Сроки старта навигации 2026 года назвали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Регулярные речные перевозки между Речным вокзалом и селами Седова Заимка и Тихие Зори стартуют с 27 апреля

В администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей состоялось совещание, на котором обсуждался предстоящий запуск навигации. Первые суда отправятся в плавание 25 апреля.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин, с 27 апреля стартуют регулярные речные перевозки между Речным вокзалом и селами Седова Заимка и Тихие Зори.

— Для части жителей Новосибирской области это долгожданное событие. Это показывают показатели пассажиропотока. В 2025 году речным транспортом воспользовались 274 тысячи пассажиров, что превышает показатели прошлых лет. Отдельно отмечен рост пассажиропотока на регулярной теплоходной линии «Речной вокзал — Северо-Чемской — Тихие Зори», — отметил замминистра.

Согласно официальной статистике, в 2025 году по основным речным путям бассейна было перевезено немногим более 1,6 миллиона пассажиров и свыше 12 миллионов тонн различных грузов. Этот показатель оказался на 10% ниже, чем в навигационный сезон 2024 года, несмотря на благоприятные условия для судоходства.

Администрация бассейна объявила, что в текущем году по рекам Обь и Иртыш вновь пройдет круизный теплоход «Северная сказка». Судно с четырьмя палубами отправится из Омска в начале навигации 2026 года и направится на север. В настоящее время «Северная сказка» — единственный туристический теплоход на этих маршрутах. Остальные речные маршруты классифицируются как пассажирские, прогулочные или городские.

Ранее редакция сообщала о том, что строительство причалов на Оби затормозилось.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Ветслужбы не контролируют 85% поставок мяса в Новосибирске
Накануне выходных на Новосибирск обрушился снежный заряд

Накануне выходных на Новосибирск обрушился снежный заряд

Автор: Артем Рязанов

Пятница, 17 апреля, неожиданно напомнила новосибирцам о зиме. Город засыпало хлопьями мокрого снега. На многих улицах была нулевая видимость.

Впрочем, уже на выходных весна вернется в город. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на субботу, 18 апреля, температура будет колебаться от –3 до –8 °C, а в некоторых районах опустится до –13 °C. Днём на востоке будет +9...+14 °C, тогда как в других местах региона температура составит +3…+8 °C.

В Новосибирске нашли реку Карапузенок и озеро Шерстяное

Автор: Оксана Мочалова

Специалисты новосибирского Росреестра выявили и официально зарегистрировали 77 названий географических объектов, которые раньше не числились в Государственном каталоге географических названий. Теперь у этих мест есть юридически закреплённые имена.

В списке — 21 урочище, 18 озёр, 13 болот, 9 рямов, 6 грив, 5 рек и одно водохранилище. Объекты находятся в 12 районах и 7 муниципальных округах Новосибирской области. Многие из них получили необычные и даже курьёзные названия. Например, река Вяльчиха, река Карапузенок, озеро Шерстяное, рям Рыжий, урочище Бурундуковская Стоянка и водохранилище Школьное.

Шелкопряд захватил 77 тысяч гектаров в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Непарный шелкопряд атакует леса Новосибирской области. В ответ на запрос редакции Infopro54 в министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили, что по состоянию на 1 ноября 2025 года очаги вредителя зафиксированы на площади 77 320 гектаров. Из них ликвидация требуется на 41 495 гектарах — это Коченёвское и Ордынское лесничества.

— В настоящее время проводятся весенние обследования очагов. По их результатам будет принято решение о проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности шелкопряда с применением биологического препарата наземным способом, — говорится в ответе ведомства.

Новосибирский «Локомотив» не вышел в финал Суперлиги

Автор: Артем Рязанов

В решающем матче полуфинальной стадии Чемпионата России по волейболу новосибирский «Локомотив» уступил казанскому «Зениту» с результатом 1:3. Встреча, состоявшаяся на чужой арене, определила, кто выйдет в финал соревнований.

Игра была крайне напряжённой. В первом сете новосибирская команда удерживала преимущество, однако затем казанцы активизировали своё нападение и одержали победу. Во втором сете «Локомотив» смог сравнять счёт благодаря эффективной игре в защите и результативным действиям Омара Курбанова.

В Новосибирске насчитали 240 туристических тайников, которые ищут по координатам

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году в Новосибирской области появилось семь новых туристических тайников, и общее их число достигло 240. Все эти точки на карте объединены одним увлечением — геокешингом. Это вид туризма, суть которого заключается в поиске тайников, спрятанных другими участниками, с применением спутниковых навигационных систем. Игра зародилась в начале 2000-х, когда у энтузиастов появились первые GPS-навигаторы. Технологии развивались и становились доступнее, и геокешинг стал довольно популярным.

Член новосибирского отделения Российского географического общества Игорь Степанов 16 апреля выступил в лектории «Кант» с рассказом о геокешинге. Он сообщил, что в 2006 году в области было всего 12 тайников. То есть за 20 лет их стало в 20 раз больше. Темпы прироста в Сибири оказались выше столичных: там за указанный период количество туристических тайников увеличилось примерно в десять раз. Но при этом, если сравнивать количество, то лидерство, безусловно, у столичных регионов: в Московской области таких объектов 2789.

Новосибирск потеряет федеральные деньги при срыве графика концессионных школ

Автор: Юлия Данилова

В случае срыва сроков строительства концессионных школ в Новосибирске возникает риск возврата средств в федеральный бюджет. Об этом в ходе обсуждения поправок в бюджет на профильном комитете регионального парламента заявил заместитель председателя бюджетного комитета Денис Юминов.

— Мы хотели бы увидеть график завершения работ до 31 декабря 2026 года, — подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

