В Новосибирске продают недостроенный комплекс с бассейнами

На торги выставлен недостроенный комплекс бассейнов в Бугринской роще. Строительные конструкции и материалы оценены в 10,5 миллиона рублей.

Ранее объект принадлежал обанкротившейся компании «Транспортное агентство». Организация планировала создать в парке термальный комплекс с водопадом Soho Pool Club. По замыслу, там предусматривались кафе, открытый пляж с тремя бассейнами, зона для летнего отдыха и сауна. Здание хотели возвести в три этажа вдоль берега Оби. Завершить проект предполагалось ещё в 2022 году.

Стройка остановилась на начальном этапе из-за проблем с зарубежными инвесторами на фоне политической ситуации. После срыва сроков городская дирекция парков расторгла договор аренды в одностороннем порядке. Позже прокуратура Новосибирской области подала иск о признании соглашения недействительным и потребовала снести все постройки. Судебный спор сейчас рассматривается в арбитраже.

В 2023 году «Транспортное агентство» признали банкротом по заявлению «РЖД Логистика». Долг компании составлял 27,3 миллиона рублей. В апреле 2026 года арбитражный управляющий объявил об открытом аукционе по продаже имущества должника.

Покупатель получит недостроенный объект в виде набора стройматериалов. Демонтаж и вывоз нужно выполнить за свой счёт. Также на торги выставлен товарный знак SOHI DOO ON за 285 тысяч рублей и подъёмник для сноутюбинга за 550 тысяч. Из всех запланированных объектов создателям удалось построить только горку для катания на «ватрушках».

