Четвёртую ГЧП-поликлинику в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Три учреждения начали принимать пациентов в 2025 году

Группа «ВИС» завершает строительство четвёртой поликлиники в Новосибирске, работающей по схеме государственно-частного партнёрства.

Внутренняя отделка четырёхэтажного здания площадью более 12 тысяч квадратных метров почти завершена, и объект готов на 90%. Новая поликлиника в Кировском районе возводится по соглашению между Группой «ВИС» и правительством Новосибирской области. В рамках этого соглашения компания взяла на себя финансирование, проектирование, строительство и оснащение поликлиники всем необходимым медицинским оборудованием.

В настоящее время активно ведётся отделка помещений, которая уже выполнена на 90%. Параллельно с этим продолжается монтаж дверей в кабинетах. Внутренние инженерные коммуникации готовы на 75%, а внутриплощадочные сети — на 90%. Завершён монтаж лифтового оборудования. Холодное водоснабжение, канализация и электросети подведены к границе объекта. С улучшением погодных условий строители приступят к благоустройству территории.

— Новая поликлиника рассчитана на 967 посещений в смену. Здесь будут работать взрослая и детская поликлиники, женская консультация и травмпункт. Учреждение будет оснащено магнитно-резонансным и компьютерным томографами, ультразвуковыми диагностическими системами, рентгеновским, эндоскопическим, маммографическим и флюорографическим оборудованием экспертного класса. Это позволит проводить высокотехнологичные диагностические обследования и выявлять заболевания на ранних стадиях, — отмечается в сообщении.

Открытие объекта запланировано на текущий год. По условиям государственно-частного партнёрства Группа «ВИС» будет заниматься техническим обслуживанием поликлиники до 2029 года. Медицинские услуги в этом учреждении будут предоставляться бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.

В 2025 году три поликлиники, построенные Группой «ВИС» в Новосибирске, начали принимать пациентов. К этим учреждениям прикреплено около 150 тысяч жителей города. В рамках соглашения о государственно-частном партнёрстве планируется создание семи объектов, которые смогут обслуживать более 400 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что готовность новой поликлиники на улице Чистякова оценили в 80%.

Источник фото: Группа ВИС

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

НСО попала в пятерку лидеров по изощренным мошенническим звонкам

Компания МТС, используя данные своего сервиса «Защитник», изучила статистику мошеннических звонков, поступивших жителям Новосибирской области в начале 2026 года. Исследование показало, что регион входит в пятерку лидеров по количеству звонков, основанных на сложных и изощренных схемах обмана. При этом общее число мошеннических вызовов за первое полугодие 2026 года оказалось ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Наблюдается тенденция: традиционные методы мошенничества теряют свою актуальность, вынуждая злоумышленников разрабатывать более персонализированные подходы, которые включают в себя элементы психологического давления. Многоэтапные схемы обмана выстраиваются в цепочку последовательных звонков, цель которых — завоевать доверие жертвы и склонить ее к передаче личных сбережений или конфиденциальных данных. Основной мишенью для таких атак становятся пожилые люди, достигшие 65 лет. В Новосибирске жертвами мошенников чаще всего становились женщины этой возрастной категории.

Гидрометцентр составил прогноз погоды на весну и лето для Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 17 апреля состоялся XXXI Зерновой круглый стол. Его участником стал советник директора Гидрометцентра России, руководитель Ситуационного центра Юрий Варакин. Он представил сибирским аграриям предварительный подробный прогноз погоды на предстоящий сезон — весенние и летние месяцы. В интервью Infopro54 специалист рассказал, что ждать от погоды жителям Новосибирской области.

Особенностью этой весны и начала лета станут резкие перепады температур, которые будут наблюдаться даже внутри одного месяца. Общая картина при этом выглядит относительно позитивной: ожидается, что весенние и летние месяцы в Западной Сибири будут чуть теплее климатической нормы. Однако синоптики предупреждают о волнах холода, которые будут периодически приходить со стороны Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Мошенники используют ограничения интернета в России

Автор: Артем Рязанов

Громкий новостной фон вокруг популярных сервисов быстро превращается в удобную приманку для злоумышленников, рассказал эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский. Он предупредил, что злоумышленники стали активно использовать тему ограничения работы интернета в России.

Самый частый сценарий — фальшивые предложения помощи. Злоумышленники рассылают ссылки в мессенджерах, по почте или в комментариях под новостями. Попав на поддельную страницу или скачав файл, пользователь передает логин, пароль или устанавливает вредоносное ПО.

Накануне выходных на Новосибирск обрушился снежный заряд

Автор: Артем Рязанов

Пятница, 17 апреля, неожиданно напомнила новосибирцам о зиме. Город засыпало хлопьями мокрого снега. На многих улицах была нулевая видимость.

Впрочем, уже на выходных весна вернется в город. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на субботу, 18 апреля, температура будет колебаться от –3 до –8 °C, а в некоторых районах опустится до –13 °C. Днём на востоке будет +9...+14 °C, тогда как в других местах региона температура составит +3…+8 °C.

Сроки старта навигации 2026 года назвали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей состоялось совещание, на котором обсуждался предстоящий запуск навигации. Первые суда отправятся в плавание 25 апреля.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин, с 27 апреля стартуют регулярные речные перевозки между Речным вокзалом и селами Седова Заимка и Тихие Зори.

В Новосибирске нашли реку Карапузенок и озеро Шерстяное

Автор: Оксана Мочалова

Специалисты новосибирского Росреестра выявили и официально зарегистрировали 77 названий географических объектов, которые раньше не числились в Государственном каталоге географических названий. Теперь у этих мест есть юридически закреплённые имена.

В списке — 21 урочище, 18 озёр, 13 болот, 9 рямов, 6 грив, 5 рек и одно водохранилище. Объекты находятся в 12 районах и 7 муниципальных округах Новосибирской области. Многие из них получили необычные и даже курьёзные названия. Например, река Вяльчиха, река Карапузенок, озеро Шерстяное, рям Рыжий, урочище Бурундуковская Стоянка и водохранилище Школьное.

