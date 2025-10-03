Авторский вечер-концерт Константина Харского пройдет в Новосибирске

18 октября в Новосибирске состоится концерт живых историй «Проще станет жить» сторителлера Константина Харского.
Автор книги по бизнесу «Осторожно, двери открываются» умеет просто формулировать сложные вещи, а зрители через смех узнают себя и получают ответы на свои вопросы.
В интеллектуальном концерте «Проще станет жить» философ поделится лучшими примерами, основанными на опыте реальных людей, даст фундаментальные знания в бизнесе.
Концерты Харского проходят без графиков и слайдов, позволяют увидеть со стороны компанию, команду, привычные процессы и даже саму жизнь. Многие бизнес-процессы становятся яснее и проще. Поэтому мероприятие будет полезно как для бизнесменов и руководителей, так и для тех, кто хочет выйти за пределы стандартных подходов и перейти на новый уровень профессионального и личностного развития.
У новосибирцев есть прекрасная возможность посетить авторский концерт Константина Харского и получить уникальный опыт, впечатления и ответы на многие вопросы.
Константин Харский — человек, идущий по грани между прозой и практикой, между бизнесом и душой. Он — не просто консультант, а своего рода проводник между компаниями и их клиентами, между брендом и доверием, между словом и делом.
Когда-то он начал свой путь как психолог — вглядываясь в человеческие реакции, поведение, мотивации. Но за пределами кабинета его ждал другой мир: офисы, переговорки, залы тренингов и компании, не знающие, как разговаривать со своими клиентами на человеческом языке.
Харский не читает лекции — он рассказывает истории, обучая через них. Он пишет книги, которые можно назвать романами, но они не просто художественны — они учат, вдохновляют, толкают к действию. Его романы‑тренинги стали мостом между теорией и личной трансформацией.
Он выступает за сервис как искусство, за клиента — как за человека, а не источник прибыли.
С каждым новым тренингом, каждой новой страницей книги Харский словно напоминает:
«Ты можешь быть лучше. Ты — это не просто бизнес. Ты — отношение».
