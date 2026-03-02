Поиск здесь...
Общество

Весна пришла: в Новосибирске резко потеплеет, а потом похолодает

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Снова готовимся к сильному гололеду

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 3-5 марта в Новосибирске потеплеет до –2…0 °C. 3-4 марта температура днём составит –6…–9 °C, ночью –16…–22 °C. 5 марта днём потеплеет до –2…0 °C. Все три дня ожидается снег и гололедица на дорогах, скорость ветра составит 3-9 м/с.

—  В такую погоду возможно осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию), а также падение снежных масс, наледей и сосулек с крыш зданий и сооружений, — предупредили в мэрии Новосибирска.

В муниципалитете потребовали от собственников зданий и УК очистить кровли домов, карнизы балконов и козырьки подъездов от снега и наледи.

Напомним, в этом году в Новосибирске из-за перепадов температуры огромной проблемой стало состояние улиц и тротуаров, которые периодически превращаются в каток. По данным мэрии, на качественную уборку тротуаров в Новосибирске необходим миллиард. Без этих денег содержать пешеходные зоны при нынешних снегопадах и гололеде не получается.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске врач НИИТО составил памятку о ходьбе по гололеду. В городе уже более двух недель очень скользко. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Новосибирский общепит временно освободят от НДС
Следующая статья
Выезжать на лёд водоемов запретили в Новосибирской области

Выезжать на лёд водоемов запретили в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта в Новосибирской области вводится запрет на выезд автотранспорта на лед водоемов, кроме ледовых переправ. Исключение составляют машины оперативных служб, которые выезжают для спасения людей, и суда на воздушной подушке. Это решение принято для обеспечения безопасности и предотвращения трагедий, связанных с проваливанием автомобилей под лед.

Причины запрета:

Читать полностью

Новосибирская область вошла в число самых закредитованных регионов РФ

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская область оказалась в конце списка по уровню закредитованности населения. Она заняла 78-е место из 85 регионов России. Средний уровень закредитованности в регионе составляет 64,5%. Каждый работающий новосибирец должен банкам в среднем 574 тысячи рублей. За год этот показатель вырос почти на 10%, сообщает «РИА Рейтинг».

На начало 2026 года средний уровень закредитованности в России достиг 45,7%. Средний долг каждого работающего гражданина перед банками составил 437 тысяч рублей.

Читать полностью

В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

В Объединенных Арабских Эмиратах, откуда из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке временно не могут вылететь российские туристы, по экспертной оценке может находиться порядка 1000 новосибирцев.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, общее число российских туристов, которые сейчас находятся в Дубае и других городах ОАЭ, может достигать 50 тысяч человек. Новосибирскую долю в этом потоке можно примерно оценить исходя из регулярности рейсов, загрузки самолетов и спроса на туры в эту страну. Infopro54 провел собственные подсчеты и опросила участников рынка. В результате и получилось указанное количество. Подчеркнем, это не официальные данные, а именно примерная оценка.

Читать полностью

Очаги пастереллеза локализовали в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области приняты меры по локализации очагов пастереллеза. Усилен контроль на территориях, прилегающих к местам их выявления. По информации министерства сельского хозяйства региона, опасности для населения нет.

Россельхознадзор присвоил Новосибирской области статус «с неопределенным статусом с вакцинацией» по пастереллезу. Очаги заболевания зафиксированы в Черепановском и Карасукском районах. В Томской области на ферме «Заречное» обнаружили пастереллез у крупного рогатого скота. Инфицировано более тысячи животных. В Алтайском крае, по данным ведомства, из-за этого заболевания ввели карантин на крупных животноводческих комплексах «Митпром» и «Эконива Алтай».

Читать полностью

В Новосибирске пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров ОПГ

Автор: Юлия Данилова

За 2025 год в Новосибирской области задокументировано 727 уголовно наказуемых деяний, совершённых в составе организованных преступных групп, сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков.

— Пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров криминальных структур. Доказана их причастность к совершению мошеннических действий, разбоев, краж и наркопреступлений, — подчеркнул он.

Читать полностью

Новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 28 февраля IV состоялся совместный Пленум областного комитета и областной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В ходе мероприятия региональное отделение определилось с кандидатурами для участия в предстоящих выборах в Государственную Думу.

Кадровая комиссия ЦК КПРФ приняла решение о выдвижении трех кандидатов от Новосибирской области. Это второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов, секретарь обкома Роман Яковлев, член ЦК РК КПРФ Глеб Черепанов и кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов.

Читать полностью
Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

