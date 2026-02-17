Современные лифты экономят средства застройщиков: компания SKY LIFT представила свою продукцию на Сибирской строительной неделе

В Новосибирске с 10 по 12 февраля проходила Сибирская строительная неделя. Титульная тема делового форума в этом году — «Стратегии ускорения темпов строительства». Застройщики, девелоперы и производители материалов искали решения, которые позволят снижать себестоимость, оптимизировать процессы и при этом сохранять качество.

Одним из ключевых участников форума и отраслевой выставки стала компания SKY LIFT, входящая в группу SKY GROUP. На питч-сессии Российского союза строителей она представила свои технологические решения для сокращения себестоимости строительства, а на выставочном стенде — лифтовое оборудование собственного бренда. Infopro54 выяснил, почему в SKY LIFT уверены, что современные лифты — это не только скорость и комфорт, но и существенная экономия средств застройщика.

— Существует распространенное заблуждение, даже среди строителей, что ультрасовременный лифт — это дорого. На самом деле такой лифт — способ оптимизировать расходы и сэкономить. Наши инженерные решения это подтверждают , — рассказывает президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов. — Чем выше скорость лифта, тем меньше их требуется устанавливать. Это высвобождает площади для продажи. Если учесть это и выбрать правильное решение на стадии проектирования, доходность проекта увеличивается уже на этом этапе. Как именно заказчик распорядится выгодой — его дело. Главное — понимать, что существуют технологии, позволяющие реализовать такие решения.

Эксперты объясняют, что только отказ от машинного отделения и переход на безредукторные лебедки позволяет застройщику экономить около 1,2 миллиона рублей с каждого подъезда. Ранее для лифта требовалось громоздкое машинное отделение, теперь оно не нужно, и эти метры можно использовать иначе или вовсе не строить. Современное оборудование гораздо компактнее и свободно размещается в шахте лифта. Экономия складывается буквально из каждого инженерного решения. Компания SKY LIFT первой в Новосибирске установила лифты со скоростью 2,5 м/с в ЖК «Салют». Технологические возможности компании позволяют при необходимости создавать и более скоростное лифтовое оборудование.

Ассортимент SKY LIFT охватывает все возможные сценарии использования: пассажирские, грузовые, панорамные, больничные, школьные и коттеджные лифты, а также строительные подъемники, эскалаторы и траволаторы. При этом компания делает ставку не на тиражирование типовых моделей, а на индивидуальный подход к каждому проекту.

— Мы не стремимся предлагать всем одно типовое решение. Конечно, у нас есть стандартная продукция, и мы готовы ее предложить, если у партнеров именно такой запрос. Но все же мы нацелены на индивидуальный дизайн под конкретный проект заказчика. Для нас нет ограничений в плане формы, сервисной начинки, оформления, материалов — мы работаем со всем. В нашем портфеле уже сотни нестандартных проектов, — говорит генеральный директор SKY LIFT Анатолий Опрышко.

В основе проектов лежат передовые инженерные решения и интеллектуальные технологии. Среди них — интегрированный Wi-Fi, системы наноионной очистки воздуха, а также инновационные функции, такие как фейс-контроль и бесконтактный вызов лифта через смартфон. Особого внимания заслуживает опция «умное зеркало» — оно способно отображать справочную и рекламную информацию. Всего компания предлагает более 50 интеллектуальных опций, которые интегрируются в единую экосистему «умного здания».

Производственная база SKY LIFT расположена в Шанхае, Китай. Выбор зарубежной площадки был результатом тщательного анализа: компания изучила десятки заводов, провела переговоры и отобрала надежных партнеров, способных работать в соответствии с российскими техническими регламентами.

— Мы посещали различные заводы, сравнивали их возможности и в итоге заключили договоры с несколькими компаниями. Сейчас мы сотрудничаем с тремя производителями: одни специализируются на системах управления, другие — на лифтах и кабинах с эксклюзивной отделкой. Все работы выполняются строго по нашим техническим заданиям, — поясняет генеральный директор SKY LIFT.

На сегодняшний день SKY LIFT поставила более 2000 единиц оборудования на объекты по всей России, а около 3000 лифтов находятся на сервисном обслуживании компании. В рамках ГК SKY GROUP выстроена полная производственная цепочка, включающая строительство и девелопмент, производство лифтового оборудования и управление жилым фондом. Такой подход позволяет замыкать все процессы внутри группы, предлагая рынку по-настоящему комплексную услугу — от проектирования до многолетней эксплуатации.

Экономический эффект от использования современных лифтов, как уверены в компании, выходит далеко за рамки этапа строительства. Инженерные решения, заложенные еще на стадии проектирования, продолжают приносить выгоду управляющей компании и жителям. Например, более высокая скорость лифтов позволяет сократить их количество, снизить затраты на обслуживание и высвободить ценные площади. Эти пространства можно использовать под колясочные, велопарковки с зарядными станциями или коммерческие помещения. Все это формирует долгосрочную экономику проекта, обеспечивая не сиюминутную, а устойчивую и прогнозируемую доходность.