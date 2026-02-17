Детская заболеваемость мочекаменной болезнью в Новосибирске выросла на 44% за год

В Новосибирске фиксируется устойчивая тенденция к росту числа случаев мочекаменной болезни среди несовершеннолетних. К таким выводам пришли специалисты детской городской клинической больницы № 1. Если в 2024 году лечение в урологическом отделении проходили 82 ребенка, то по итогам 2025 года хирургическое вмешательство потребовалось уже 118 юным пациентам. В ходе операций врачи удаляли конкременты различных размеров, самым крупным из которых стал камень диаметром 6 сантиметров.

Как пояснила детский хирург и уролог Ирина Живолуп, заболевание часто диагностируется уже на поздних стадиях, когда появляются выраженные симптомы: боли в животе, рвота или гематурия (кровь в моче). На ранних этапах патологию выявляют редко. В группе риска находятся даже младенцы: самым маленьким пациентом, прооперированным в прошлом году, стал ребенок в возрасте 11 месяцев.

Основной причиной образования камней врачи называют недостаточное потребление чистой воды. Дети часто заменяют ее соками, молоком или йогуртами, что делает мочу чрезмерно концентрированной и способствует выпадению солей в осадок. Провоцирующими факторами также выступают злоупотребление фастфудом, продуктами с высоким содержанием скрытой соли и бесконтрольный прием витаминных добавок.

Медики рекомендуют родителям уделять внимание профилактике: следить за водным балансом ребенка, ограничить в рационе переработанные продукты и ежегодно проходить обследование, включающее общий анализ мочи и УЗИ почек. Своевременная диагностика позволяет выявить проблему до того, как потребуется операция.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создан метод отбора «идеальных» эмбрионов.