управления ежедневной ликвидностью, перехватывая часть рынка у дорогих экспресс-займов.