Банк Уралсиб в Новосибирске поддержал акцию «Помоги сельскому школьнику»

В период проведения акции «Монетная неделя» ПСБ в Новосибирской области дает шанс любому желающему обменять скопившуюся мелочь на рубли Банка России или пополнить свой банковский счет или вклад в ПСБ на сумму, равную номиналу этих монет.

По 18 апреля в отделениях банка можно будет сдать все монеты, отчеканенные после 1997 года. Небольшие загрязнения, следы окисления, незначительные повреждения или царапины не помешают обмену. Главное условие — монеты должны соответствовать требованиям Указания Банка России №1778-У, определяющим допустимое состояние монет для приема. Важно подчеркнуть, что услуга осуществляется абсолютно бесплатно, без каких-либо комиссий и ограничений по объему. Для ускорения процесса сотрудники банка советуют предварительно рассортировать монеты по номиналу.