Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Они не индексировались с 2014 года

Депутаты Госдумы предложили увеличить в два раза размер госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ поступили в нижнюю палату парламента.

В пояснительной записке отмечается, что пошлины в размере 5 тысяч рублей были установлены еще в 2014 году и с тех пор не индексировались. Они зачисляются в муниципальные бюджеты. Депутаты предложили повысить пошлины до 10 тысяч рублей.

— Предлагаемый уровень пошлины соотносится с размером пошлин  за государственные действия в различных ведомствах, например,  по регистрации актов гражданского состояния, совершения государственных услуг в сфере автотранспорта. Увеличение размера государственной пошлины будет способствовать пополнению бюджетных средств муниципальных образований в условиях дефицита бюджета по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, не окажет отрицательного влияния на хозяйственную деятельность субъектов рекламного рынка ввиду незначительного размера государственной пошлины, — уверены законодатели.

В управлении наружной рекламы мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что госпошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в бюджет города поступает при подаче заявления на получения такого разрешения заинтересованным лицом.

— В 2024 году поступления составили 9,9 млн рублей, в 2025 году — 16,1 млн. Определить объем средств, поступивших от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 2026 году, возможно только по итогам работы за год, — отметили в муниципалитете.

По состоянию на 24 февраля 2026 года, в Новосибирске выдано 10 827 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Для сравнения, на 1 января 2025 года — 10 827, на 1 января 2024 — 11 846.

Наиболее крупными операторами рекламных конструкций в городе Новосибирске являются: ООО «РИМ-С», ООО «Винтэр», ООО «Русс аутдор», ООО «АПР — СИТИ/ТВД».

— Кроме того, рекламораспространителями являются юридические лица и индивидуальные предпринимателями, обращающиеся в управление наружной рекламы мэрии города Новосибирска для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, — пояснили в управлении.

По итогам 2024 года, по данным АКАР, объем рекламного рынка в Новосибирске превысил 6,5 млрд руб (+21%). На наружную рекламу пришлось 1,6 млрд рублей. Экспертная оценка составляла 1.8 млрд.

По итогам девяти месяцев 2025 года региональный рекламный рынок России (за исключением Москвы) в целом вырос на 2% — до 93 млрд рублей.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации на рекламном рынке Новосибирска в 2025 году, а также его прогнозы о развитии ситуации в 2026. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : пошлины наружная реклама Госдума бюджет

312
0
0
Предыдущая статья
Вступили в силу новые правила подготовки водителей в Новосибирске
Следующая статья
Очаги пастереллеза локализовали в Новосибирской области

В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

В Объединенных Арабских Эмиратах, откуда из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке временно не могут вылететь российские туристы, по экспертной оценке может находиться порядка 1000 новосибирцев.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, общее число российских туристов, которые сейчас находятся в Дубае и других городах ОАЭ, может достигать 50 тысяч человек. Новосибирскую долю в этом потоке можно примерно оценить исходя из регулярности рейсов, загрузки самолетов и спроса на туры в эту страну. Infopro54 провела собственные подсчеты и опросила участников рынка. В результате и получилось указанное количество. Подчеркнем, это не официальные данные, а именно примерная оценка.

Читать полностью

Завод биодобавок построят в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Кировском районе Новосибирска появится новое производство биологически активных добавок. 27 февраля мэрия предоставила инвестору — «НЛ Континент» — разрешение на его создание. Городская архитектурно-строительная инспекция утвердила проект реконструкции здания складов на Северном проезде. На площадке появится производственно-складской корпус для выпуска БАДов.

Документ действителен в течение года и трех месяцев. Проект предполагает реконструкцию четырехэтажного здания площадью 10 727 квадратных метров.

Читать полностью

Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуме предложили кардинально изменить правила для самозанятых: после 2029 года им могут запретить работать с компаниями, оставив лишь услуги частным лицам. В Новосибирской области, где за год число самозанятых выросло на 75 тысяч и достигло 300 тысяч, такое ограничение называют шагом назад, который способен уничтожить целый институт.

