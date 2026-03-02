Новосибирская область вошла в число самых закредитованных регионов РФ

Новосибирская область оказалась в конце списка по уровню закредитованности населения. Она заняла 78-е место из 85 регионов России. Средний уровень закредитованности в регионе составляет 64,5%. Каждый работающий новосибирец должен банкам в среднем 574 тысячи рублей. За год этот показатель вырос почти на 10%, сообщает «РИА Рейтинг».

На начало 2026 года средний уровень закредитованности в России достиг 45,7%. Средний долг каждого работающего гражданина перед банками составил 437 тысяч рублей.

Тува и Калмыкия — регионы с самым высоким уровнем закредитованности жителей. Там задолженность достигает 139 и 120 процентов соответственно. Следующие по этому показателю — Адыгея, Тюменская область, Удмуртия и Башкортостан. В этих четырёх регионах отношение задолженности к зарплате составляет 70–80 процентов.

Наименьший уровень закредитованности населения наблюдается в Ингушетии, где соотношение среднемесячной банковской задолженности к годовой зарплате составляет 12%. В первую тройку также входят Дагестан и Чечня с показателями 25%. На последних строчках рейтинга находятся Чукотский автономный округ (31,8%) и Москва (31,9%).

Ранее редакция сообщала о том, что ипотечное кредитование рухнуло на 60% в Новосибирской области.