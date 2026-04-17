Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Спорт

Новосибирский «Локомотив» не вышел в финал Суперлиги

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В критические моменты матча команда совершила несколько ошибок

В решающем матче полуфинальной стадии Чемпионата России по волейболу новосибирский «Локомотив» уступил казанскому «Зениту» с результатом 1:3. Встреча, состоявшаяся на чужой арене, определила, кто выйдет в финал соревнований.

Игра была крайне напряжённой. В первом сете новосибирская команда удерживала преимущество, однако затем казанцы активизировали своё нападение и одержали победу. Во втором сете «Локомотив» смог сравнять счёт благодаря эффективной игре в защите и результативным действиям Омара Курбанова.

В третьем и четвёртом сетах команда «Зенита» продемонстрировала более высокий уровень игры. В критические моменты матча «Локомотив» совершил несколько ошибок, что привело к поражению. Итоговый результат — 25:22, 22:25, 25:23 и 25:23 в пользу казанского клуба.

Казанский «Зенит» удерживает титул чемпиона России, побеждая в Суперлиге уже три года подряд. В общей сложности команда завоевала 13 чемпионских титулов в российской истории.

Ранее редакция сообщала о том, что «Локомотив» завоевал Кубок России по волейболу в 2025 году.

Источник фото: ВК «Локомотив-Новосибирск»

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Рубрики : Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : Локомотив Волейбол

626
0
0
Новосибирская «Сибирь» подписала новые контракты с вратарями

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский ХК «Сибирь» 15 апреля 2026 года сообщил о продлении контрактов с двумя вратарями, что свидетельствует о выполнении ранее заявленных планов по сохранению основного состава.

Официальные источники «Сибири» информируют, что клуб заключил контракты с двумя 28-летними голкиперами — Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным. Красоткин будет выступать за команду на протяжении трёх лет, а срок контракта с Бердиным составляет два года.

Читать полностью

«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Автор: Артем Рязанов

Клуб «Сибирь» заключил новый контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым, о чём информирует пресс-служба команды.

Соглашение с 48-летним специалистом будет действовать на протяжении трёх сезонов.

Читать полностью

«Сибирь» проиграла «Металлургу» и вылетела из плей-офф Кубка Гагарина

Автор: Артем Рязанов

1 апреля «Сибирь» из Новосибирска потерпела минимальное поражение от «Металлурга». Матч, проходивший на выезде, с самого начала был напряжённым.

В первой двадцатиминутке обе команды показали высокий уровень активности, но не смогли забить ни одного гола. Ситуация изменилась во втором периоде, когда хозяева льда сумели воспользоваться моментом и открыть счёт. Этот гол оказался единственным в игре.

Читать полностью

«Локомотив» из Новосибирска вышел в полуфинал волейбольной Суперлиги

Автор: Артем Рязанов

«Локомотив» пробился в полуфинал мужской российской волейбольной Суперлиги, одержав победу над «Белогорьем» в решающем матче четвертьфинальной серии.

Матч состоялся на новосибирской «Локомотив Арене», где собралось множество болельщиков. После поражения в первом сете команда хозяев сумела переломить ход игры и одержать победу с результатом 3:1 (21:25, 25:10, 25:22, 25:20). Ключевым игроком, который набрал 18 очков, стал диагональный Илья Казаченков. В итоге «Локомотив» выиграл серию со счетом 2:1.

Читать полностью

ХК «Сибирь» удержалась в плей-офф, выиграв матч у «Магнитогорска»

Автор: Артем Рязанов

Вечером в понедельник, 30 марта, в Новосибирске состоялась четвертая встреча ХК «Сибири» с «Магнитогорском» в рамках плей-офф. Победу в упорной игре, завершившейся во втором овертайме, одержали хозяева со счётом 1:0. После этой победы счёт в серии стал 3-1 в пользу «Металлурга».

В основное время матча команды не смогли забить ни одного гола. Первый овертайм также не выявил победителя. Решающая шайба, принесшая победу, была забита нападающим «Сибири» Антоном Косолаповым на последней секунде второго овертайма.

Читать полностью

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Автор: Артем Рязанов

26 марта в Магнитогорске прошёл второй матч плей-офф Кубка Гагарина 2026 года между командами «Сибирь» и «Металлург».

Хозяева продемонстрировали уверенную игру, не оставив «Сибири» ни единого шанса на успех. Они забросили по одной шайбе в первом периоде, две — во втором и ещё две — в третьем. Итоговый счёт матча — 5:1 в пользу хозяев.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Водителям приготовиться: Сибуправтодор назвал участки новосибирских трасс, где летом будут идти ремонты

Общество

Накануне выходных на Новосибирск обрушился снежный заряд

Общество

Сроки старта навигации 2026 года назвали в Новосибирске

Бизнес Власть

Ветслужбы не контролируют 85% поставок мяса в Новосибирске

Власть Общество

В Новосибирске нашли реку Карапузенок и озеро Шерстяное

Бизнес Общество

Шелкопряд захватил 77 тысяч гектаров в Новосибирской области

Финансы

Как новые кредитные условия повлияют на рынок ИЖС

Спорт

Новосибирский «Локомотив» не вышел в финал Суперлиги

Бизнес Туризм

Отдых на популярных азиатских курортах подорожал для россиян до 40%

Отставки и назначения

Павел Ивашевский возглавит департамент имущества Новосибирска

Общество Стиль жизни

В Новосибирске насчитали 240 туристических тайников, которые ищут по координатам

Бизнес Власть Право&Порядок

Аудиторы выявили нарушения на 9,5 млрд рублей при проверке организаций Новосибирска

Право&Порядок

Экс-борец с коррупцией Андрей Хомин получил четыре года колонии в Новосибирске

Бизнес Власть

Новосибирск потеряет федеральные деньги при срыве графика концессионных школ

Финансы

Весенние каникулы: «Пушкинская карта» демонстрирует трехкратный рост

Общество

Кабаны ушли из лесов Новосибирской области

Власть

Мэр Бердска Лапицкий получил «неуд» от депутатов горсовета

Власть Общество

В Новосибирской области начался период повышенного риска лесных пожаров

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности