Каждый десятый россиянин получает финансовые услуги на Почте

Почтовые отделения России всё активнее используются для получения финансовых услуг. Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, в преддверии ПМЭФ-2026 отметил, что около 10% населения регулярно пользуются почтой для этих целей, и этот вектор развития будет продолжен. В отделениях граждане могут совершать разнообразные операции: от оплаты коммунальных услуг до оформления кредитов и открытия депозитов.

Особую значимость почтовые отделения приобретают в небольших населенных пунктах. Более 40% всех финансовых операций, проводимых через почту, приходится на сельскую местность.

Благодаря интеграции ВТБ и Почта Банка, доступ к финансовым сервисам теперь охватывает 13 тысяч населенных пунктов, включая малые города и села, во всех регионах страны. В настоящее время банковские продукты предлагаются в 23 тысячах почтовых отделений. В рамках интеграции отделения, в которых оказываются банковские услуги, были отремонтированы.

Параллельно Почта России осуществляет масштабную государственную программу по обновлению инфраструктуры. Планируется, что в течение трех лет, к 2028 году, будет модернизировано более 930 отделений.