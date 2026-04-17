Четвёртую ГЧП-поликлинику в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию

Группа «ВИС» завершает строительство четвёртой поликлиники в Новосибирске, работающей по схеме государственно-частного партнёрства.

Внутренняя отделка четырёхэтажного здания площадью более 12 тысяч квадратных метров почти завершена, и объект готов на 90%. Новая поликлиника в Кировском районе возводится по соглашению между Группой «ВИС» и правительством Новосибирской области. В рамках этого соглашения компания взяла на себя финансирование, проектирование, строительство и оснащение поликлиники всем необходимым медицинским оборудованием.

В настоящее время активно ведётся отделка помещений, которая уже выполнена на 90%. Параллельно с этим продолжается монтаж дверей в кабинетах. Внутренние инженерные коммуникации готовы на 75%, а внутриплощадочные сети — на 90%. Завершён монтаж лифтового оборудования. Холодное водоснабжение, канализация и электросети подведены к границе объекта. С улучшением погодных условий строители приступят к благоустройству территории.

— Новая поликлиника рассчитана на 967 посещений в смену. Здесь будут работать взрослая и детская поликлиники, женская консультация и травмпункт. Учреждение будет оснащено магнитно-резонансным и компьютерным томографами, ультразвуковыми диагностическими системами, рентгеновским, эндоскопическим, маммографическим и флюорографическим оборудованием экспертного класса. Это позволит проводить высокотехнологичные диагностические обследования и выявлять заболевания на ранних стадиях, — отмечается в сообщении.

Открытие объекта запланировано на текущий год. По условиям государственно-частного партнёрства Группа «ВИС» будет заниматься техническим обслуживанием поликлиники до 2029 года. Медицинские услуги в этом учреждении будут предоставляться бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.

В 2025 году три поликлиники, построенные Группой «ВИС» в Новосибирске, начали принимать пациентов. К этим учреждениям прикреплено около 150 тысяч жителей города. В рамках соглашения о государственно-частном партнёрстве планируется создание семи объектов, которые смогут обслуживать более 400 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что готовность новой поликлиники на улице Чистякова оценили в 80%.