Новосибирский «Локомотив» не вышел в финал Суперлиги

В решающем матче полуфинальной стадии Чемпионата России по волейболу новосибирский «Локомотив» уступил казанскому «Зениту» с результатом 1:3. Встреча, состоявшаяся на чужой арене, определила, кто выйдет в финал соревнований.

Игра была крайне напряжённой. В первом сете новосибирская команда удерживала преимущество, однако затем казанцы активизировали своё нападение и одержали победу. Во втором сете «Локомотив» смог сравнять счёт благодаря эффективной игре в защите и результативным действиям Омара Курбанова.

В третьем и четвёртом сетах команда «Зенита» продемонстрировала более высокий уровень игры. В критические моменты матча «Локомотив» совершил несколько ошибок, что привело к поражению. Итоговый результат — 25:22, 22:25, 25:23 и 25:23 в пользу казанского клуба.

Казанский «Зенит» удерживает титул чемпиона России, побеждая в Суперлиге уже три года подряд. В общей сложности команда завоевала 13 чемпионских титулов в российской истории.

