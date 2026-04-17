Ветслужбы не контролируют 85% поставок мяса в Новосибирске

Президент «Новосибирской продовольственной корпорации», депутат Заксобрания Александр Тепляков предложил ужесточить контроль за обращением мяса в области. По его словам, сегодня в Новосибирск поступает мясо из разных регионов России, а также стран.

— На самом деле, нет понимания происхождения этого мяса. Возможно, это Казахстан, Алтай — схем достаточно много. Я общался с представителями ветеринарии из Новосибирска, и они говорят о том, что приход мяса в город мы контролируем на уровне 15%, а 85%, по большому счёту, приходят без контроля ветеринарной службы. Это принципиальная вещь, которую мы практически не контролируем, — заявил Тепляков на комитете по АПК регионального парламента.

Он пояснил, что ранее эта мясная продукция в основном шла через рынки. Сейчас их в регионе практически не осталось, и продукция идет либо через распределительные центры, либо через магазины.

— Здесь уже полномочия в большей степени Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Сейчас подготовлены предложения и отправлены в Роспотребнадзор, через прокуратуру. Там достаточно обширный список для перепроверки магазинов, — сообщил Тепляков.

Он также отметил, что очень много мяса реализуется через общепит, через системы питания, где нет ветеринарных специалистов и ветеринарного контроля — ни федерального, ни областного. Списки предприятий общественного питания также собраны и передаются через прокуратуру для проведения надзорных мероприятий Роспотребнадзора, Россельхознадзора.

— Почему это произошло? Потому что мы практически каждому субъекту дали возможность выписывать документы. В итоге он выписывается на одну голову, а потом приходит 40, 50 и 140. Эту порочную цепочку нужно разрывать. В том числе потому, что заложниками этой ситуации являются все сельхозпроизводители, — заявил Александр Тепляков.

В областной прокуратуре редакции Infopro54 пояснили, что такие списки от депутатов к ним не поступали.

Напомним, с февраля в Новосибирске с прилавков начала исчезать говядина. Вскоре выяснилось, что это обусловлено карантином по пастереллезу. При этом в городе начали возникать стихийные мясные ряды. Например, на трамвайном кольце у ГБШ, где муниципалитет ранее боролся с самостроями и стихийной торговлей. После появления информации в СМИ, мясные ряды мгновенно прикрыли.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские аграрии не могут продавать свою продукцию, в том числе мясо, за пределы регионы с момента объявления карантина. Его обещают снять к 1 мая.