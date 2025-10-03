Дело предпринимателей, давших самую крупную взятку в Новосибирске, ушло в суд

В Октябрьский суд Новосибирска прокуратура направила дело о мошенничестве при заключении и выполнении госконтрактов в рамках нацпроекта. Руководители двух компаний также обвиняются в даче взятки должностному лицу. Расследованием занимался второй отдел по РОВД СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемые предоставляли заказчику подложные справки о стоимости выполненных работ и затрат. В итоге федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере более 165 млн рублей. Как уточнили в СК, речь идет о контрактах в сфере дорожного строительства. Этими средствами фигуранты по делу распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, один из коммерсантов обвиняется в передаче взятки заместителю начальника ГКУ НСО «ТУАД» Константину Громенко в виде денежных средств и имущества в размере свыше 197 млн рублей.

На данный момент имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 184 млн рублей. Кроме того, прокуратура заявила иск на сумму более 165 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Громенко по факту получения взяток в настоящий момент рассматривается в суде. Напомним, оно было возбуждено в июне 2024 года по материалам УФСБ и следственного комитета.

В конце июня 2025 года дело поступило в Центральный районный суд Новосибирска. Прокуратура настаивает на том, чтобы имущество Громенко было изъято в пользу государства. По сообщению прокуратуры, взятка, которую получил Константин Громенко, в 2024 году была признана крупнейшей в области. Вину подсудимый категорически отрицает.

Среди организаций, которым, по версии следствия, было оказано покровительство, — ООО «ИТС-Сибирь», ООО «ГИС-Эксперт», ООО «ТТ-НСК», ООО «М-НСК», ООО «ДТС», сообщала пресс-служба Управления судебного департамента по Новосибирской области.

