«Корабль подходит к портам Ирана»: новосибирский бизнес внимательно следит за развитием событий в Персидском заливе

Есть связи

Война в Иране напрямую касается и новосибирских предпринимателей, у которых есть партнеры в этой стране, а также в других странах Персидского залива. Напомним, в 2022 году поставщик электротехнической продукции ООО «Эколюкс» начал экспортировать каменноугольный кокс в Иран транзитом через Турцию. С 2022 года активно работает с Ираном АО «Новосибирскхлебопродукт». По данным Сибирского таможенного управления, в 2025 году в Саудовскую Аравию из регионов Сибири экспортировался ячмень.

Руководитель Фонда «АРТ-дивизион», член Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг» Елена Богданова ранее рассказывала редакции Infopro54 о том, что иранцам интересны поставки зернобобовых, растительного масла, мяса. У иранских предпринимателей есть запросы на новые разработки сибирских научных институтов.

В свою очередь, новосибирские компании закупали в Иране газовое оборудование, которое раньше чаще всего поставлялось из Италии: трубы, фитинги, газовые счетчики, регуляторы газа, разных видов насосы, промышленные водные фильтры, катализаторы для глубокой нефтепереработки, нефтехимии, краски для печати на текстиле. Высокий спрос был на сертификацию иранских фармацевтических препаратов, которые могут восполнить дефицит лекарств, возникший в РФ из-за санкций, на сложное медицинское оборудование иранских производителей, на оптические системы и РЭБы для защиты гражданских объектов в мирное время, на аграрные дроны.

Стоит также отметить, что в Новосибирске ОАЭ является одним из самых популярных направлений отдыха.

Первые последствия

Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов рассказал Infopro54 о том, что сейчас корабль с продукцией его компании (ячмень) подходит к порту в Иране.

— Конечно, мы беспокоимся и внимательно следим за развитием событий. Но этот флот застрахован. А вот про следующие поставки говорить пока сложно. Ни страховые компании, ни судовладельцы пока ходить в Иран (а может, и в целом в страны Персидского залива) не будут. Давать какие-то прогнозы сейчас трудно — слишком много неопределенности, — говорит собеседник редакции.

По его словам, новосибирских компаний, работающих с Ираном, немного, так как такую работу ранее затрудняли особенности проведения платежей. Сейчас к ним добавятся новые риски.

— Часть сибирских предпринимателей работали с другими странами Персидского залива — Эмиратами, Катаром, Бахрейном ― как с финансовыми центрами, и здесь сейчас также возможны проблемы, — не исключает Соколов.

Пролив закрыли, морские перевозки встали. Что будет дальше — непонятно, считает и председатель Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

— У нас есть один предприниматель, который работал с этим регионом, но он все предвидел, сделки закрыл до начала военных действий. Еще один бизнесмен закупал в Иране ковровые изделия. Это уникальная продукция, пользующаяся спросом у ценителей. У иранцев тысячелетние традиции ковроткачества. Наши предприниматели утверждают, что с иранцами всегда можно было договариваться о выгодной цене, благодаря восточным особенностям, а также из-за высокой инфляции. И пока у нас валютный коридор оптимальный, приобретать за доллары было выгодно. Правда, в целом работа с такой валютой — дополнительные проблемы для взаиморасчетов, — пояснил Салов.

Сейчас, по его словам, предприниматель переориентировался на работу с Узбекистаном.

В целом, отмечает глава реготделения «ОПОРЫ РОССИИ», новосибирский и российский малый бизнес не особенно двигались в ту сторону.

— Там очень нестабильная ситуация в экономике, да и в геополитике бардак. С этой точки зрения экономика России такой потери не заметит, — уверен Игорь Салов.

Экономист и глава транспортной компании Альберт Москаленко, напротив, считает, что последствия будут. По его словам, новосибирцы столкнутся с повышением цен на свежие овощи, фрукты и бытовую технику из-за закрытия неба над ОАЭ, пишет «НДН.инфо». Закрытие аэропорта в Дубае неизбежно приведет к увеличению времени доставки и затрат на транспортировку, что вызовет рост цен на импортные товары на 20 – 30%. Еще одна зона риска ― одежда, обувь и электроника. Поставщикам придется искать новые маршруты и источники поставок, что скажется на конечной цене товаров.

Напомним, с 28 февраля из-за ситуации на Ближнем Востоке было закрыто воздушное пространство нескольких стран. Это коснулось тысяч российских туристов: тех, кто сейчас находится на отдыхе за границей, и тех, кто собирался туда отправиться. В итоге авиакомпании начали отменять рейсы в ОАЭ. Так, авиакомпания S7 отменила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай на 28 февраля – 3 марта. Также отменены рейсы авиакомпании FlyDubai. По последним данным, в ОАЭ могут находиться около тысячи туристов из Новосибирска. Когда они смогут вернуться — пока неизвестно.

Руководитель Высшей школы бизнеса НГУЭУ Эдуард Коложвари признается, что ему очень повезло пролететь из Индонезии транзитом через Абу-Даби ровно за две недели до ударов.

— В воздухе не витал дух опасности, все думали, что стороны договариваются. А уж о прямых атаках на спокойные страны-союзники США вообще никто не мог предполагать. Но случилось обострение, — констатировал эксперт.

Елена Богданова считает, что сделки новосибирских компаний с иранскими партнерами до сих пор носили разовый характер, поэтому особых последствий для текущего бизнеса война не принесет. Но если речь идет о долгосрочных проектах, то здесь влияние может быть более существенным.

