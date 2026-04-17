Отставки и назначения

Павел Ивашевский возглавит департамент имущества Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

С 20 апреля он приступит к выполнению своих обязанностей

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил назначение Павла Ивашевского на пост руководителя департамента земельных и имущественных ресурсов городской администрации. С понедельника, 20 апреля, он приступит к выполнению своих обязанностей.

— У Павла Валерьевича профильное юридическое образование и более 20 лет опыта в земельно-имущественной сфере, — рассказал Кудрявцев в своем Телеграм-канале.

Департамент должен обеспечить эффективную и системную работу с муниципальным имуществом, а также укрепить финансовую основу города.

Ивашевский родился в 1975 году. Прежде он трудился в том же департаменте, занимая должность руководителя отдела контроля за использованием имущества и ведением дел об административных правонарушениях. Образование получил в Томском государственном университете.

Ранее редакция сообщала о том, что Дмитрий Колпаков покидает пост главы района Новосибирска.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Алиса

Рубрики : Отставки и назначения

Регионы : Новосибирск

Теги : назначение

Президент России назначил новых судей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

9 апреля 2026 года на портале правовой информации был опубликован указ Президента под номером 237. В документе сообщается о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирской области.

Павел Львович Дмитревский занял должность судьи Новосибирского областного суда. Анна Олеговна Куприй стала судьей Советского районного суда города Новосибирска.

Дмитрий Колпаков покидает пост главы района Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Глава Октябрьского района Новосибирска Дмитрий Колпаков покидает должность 13 апреля 2026 года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. По словам Кудрявцева, Колпаков покидает пост в связи с переходом на новую работу.

— Исполнять обязанности главы района (до замещения вакантной должности) будет первый заместитель главы администрации Жанна Голикова, — говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Автор: Оксана Мочалова

5 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии совершил чин возведения в сан митрополита Преосвященного Варфоломея, избранного митрополитом Новосибирским и Бердским. Церемония прошла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Напомним, решение о том, что епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей станет главой Новосибирской митрополии, Священный Синод принял ещё 12 марта 2026 года. Тогда же прежний руководитель митрополии Никодим был переведён на Рязанскую кафедру. Новый митрополит родом из Владимирской области, за его плечами — служба в армии, обучение в Московской духовной академии и преподавание в семинарии. Монашеский постриг он принял в 2004 году, а в 2022-м был возведён в сан архимандрита.

Мусорными концессиями в Новосибирске займется экс-мэр города Обь

Автор: Юлия Данилова

С 31 марта генеральным директором ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» назначен экс-мэр Оби, экс-директор АО УК «Промышленно-логистический парк» Павел Буковинин. Об этом говорится в карточке компании на площадке сервиса Контур.Фокус.

На этой должности он сменил Алексея Федорова, который был назначен руководителем компаний в середине марта. До этого назначения Федоров исполнял обязанности руководителя в ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ Новосибирской области». Ранее руководителем компаний была Татьяна Эссауленко, до этого возглавлявшая администрацию Краснообска. Она была назначена на должность в июне 2025 года в момент создания компаний.

Председателем комиссии горсовета Новосибирска избран Роман Никитенко

Автор: Юлия Данилова

В ходе перерыва на мартовской сессии горсовета Новосибирска состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству по выбору нового председателя.

— Единогласно избран Роман Никитенко. Комиссия рекомендует утвердить его на эту должность, — сообщил зампредседателя комиссии Александр Бестужев.

Александр Тарасов уходит с поста председателя комиссии горсовета Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

На мартовской сессии горсовета Новосибирска председатель комиссии Александр Тарасов неожиданно заявил о том, что складывает с себя полномочия. Как выяснилось, заявление об этом он подал непосредственно перед сессией.

Тарасов предложил провести выборы нового председателя в перерыве сессии. На данный момент заместителем председателя является Александр Бестужев.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

