В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

В Объединенных Арабских Эмиратах, откуда из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке временно не могут вылететь российские туристы, по экспертной оценке может находиться порядка 1000 новосибирцев.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, общее число российских туристов, которые сейчас находятся в Дубае и других городах ОАЭ, может достигать 50 тысяч человек. Новосибирскую долю в этом потоке можно примерно оценить исходя из регулярности рейсов, загрузки самолетов и спроса на туры в эту страну. Infopro54 провела собственные подсчеты и опросила участников рынка. В результате и получилось указанное количество. Подчеркнем, это не официальные данные, а именно примерная оценка.

— Получается, из Новосибирска в Дубай два рейса в день. Их выполняют S7 и FlyDubai. Детальных данных по загрузке у нас нет, но она точно не маленькая. Такая частота рейсов позволяла туристам летать на отдых в ОАЭ на любое количество дней и ночей, — рассказала Infopro54 исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

Руководители туристических компаний объясняют, что в Дубай летают и транзитники, они направляются оттуда в другие страны. И они сейчас, как и отдыхающие в ОАЭ, тоже находятся в ситуации неопределенности.

— Если говорить о том, сколько в ОАЭ сейчас может быть новосибирских туристов, я думаю, что оценка в 1000 человек или около того вполне справедлива. Даже если бы у нас или у вас были точные данные от пограничной службы, например, то все равно надо учитывать, что часть туристов, улетевших в Дубай, там не оставалась. Они улетали на курорты в другие страны — на Мальдивы, в Шри-Ланку. И таких немало. Поэтому сложно всех отследить. Они тоже теперь в третьих странах остались. С ними туроператоры ведут работу. Они пока не могут вернуться в Дубай, и домой соответственно тоже, — сказала в беседе c Infopro54 директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева.

Всем туристам, которые находятся сейчас в Дубае и других городах и странах Ближнего Востока, рекомендовано находиться на постоянной связи с туроператором, с принимающей стороной, выполнять рекомендации органов власти. В случае возникновения угрозы — не находиться на открытой территории, по возможности находиться в отелях.

Тем, кто только планировал поездку, необходимо обращаться к туроператору или турагенту, где приобретался тур. Как пояснила Светлана Фоменко, работа идет индивидуально: либо тур аннулируется на определенных условиях, либо переносится, либо происходит перебронирование на другие направления. Участники туристического рынка считают, что на нормализацию ситуации уйдет не менее двух недель.