— У нас были задумки по созданию совместных предприятий по линии БПЛА, РЭБов на территории России, Новосибирской области. Были частные инвесторы, которые смотрели в эту тему. Также были намечены переговоры о совместном проекте крупного кольцовского производителя БАДов и иранского холдинга аналогичного профиля. Речь шла о проекте, который бы позволил продвигать иранские препараты в РФ, а наши — на Восток (в Иран и близлежащие страны). Не знаю, сможем ли мы вернуться к их обсуждению, — сообщила собеседница редакции.

Краткосрочные возможности и долгосрочные риски

Сергей Соколов не исключает, что если будет закрыт пролив, который контролирует Иран и через который проходят 20% энергоносителей, то неизбежен рост цен на них, и возможны спекуляции.

— Я не исключаю, что в такой ситуации возможно перебазирование спроса, что может повлиять и на российский рынок, — поясняет бизнесмен.

Исполнительный директор ООО «СИБТРЕЙН», заместитель руководителя комитета по международной координации и экспорту НОО «ОПОРЫ РОССИИ» Намер Ради считает, что рост цен на энергоносители может был позитивным последствием для России.

— В случае эскалации и возможной полной блокады Ормузского пролива цены на нефть и газ могут подскочить до уровней, превышающих кризисы 1973 и 1979 годов. Это увеличит доходы российского бюджета и укрепит рубль. Кроме того, вырастет спрос на российские энергоносители: и Европа, и Азия могут переориентироваться на российские поставки нефти и СПГ по более высоким ценам, — пояснил эксперт.

Однако он не исключил, что эффект от роста цен может быть краткосрочным (несколько дней или недель), если конфликт быстро завершится. Также возможен глобальный экономический спад из-за энергетического шока, что может снизить общий спрос на сырье.

— Если посмотреть с точки зрения потенциальной выгоды, то это приведет к усиление геополитического веса России, где в условиях дестабилизации региона роль Москвы как посредника и поставщика безопасности может возрасти. Но есть и серьезные риски, такие как потеря стратегического партнера: падение Тегерана может привести к установлению американского влияния у южных границ РФ и поставить под угрозу транспортный коридор Север – Юг, а также нанести репутационный ущерб российскому ВПК, если российское вооружение в Иране покажет неэффективность против западных систем. Это может снизить экспортный потенциал, — не исключил Намер Ради.

Главным негативным последствием он назвал дестабилизацию всего региона, что приведет к появлению миллионов беженцев, росту террористической активности и непредсказуемым последствиям для Кавказа и Центральной Азии.

Эдуард Коложвари предполагает, что стороны несколько недель будут обмениваться ударами, и не исключает, что в Иране может начаться гражданская война.

— Насколько я понимаю, Иран — это 5% мировой нефти, которую покупает Китай. Скорее всего, этот объем будет замещен недорогой российской нефтью, что нам, в принципе, выгодно. Возможно, это даже стабилизирует рынок в мировом масштабе, может, и Трамп «приподзакроет» глаза на санкции. Дальнейшая судьба нефтяной торговли зависит от развития ситуации внутри Ирана и воинственности сторон конфликта, — рассуждает собеседник редакции.

Он заявил, что не верит в перекрытие Ормузского пролива и полагает, что коалиции хватит сил подавить как организованные действия, так и партизанскую активность в этом регионе.

— Думаю, что конфликт будет носить затяжной характер, в него втянуто очень много сил, группировок и интересантов. Все это, конечно, будет способствовать повышению цен на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наша задача в этих условиях ― добиться уменьшения дисконта на свою нефть и отладить логистику. Рост мировых цен на нефть прогнозирую на 15 – 20%, на наш стандарт — 5% и увеличение отгрузок на 30 – 40%. Что даст прилив доходов в бюджет около триллиона рублей. Думаю, стабильность в регионе может быть достигнута через пару месяцев, — резюмирует Коложвари.

Между тем Российский союз туриндустрии сообщил, что отечественные туроператоры теряют не менее полутора миллионов долларов ежедневно из-за вынужденного продления размещения туристов в странах Ближнего Востока.

Мировые рынки

Стоит отметить, что после начала военной операции США и Израиля против Ирана фьючерсы на природный газ в Европе подскочили до 28% — это самый сильный рост с августа 2023 года, сообщил Bloomberg. По оценке Goldman Sachs, месячная остановка поставок может привести к более чем двукратному росту цен на газ в Европе

По данным «Известий», стоимость барреля нефти марки Brent на момент открытия торгов выросла на 13,04%, достигнув отметки в 82,37 доллара. В прошлый раз цена поднималась до отметки более чем 82 доллара в январе предыдущего года.

— Если ситуация на Ближнем Востоке затянется, цены на нефть марки Brent могут легко подняться до 90 долларов за баррель, поскольку до 20% мировых поставок нефти, около 20 млн баррелей в сутки, могут оказаться выведенными с рынка, — заявил изданию президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates, экономист, аналитик Эндрю Липоу.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, он стал наносить ответные удары по базам в Персидском заливе. На середину дня 1 марта в результате ударов США и Израиля погибли 555 иранцев. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на агентство Fars и иранский «Красный Полумесяц».

Ранее редакция сообщала о том, что летом 2025 года после взаимных авиаударов Израиля и Ирана Росавиация выпустила директиву в формате NOTAM (Notice to Airmen), запрещающую полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Иордании и Ирака. Авиакомпании приостанавливали полеты всего на два дня.