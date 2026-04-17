Сроки старта навигации 2026 года назвали в Новосибирске

В администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей состоялось совещание, на котором обсуждался предстоящий запуск навигации. Первые суда отправятся в плавание 25 апреля.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин, с 27 апреля стартуют регулярные речные перевозки между Речным вокзалом и селами Седова Заимка и Тихие Зори.

— Для части жителей Новосибирской области это долгожданное событие. Это показывают показатели пассажиропотока. В 2025 году речным транспортом воспользовались 274 тысячи пассажиров, что превышает показатели прошлых лет. Отдельно отмечен рост пассажиропотока на регулярной теплоходной линии «Речной вокзал — Северо-Чемской — Тихие Зори», — отметил замминистра.

Согласно официальной статистике, в 2025 году по основным речным путям бассейна было перевезено немногим более 1,6 миллиона пассажиров и свыше 12 миллионов тонн различных грузов. Этот показатель оказался на 10% ниже, чем в навигационный сезон 2024 года, несмотря на благоприятные условия для судоходства.

Администрация бассейна объявила, что в текущем году по рекам Обь и Иртыш вновь пройдет круизный теплоход «Северная сказка». Судно с четырьмя палубами отправится из Омска в начале навигации 2026 года и направится на север. В настоящее время «Северная сказка» — единственный туристический теплоход на этих маршрутах. Остальные речные маршруты классифицируются как пассажирские, прогулочные или городские.

