Авторский вечер-концерт Константина Харского пройдет в Новосибирске

18 октября в Новосибирске состоится концерт живых историй «Проще станет жить» сторителлера Константина Харского.

Автор книги по бизнесу «Осторожно, двери открываются» умеет просто формулировать сложные вещи, а зрители через смех узнают себя и получают ответы на свои вопросы.

В интеллектуальном концерте «Проще станет жить» философ поделится лучшими примерами, основанными на опыте реальных людей, даст фундаментальные знания в бизнесе.

Концерты Харского проходят без графиков и слайдов, позволяют увидеть со стороны компанию, команду, привычные процессы и даже саму жизнь. Многие бизнес-процессы становятся яснее и проще. Поэтому мероприятие будет полезно как для бизнесменов и руководителей, так и для тех, кто хочет выйти за пределы стандартных подходов и перейти на новый уровень профессионального и личностного развития.

У новосибирцев есть прекрасная возможность посетить авторский концерт Константина Харского и получить уникальный опыт, впечатления и ответы на многие вопросы.

КУПИТЬ БИЛЕТ на выступление Константина Харского.