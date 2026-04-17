НСО попала в пятерку лидеров по изощренным мошенническим звонкам

Компания МТС, используя данные своего сервиса «Защитник», изучила статистику мошеннических звонков, поступивших жителям Новосибирской области в начале 2026 года. Исследование показало, что регион входит в пятерку лидеров по количеству звонков, основанных на сложных и изощренных схемах обмана. При этом общее число мошеннических вызовов за первое полугодие 2026 года оказалось ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Наблюдается тенденция: традиционные методы мошенничества теряют свою актуальность, вынуждая злоумышленников разрабатывать более персонализированные подходы, которые включают в себя элементы психологического давления. Многоэтапные схемы обмана выстраиваются в цепочку последовательных звонков, цель которых — завоевать доверие жертвы и склонить ее к передаче личных сбережений или конфиденциальных данных. Основной мишенью для таких атак становятся пожилые люди, достигшие 65 лет. В Новосибирске жертвами мошенников чаще всего становились женщины этой возрастной категории.

Новосибирская область заняла пятое место в стране по числу звонков с использованием многоступенчатых мошеннических схем, а среди регионов за Уралом – первое. Для сравнения, в прошлом году регион находился лишь на 30-й позиции в общероссийском рейтинге. По сравнению с первым кварталом 2025 года, количество подобных изощренных методов обмана увеличилось в 46 раз.

Эксперты установили, что наиболее часто мошенники, использующие сложные схемы, представляются сотрудниками государственных органов. Также популярными темами являются инвестиции и обещания быстрого обогащения. Кроме того, фиксируются звонки, касающиеся пенсионных выплат и других социальных вопросов.

В 2026 году мошенники проявляют наибольшую активность в Новосибирске с 9 до 12 часов, а пик звонков приходится на 10 утра. Наиболее продуктивным днем для злоумышленников аналитики называют среду.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов подчеркнул, что, если бы наши абоненты самостоятельно отвечали на каждый такой звонок, то в сумме провели бы на подобных, зачастую бесполезных и опасных, разговорах почти 8 лет. По его словам, самая надежная защита от телефонного мошенничества достигается только путем сочетания передовых технологических решений и личной бдительности каждого пользователя.