Депутаты озаботились судьбой налогового режима для самозанятых после того, как в 2029 году завершится экспериментальный этап его действия. С одной стороны, в Госдуме признают, что режим доказал свою востребованность. С 2019 года число самозанятых в России выросло почти до 15 миллионов.

Читать полностью

Новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 28 февраля IV состоялся совместный Пленум областного комитета и областной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В ходе мероприятия региональное отделение определилось с кандидатурами для участия в предстоящих выборах в Государственную Думу.

Кадровая комиссия ЦК КПРФ приняла решение о выдвижении трех кандидатов от Новосибирской области. Это второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов, секретарь обкома Роман Яковлев, член ЦК РК КПРФ Глеб Черепанов и кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов.

Читать полностью

В Новосибирске полиция задержала пришедших на митинг против блокировки Telegram

Автор: Мария Гарифуллина

1 марта в Новосибирске были задержаны более десяти человек, которые пришли на митинг против блокировки мессенджера Telegram.

Активисты планировали провести митинг в сквере рядом с театром «Глобус». Они направили две заявки в мэрию Новосибирска. Мэрия их не согласовала. Тем не менее в назначенное время к скверу пришли люди. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что доступа к скверу у пришедших не было: проходы были перегорожены сигнальными лентами, на которых были объявления об идущем обследовании деревьев. На территории сквера работали сотрудники «Горзеленхоза» с бензопилами. Потенциальных участников митинга призывали разойтись. Часть из них была задержана полицией. Официальные комментарии правоохранительных органов на момент подготовки материала опубликованы не были.

Читать полностью

Владелец Коченевского НПЗ намерен подать в суд заявление о своем банкротстве

Автор: Мария Гарифуллина

ООО «ВПК-Ойл», владеющее Коченевским нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области, намерено инициировать собственное банкротство и обратиться с заявлением в арбитражный суд. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном 18 февраля на Федресурсе от имени директора компании Евгения Беленецкого. Infopro54 ознакомился с документами.

В числе кредиторов «ВПК-ОЙЛ», чьи требования учитываются при подаче заявления, перечислены 12 компаний. Среди них ПАО «Московский кредитный банк», московские ООО «ГУРУ», ООО «АТИ» (Алгоритм топливный интегратор), ООО «Урал логистика», компании «Евротэк», «Рустэк» и «Кузбассдорстрой» из Кемеровской области, «Рязаньспецстрой», а также подмосковные «Инвестгео», «Консонанс», «РТК» и основной собственник должника — АО «ХК Эволюция».

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество Туризм

В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

Общество

Очаги пастереллеза локализовали в Новосибирской области

Бизнес Власть

Пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить

Авто

Вступили в силу новые правила подготовки водителей в Новосибирске

Бизнес

Завод биодобавок построят в Новосибирске

Бизнес Власть

Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Общество Право&Порядок

В Новосибирске пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров ОПГ

Власть Общество

Новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму

Общество

Росгидромет упомянул Новосибирскую область в докладе о климатических аномалиях

Бизнес

В Новосибирске полиция задержала пришедших на митинг против блокировки Telegram

Бизнес Общество

Владелец Коченевского НПЗ намерен подать в суд заявление о своем банкротстве

Власть Общество

Левоборежье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой

Общество

Студентов новосибирских вузов призвали после сдачи сессии сдать макулатуру

Бизнес Общество Право&Порядок

Стало известно, какие вывески в Новосибирске оставят на английском после 1 марта

Общество

S7 и Flydubai отменяют рейсы из Новосибирска в Дубай, туристы сдают билеты

Культура Общество

Военно-патриотический лагерь «Курсант» получил землю под Новосибирском

Власть Общество

Где родился, там и пригодился»: в Госдуме предложили добавить студентам денег за учебу в «родном» регионе

Общество

Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили сувениры и сковородки

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности