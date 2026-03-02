Пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить

Депутаты Госдумы предложили увеличить в два раза размер госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ поступили в нижнюю палату парламента.

В пояснительной записке отмечается, что пошлины в размере 5 тысяч рублей были установлены еще в 2014 году и с тех пор не индексировались. Они зачисляются в муниципальные бюджеты. Депутаты предложили повысить пошлины до 10 тысяч рублей.

— Предлагаемый уровень пошлины соотносится с размером пошлин за государственные действия в различных ведомствах, например, по регистрации актов гражданского состояния, совершения государственных услуг в сфере автотранспорта. Увеличение размера государственной пошлины будет способствовать пополнению бюджетных средств муниципальных образований в условиях дефицита бюджета по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, не окажет отрицательного влияния на хозяйственную деятельность субъектов рекламного рынка ввиду незначительного размера государственной пошлины, — уверены законодатели.

В управлении наружной рекламы мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что госпошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в бюджет города поступает при подаче заявления на получения такого разрешения заинтересованным лицом.

— В 2024 году поступления составили 9,9 млн рублей, в 2025 году — 16,1 млн. Определить объем средств, поступивших от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 2026 году, возможно только по итогам работы за год, — отметили в муниципалитете.

По состоянию на 24 февраля 2026 года, в Новосибирске выдано 10 827 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Для сравнения, на 1 января 2025 года — 10 827, на 1 января 2024 — 11 846.

Наиболее крупными операторами рекламных конструкций в городе Новосибирске являются: ООО «РИМ-С», ООО «Винтэр», ООО «Русс аутдор», ООО «АПР — СИТИ/ТВД».

— Кроме того, рекламораспространителями являются юридические лица и индивидуальные предпринимателями, обращающиеся в управление наружной рекламы мэрии города Новосибирска для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, — пояснили в управлении.

По итогам 2024 года, по данным АКАР, объем рекламного рынка в Новосибирске превысил 6,5 млрд руб (+21%). На наружную рекламу пришлось 1,6 млрд рублей. Экспертная оценка составляла 1.8 млрд.

По итогам девяти месяцев 2025 года региональный рекламный рынок России (за исключением Москвы) в целом вырос на 2% — до 93 млрд рублей.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации на рекламном рынке Новосибирска в 2025 году, а также его прогнозы о развитии ситуации в 2026.