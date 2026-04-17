Павел Ивашевский возглавит департамент имущества Новосибирска

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил назначение Павла Ивашевского на пост руководителя департамента земельных и имущественных ресурсов городской администрации. С понедельника, 20 апреля, он приступит к выполнению своих обязанностей.

— У Павла Валерьевича профильное юридическое образование и более 20 лет опыта в земельно-имущественной сфере, — рассказал Кудрявцев в своем Телеграм-канале.

Департамент должен обеспечить эффективную и системную работу с муниципальным имуществом, а также укрепить финансовую основу города.

Ивашевский родился в 1975 году. Прежде он трудился в том же департаменте, занимая должность руководителя отдела контроля за использованием имущества и ведением дел об административных правонарушениях. Образование получил в Томском государственном университете.

