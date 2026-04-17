Гидрометцентр составил прогноз погоды на весну и лето для Новосибирской области

В Новосибирске 17 апреля состоялся XXXI Зерновой круглый стол. Его участником стал советник директора Гидрометцентра России, руководитель Ситуационного центра Юрий Варакин. Он представил сибирским аграриям предварительный подробный прогноз погоды на предстоящий сезон — весенние и летние месяцы. В интервью Infopro54 специалист рассказал, что ждать от погоды жителям Новосибирской области.

Особенностью этой весны и начала лета станут резкие перепады температур, которые будут наблюдаться даже внутри одного месяца. Общая картина при этом выглядит относительно позитивной: ожидается, что весенние и летние месяцы в Западной Сибири будут чуть теплее климатической нормы. Однако синоптики предупреждают о волнах холода, которые будут периодически приходить со стороны Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

— Резкие перепады возможны в течение месяца: такие волны тепла и холода. В целом март и апрель выше температурной нормы, но при этом мы наблюдали и наблюдаем возвраты временного снежного покрова после плюсовых температур. К сожалению, тренд будет продолжаться. Все модели говорят, что лето в Западной Сибири, включая Новосибирскую область, будет теплее нормы, но мы не исключаем возвратных воздушных масс на 3–5 дней, которые приносят перепад среднесуточных температур до 10 и более градусов, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 советник директора Гидрометцентра России, руководитель Ситуационного центра Юрий Варакин.

По осадкам предварительный прогноз синоптиков выглядит так: в апреле и мае в некоторых районах Новосибирской области осадков ожидается меньше нормы. В летние месяцы — около нормы.

Особую тревогу у аграриев традиционно вызывает погода в мае, поскольку именно на этот месяц приходится пик посевной кампании. В прошлом году именно май сильно подпортил планы сельхозпроизводителям. В этом году синоптики дают осторожный, но более обнадёживающий прогноз на конец апреля и первые майские праздники.

— Я думаю, что вот конец апреля, последняя неделя после двадцатого-двадцать пятого апреля и, скорее всего, 1–2 мая, воздушные потоки сменятся, с Казахстана, с юго-запада придет потепление. В таких условиях уже возможно начало посевной кампании там, где не будет к тому моменту высокого уровня влаги в почве и техника сможет выйти в поля. Особенно это касается юга, юго-востока, более возвышенных районов — здесь уже будет устойчивая весенняя майская погода, — добавил советник директора Гидрометцентра России.

17 апреля в Новосибирске выпал снег. Синоптики прогнозировали такие осадки и похолодание. Они называют апрельскую погоду типичным примером температурных «качелей». Повторение таких эпизодов не исключают и в мае.

