В Новосибирске нашли реку Карапузенок и озеро Шерстяное

Специалисты новосибирского Росреестра выявили и официально зарегистрировали 77 названий географических объектов, которые раньше не числились в Государственном каталоге географических названий. Теперь у этих мест есть юридически закреплённые имена.

В списке — 21 урочище, 18 озёр, 13 болот, 9 рямов, 6 грив, 5 рек и одно водохранилище. Объекты находятся в 12 районах и 7 муниципальных округах Новосибирской области. Многие из них получили необычные и даже курьёзные названия. Например, река Вяльчиха, река Карапузенок, озеро Шерстяное, рям Рыжий, урочище Бурундуковская Стоянка и водохранилище Школьное.

Без официального названия географический объект существует как бы в тени. Его сложно нанести на карты, использовать в навигации, землеустройстве или при планировании туристических маршрутов. Теперь все эти озёра, болота и реки получили свою запись в федеральном реестре.

— По названию географического объекта можно увидеть его административную и географическую привязку, — пояснили в управлении Росреестра по Новосибирской области.

Всего в каталоге по Новосибирской области сейчас 8840 названий: от населённых пунктов и станций до озёр и каналов. Работа по выявлению «безымянных» объектов продолжается.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области нашли природные объекты и поселки с зимними названиями.