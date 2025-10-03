Рекламодателям

Дело предпринимателей, давших самую крупную взятку в Новосибирске, ушло в суд

  • 03/10/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Дело предпринимателей, давших самую крупную взятку в Новосибирске, ушло в суд
Они также обвиняются в мошенничестве в дорожном нацпроекте

В Октябрьский суд Новосибирска прокуратура направила дело о мошенничестве при заключении и выполнении госконтрактов в рамках нацпроекта. Руководители двух компаний также обвиняются в даче взятки должностному лицу. Расследованием занимался второй отдел по РОВД СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемые предоставляли заказчику подложные справки о стоимости выполненных работ и затрат. В итоге федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере более 165 млн рублей. Как уточнили в СК, речь идет о контрактах в сфере дорожного строительства. Этими средствами фигуранты по делу распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, один из коммерсантов обвиняется в передаче взятки заместителю начальника ГКУ НСО «ТУАД» Константину Громенко в виде денежных средств и имущества в размере свыше 197 млн рублей.

На данный момент имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 184 млн рублей. Кроме того, прокуратура заявила иск на сумму более 165 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Громенко по факту получения взяток в настоящий момент рассматривается в суде. Напомним, оно было возбуждено в июне 2024 года по материалам УФСБ и следственного комитета.

В конце июня 2025 года дело  поступило в Центральный районный суд Новосибирска. Прокуратура настаивает на том, чтобы имущество Громенко было изъято в пользу государства.  По сообщению прокуратуры, взятка, которую получил Константин Громенко, в 2024 году была признана крупнейшей в области. Вину подсудимый категорически отрицает.

Среди организаций, которым, по версии следствия, было оказано покровительство, — ООО «ИТС-Сибирь», ООО «ГИС-Эксперт», ООО «ТТ-НСК», ООО «М-НСК», ООО «ДТС», сообщала пресс-служба Управления судебного департамента по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что стали известны новые подробности дела по хищению средств из нацпроекта «Образование» в Новосибирской области. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 316

Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ТУАД нацпроект мошенничество взятка


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Не приехала на работу, потому что не работал навигатор»: в Новосибирске обсудили особенности работы с зумерами
3/10/25 17:30
Общество
Советский район становится лучше благодаря новым деревьям и газонам
3/10/25 17:18
Власть
Новосибирская область возглавила регионы Сибири по доле экспорта зернобобовых
3/10/25 17:00
Агропром Бизнес
Свыше 3600 студентов выбрали педагогические специальности в вузах и колледжах НСО
3/10/25 16:30
Власть
Из-за недостатка информации 80% покупателей в России избегают новых автобрендов
3/10/25 16:00
Авторский вечер-концерт Константина Харского пройдет в Новосибирске
3/10/25 15:44
Бизнес ПроБизнес
Дело предпринимателей, давших самую крупную взятку в Новосибирске, ушло в суд
3/10/25 15:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске на выходных прогнозируют дождь со снегом
3/10/25 15:00
Общество
Клиенты МФО в России начали переходить к нелегальным кредиторам
3/10/25 14:00
Бизнес Власть Общество Финансы
Охотнику, застрелившему главу района Новосибирска, избрали меру пресечения
3/10/25 13:30
Право&Порядок
Новосибирцев предупредили о досрочной выплате пенсий и пособий в октябре 2025 года
3/10/25 13:00
Власть Общество
Комфорт мегаполиса и природа у порога: преимущества жизни в поселке Кудряшовский
3/10/25 12:49
Недвижимость
Водителей Новосибирска призвали сменить летние шины на зимние
3/10/25 12:00
Общество
Ритейл в Новосибирске накидывает в цену на товары на полках около 30%
3/10/25 11:00
Бизнес Общество
Статью Infopro54 о рынке микрофинансирования оценили на федеральном уровне
3/10/25 10:30
Бизнес
Новосибирские предприниматели получили возможность оформить кредитные каникулы
3/10/25 10:00
Бизнес ПроБизнес
«Посадить бывшего мужа»: в Новосибирске семейные споры всё чаще оборачиваются уголовными делами
3/10/25 9:00
Общество Право&Порядок
Новосибирские автомобилисты не доверяют перекупщикам в выборе подержанных авто
2/10/25 19:00
Новосибирцы жалуются на отсутствие тепла в домах
2/10/25 18:30
Общество
Первого замглавы Татарского округа арестовали из-за обрушения школы
2/10/25 18:15
Власть Общество Право&Порядок
Популярное
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»
29/09/25 9:10
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять