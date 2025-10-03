Из-за недостатка информации 80% покупателей в России избегают новых автобрендов

Покупку автомобиля в ближайшее время планируют 15% россиян. На этапе выбора они обычно изучают информацию о предложениях на официальных сайтах автосалонов (50%), производителей (43%) и в поисковых системах (44%), сообщил сервис «Яндекс Рекламы».

В 2025 году россияне сделали в «Поиске Яндекса» почти 70 миллионов запросов о покупке автомобиля. При этом 68% интересовались моделями только знакомых им брендов. За год доля таких покупателей увеличилась на 8 процентных пунктов.

Более 70% пользователей начинают искать автомобиль с названия конкретного бренда. Это на 5 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Чаще всего россиян интересуют европейские и японские марки. На них приходится половина всех брендовых запросов. Почти четверть запросов — о российских автомобилях. Каждый десятый — о корейских авто, столько же — о китайских. Машины из Китая особенно популярны в Москве и Санкт-Петербурге.

— Интерес россиян к автобрендам из КНР растет на 11% год к году. Однако почти 80% опрошенных признают, что для покупки информации о большинстве китайских производителей недостаточно. Поэтому одна из ключевых задач новых игроков — сформировать знание о себе и укрепить доверие потребителей. Для этого важно выстраивать долгосрочную коммуникацию с аудиторией. Сопровождать покупателя на каждом этапе воронки продаж и через охватные форматы рассказывать об особенностях своего продукта и сервиса, — сообщила Дарья Медведева, индустриальный лидер категории «Автопроизводители» в «Яндекс Рекламе».

Россияне в среднем знают девять китайских марок автомобилей. Однако потребители часто не имеют полного представления о стоимости обслуживания (28%), доступности запчастей (23%) и отзывах владельцев (23%). Также им не хватает информации об условиях гарантии (19%) и истории бренда (14%). Поэтому при выборе новой машины покупатели рассматривают в среднем только двух китайских производителей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские автомобилисты не доверяют перекупщикам в выборе подержанных авто.