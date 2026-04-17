В Новосибирске нашли реку Карапузенок и озеро Шерстяное

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Всего без прописки оказались 77 географических названий

Специалисты новосибирского Росреестра выявили и официально зарегистрировали 77 названий географических объектов, которые раньше не числились в Государственном каталоге географических названий. Теперь у этих мест есть юридически закреплённые имена.

В списке — 21 урочище, 18 озёр, 13 болот, 9 рямов, 6 грив, 5 рек и одно водохранилище. Объекты находятся в 12 районах и 7 муниципальных округах Новосибирской области. Многие из них получили необычные и даже курьёзные названия. Например, река Вяльчиха, река Карапузенок, озеро Шерстяное, рям Рыжий, урочище Бурундуковская Стоянка и водохранилище Школьное.

Без официального названия географический объект существует как бы в тени. Его сложно нанести на карты, использовать в навигации, землеустройстве или при планировании туристических маршрутов. Теперь все эти озёра, болота и реки получили свою запись в федеральном реестре.

— По названию географического объекта можно увидеть его административную и географическую привязку, — пояснили в управлении Росреестра по Новосибирской области.

Всего в каталоге по Новосибирской области сейчас 8840 названий: от населённых пунктов и станций до озёр и каналов. Работа по выявлению «безымянных» объектов продолжается.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области нашли природные объекты и поселки с зимними названиями.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

