Новосибирские юристы назвали главные ошибки бизнесменов при обыске

Обыск в офисе начинается внезапно. В первые минуты сотрудники и руководители компании испытывают сильный стресс, который часто приводит к ошибкам. Последствия таких действий сказываются на репутации бизнеса, сохранности активов и даже свободе владельцев и топ-менеджеров.

В адвокатском бюро «Гребнева и партнеры» уверены: самое опасное в такой ситуации — хаотичная реакция. Предприниматели пускают следователей без проверки документов, начинают объяснять ситуацию, передают телефоны и пароли, не вызывают адвоката, надеясь быстро разобраться, подписывают бумаги не читая или, наоборот, пытаются спорить. Каждое из этих действий только ухудшает положение компании.

Юристы подготовили памятку для бизнеса, которая помогает выстроить правильную линию поведения. Первое правило — заранее определить ответственных за взаимодействие с правоохранителями из числа сотрудников компании. Второе — немедленно позвонить адвокату.

— Попросите всех сотрудников правоохранительных органов и понятых представиться, зафиксируйте их данные. Изучите и скопируйте постановление следователя о производстве обыска, обратите внимание на указанные в нем характеристики обыскиваемого объекта — адрес, наименование организации. Если данные не совпадают, это повод заявить о нарушении, — говорится в памятке.

В ходе обыска важно находиться рядом со следователем. В бюро подчеркивают, что необходимо следовать за правоохранителями по ходу обыска помещения.

— Сделайте замечание в случае, если сотрудники правоохранительных органов и (или) понятые находятся в разных частях обыскиваемого помещения, — сказано в документе.

Особое внимание — разговорам. По мнению юристов, не стоит пояснять, что означают те или иные документы или файлы на компьютере. Любые сказанные слова могут быть занесены в протокол как пояснения. То же касается паролей от телефонов и ноутбуков.

— Не давайте пояснений по изымаемым документам, предметам, все сказанное вами может быть отражено в протоколе обыска в качестве ваших пояснений. Вы имеете право воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в том числе в случае запроса у вас паролей от телефонов, компьютеров, — подчеркивают адвокаты.

Ещё один важный момент касается документов. Если следователи изымают бумаги, содержащие коммерческую тайну, об этом нужно заявить вслух. Для изъятия таких документов требуется отдельное решение суда. Также стоит снять копии с материалов, которые важны для продолжения работы бизнеса.

По окончании обыска составляется протокол. Его необходимо внимательно прочитать и внести замечания, если правоохранителями допущены нарушения порядка производства обыска. Все изъятое должно быть детально перечислено — без общих формулировок вроде «папка с документами». Важно получить копию протокола.

— Правильное поведение при обыске не гарантирует закрытия дела, но позволяет предпринимателю сохранить контроль над ситуацией и не усугубить её необдуманными действиями, — резюмируют в АБ «Гребнева и партнеры».

