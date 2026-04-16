Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных банков за 2025 год – Эксперт РА

По обоим показателям банк улучшил свои позиции по сравнению с рейтингом предыдущего года

Банк УралсибБанк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков (9 место) по объему ипотечных выдач и величине ипотечного портфеля по итогам 2025 года, согласно данным аналитического исследования Эксперт РА. По обоим показателям банк улучшил свои позиции по сравнению с рейтингом предыдущего года.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. За 2025 год банк увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,7 раза – до 39,7 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке. Ипотечный портфель Уралсиба по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей (на 01.01.2025 г.) до 157,3 млрд рублей (на 01.01.2026 г.).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка – его объем в 2025 году вырос в 4,8 раза по сравнению с 2024 годом – до 25 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач – до 63%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Выдачи по программе Семейной ипотеки за указанный период составили 14,7 млрд рублей.

Сегодня ипотечный кредит (ПСК* 18,089 – 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК 19,187 – 35,972% годовых) можно оформить по ставке от 18,99% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

На рынке продолжается процесс дедолларизации

Согласно данным ВТБ, совокупный объём привлечённых средств на рынке за первые три месяца текущего года вырос свыше чем на 489 миллиардов рублей, достигнув показателя в 66,3 триллиона рублей. Ключевым фактором этого подъёма остаются депозиты и сберегательные счета, номинированные в российской валюте. Общая сумма рублевых пассивов преодолела отметку в 62,9 триллиона рублей, продемонстрировав прирост в 519 миллиардов. Тенденция к снижению доли долларовых накоплений на рынке сохраняется: за отчётный период объём валютных вкладов уменьшился ещё на 31 миллиард рублей.

Эксперты подсчитали, что в марте объём рынка сбережений пополнился на 283 миллиарда рублей, при этом доля рублевых инструментов в этом приросте составила 199 миллиардов.

Банк Уралсиб в Новосибирске поддержал акцию «Помоги сельскому школьнику»

В рамках акции сотрудники банка собирали книги по экономике, финансам и саморазвитию для сельских школ. Организаторы планируют пополнить библиотеки 100 сельских школ Новосибирской области книгами, которые способствуют развитию экономического мышления у подростков.

«Уралсиб в Новосибирске постоянно участвует в социальных и культурных проектах региона, а также проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности. Передавая книги экономической направленности в библиотеки сельских школ, мы способствуем воспитанию финансово здорового поколения, развиваем у подростков экономическое мышление, закладываем основу для стабильной экономики будущего», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

ПСБ в Новосибирске присоединился к акции «Монетная неделя»

В период проведения акции «Монетная неделя» ПСБ в Новосибирской области дает шанс любому желающему обменять скопившуюся мелочь на рубли Банка России или пополнить свой банковский счет или вклад в ПСБ на сумму, равную номиналу этих монет.

По 18 апреля в отделениях банка можно будет сдать все монеты, отчеканенные после 1997 года. Небольшие загрязнения, следы окисления, незначительные повреждения или царапины не помешают обмену. Главное условие — монеты должны соответствовать требованиям Указания Банка России №1778-У, определяющим допустимое состояние монет для приема. Важно подчеркнуть, что услуга осуществляется абсолютно бесплатно, без каких-либо комиссий и ограничений по объему. Для ускорения процесса сотрудники банка советуют предварительно рассортировать монеты по номиналу.

В Новосибирской области открылся новый производственно-складской комплекс

В Новосибирской области начал функционировать новый производственно-складской центр ZAIGER, возведение которого было осуществлено при финансовой поддержке ВТБ. Для осуществления этого проекта банк выделил ООО «ТД Мироград» 300 миллионов рублей в рамках программы промышленной ипотеки. Дополнительно была предоставлена банковская гарантия на сумму 165,5 миллионов рублей, что обеспечило возврат льготного займа от Фонда развития промышленности (ФРП) Новосибирской области. Эти средства были направлены на приобретение оборудования для производства стальных сэндвич-панелей, что является стратегическим шагом к полному импортозамещению в данной сфере на российском рынке.

Новый объект, занимающий площадь свыше 1,4 гектара, находится в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области. На его территории размещена и введена в эксплуатацию линия автоматического непрерывного производства сэндвич-панелей. Такая модернизация позволит компании оперативно реагировать на рыночный спрос и гарантировать своевременные поставки готовой продукции — секционных, откатных и распашных ворот.

Всероссийский конкурс для краеведческих музеев: победители получат гранты

Банк ВТБ в партнерстве с фондом «ВТБ-Страна» расширяет свою инициативу по поддержке краеведческих музеев России. Второй этап проекта, получившего название «Красота внутри. Краеведческие музеи России», охватит всю страну и продлится до 2027 года.

По словам Натальи Кочневой, старшего вице-президента ВТБ и председателя фонда «ВТБ-Страна», краеведческие музеи служат хранилищами локальных традиций, исторического наследия и ремесленных навыков. В прошлом году первый этап конкурса, в котором участвовали 15 регионов, позволил распределить 15 миллионов рублей среди победителей. В текущем году проект масштабируется на все 89 регионов России, а объем финансирования значительно увеличивается. Банк выражает уверенность, что такая поддержка внесет вклад в сохранение уникальных ценностей региональных учреждений, повысит их доступность и узнаваемость.

Банк Уралсиб улучшил взаимодействие с цифровой платформой продаж недвижимости ДВИЖ

Банк Уралсиб обновил формат взаимодействия с платформой ДВИЖ и перешел на работу по протоколу API – быстрому, современному и безопасному обмену данными по ипотечным заявкам.

ДВИЖ* – это набор сервисов по автоматизации сделок с недвижимостью: он помогает застройщикам и банкам вести клиента от заявки на ипотеку до регистрации сделки в Росреестре. Интеграция по API обеспечивает прямой и защищенный обмен данными между информационными системами банка и платформы в режиме, близком к реальному времени.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

