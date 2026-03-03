Новосибирские туристы начали возвращаться с курортов ОАЭ

Рейс Flydubai прибыл в Новосибирск

В Новосибирск впервые почти за трое суток прибыл рейс из ОАЭ с гражданами России. Самолет авиакомпании FlyDubai приземлился в аэропорту Толмачёво в 7:40 по местному времени, следует из данных онлайн-табло.

Ранее управление по связям с общественностью эмирата сообщало о возможности частичного возобновления работы аэропортов Дубая. Речь идет о Международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорте Аль-Мактум. Ограничения в авиасообщении были введены на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

S7 запускает вывозные рейсы

Часть новосибирских туристов, задержавшихся в Дубае из-за закрытия воздушного пространства, планируется доставить в Россию вечером 3 марта. Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») объявила о начале выполнения вывозных рейсов в связи с частичным открытием воздушного пространства ОАЭ.

На текущий момент запланирован рейс S7 («Сибирь») 5786 по маршруту Дубай (DXB) — Новосибирск с вылетом 3 марта в 18:00 по местному времени (17:00 мск). Полет будет выполняться на воздушном судне Airbus A321 с технической посадкой в Анталье для дозаправки.

Компания также направила запрос на выполнение рейсов из Дубая в Москву 3, 4 и 5 марта, а также дополнительных рейсов в Новосибирск 4 и 5 марта. При их реализации планируется использовать альтернативный маршрут через Анталью.

В S7 уточнили, что приоритет на вывозных рейсах будет отдан пассажирам с датой вылета в билетах начиная с 28 февраля.

«Аэрофлот» увеличивает емкость рейсов

О начале выполнения вывозных рейсов из ОАЭ с 3 марта сообщил и Аэрофлот. В этот день запланированы три рейса для доставки пассажиров в Москву, два из которых будут выполнены с увеличенной провозной емкостью.

Возобновление рейсов и согласование альтернативных маршрутов позволяют постепенно стабилизировать ситуацию с вывозом российских туристов, оказавшихся в ОАЭ на фоне ограничений в авиасообщении.

Около 1000 новосибирцев застряли в ОАЭ

Напомним, с 28 февраля из-за ситуации на Ближнем Востоке было закрыто воздушное пространство нескольких стран. Это коснулось тысяч российских туристов: тех, кто сейчас находится на отдыхе за границей, и тех, кто собирался туда отправиться. В итоге авиакомпании начали отменять рейсы в ОАЭ. Так, авиакомпания S7 отменила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай на 28 февраля – 3 марта. Также отменены рейсы авиакомпании FlyDubai. По последним данным, в ОАЭ могут находиться около тысячи туристов из Новосибирска.

Российский союз туриндустрии сообщил, что отечественные туроператоры теряют не менее полутора миллионов долларов ежедневно из-за вынужденного продления размещения туристов в странах Ближнего Востока.

Ранее редакция сообщала о последствиях войны в Иране для Новосибирского бизнеса.