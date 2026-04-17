Накануне выходных на Новосибирск обрушился снежный заряд

Пятница, 17 апреля, неожиданно напомнила новосибирцам о зиме. Город засыпало хлопьями мокрого снега. На многих улицах была нулевая видимость.

Впрочем, уже на выходных весна вернется в город. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на субботу, 18 апреля, температура будет колебаться от –3 до –8 °C, а в некоторых районах опустится до –13 °C. Днём на востоке будет +9…+14 °C, тогда как в других местах региона температура составит +3…+8 °C.

Ветер будет дуть с северо-запада, а затем сменится на юго-западный. Ночью его скорость достигнет 3–8 м/с, а в отдельных местах порывы усилятся до 13 м/с. Днём скорость составит 9–14 м/с, местами разгоняясь до 20 м/с.

В течение дня осадков не будет. Ночью на юго-востоке в некоторых местах выпадет небольшой снег. Днём на северо-западе в отдельных районах пройдут небольшие дожди.

В воскресенье, 19 апреля, температура ночью составит –5…+5 °C, а днём — от +5 до +10 °C, в некоторых местах достигая +15 °C. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7–12 м/с, с порывами до 17 м/с ночью и 4–9 м/с днём, с порывами до 15 м/с.

В отдельных районах будут наблюдаться небольшие осадки: ночью в виде мокрого снега и дождя, а днём — только дождя. Ночью на севере, а днём на востоке местами выпадут умеренные осадки.

По данным метеорологов, вторая декада апреля выдалась тёплой и с существенным недостатком осадков. Среднедекадная температура воздуха в Новосибирской области составила плюс 3-5 градусов, что на 3-6 градусов превышает климатическую норму. Дневная температура способствовала быстрому таянию снега, а ночные морозы — его замерзанию. В течение этой декады снежный покров почти полностью растаял по всей области. На 10 апреля снег оставался только в восточных и юго-восточных районах.

