Весна пришла: в Новосибирске резко потеплеет, а потом похолодает

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 3-5 марта в Новосибирске потеплеет до –2…0 °C. 3-4 марта температура днём составит –6…–9 °C, ночью –16…–22 °C. 5 марта днём потеплеет до –2…0 °C. Все три дня ожидается снег и гололедица на дорогах, скорость ветра составит 3-9 м/с.

— В такую погоду возможно осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию), а также падение снежных масс, наледей и сосулек с крыш зданий и сооружений, — предупредили в мэрии Новосибирска.

В муниципалитете потребовали от собственников зданий и УК очистить кровли домов, карнизы балконов и козырьки подъездов от снега и наледи.

Напомним, в этом году в Новосибирске из-за перепадов температуры огромной проблемой стало состояние улиц и тротуаров, которые периодически превращаются в каток. По данным мэрии, на качественную уборку тротуаров в Новосибирске необходим миллиард. Без этих денег содержать пешеходные зоны при нынешних снегопадах и гололеде не получается.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске врач НИИТО составил памятку о ходьбе по гололеду. В городе уже более двух недель очень скользко.