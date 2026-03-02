Поиск здесь...
Новосибирский автоэксперт объяснил, почему покупать машины за рубежом выгоднее

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В салонах города такая же машина может стоить на 200-500 тысяч дороже

Уход из России престижных брендов не заставил граждан пересесть на отечественные автомобили. Приобрести машину можно и в обход западных санкций, например, напрямую из Китая или Кореи, а также на японских аукционах. В Новосибирске есть несколько салонов, где продаются подержанные автомобили. Однако стоят они недешево.

Автоэксперт Иван Листяк рассказал, что поиск автомобиля начинается с рынков Кореи, Китая или Японии. Сначала клиенту показывают фото машины. Если всё устраивает, авто покупают на китайском или корейском рынке. Если нужный автомобиль найден на японском рынке, его приобретают на аукционе. Важно, что при получении счёта клиент должен оплатить его самостоятельно по реквизитам, чтобы избежать коммерческого утилизационного сбора, который может составить 300 тысяч рублей и больше.

После покупки транспортное средство отправляют в порт или к фирме-перевозчику. Затем нужно дождаться назначения судна и самой отгрузки. Когда судно прибывает во Владивосток, автомобиль проходит таможенную проверку, и покупателю выставляют счёт.

— Очень важный момент, чтобы реквизиты оплаты совпадали, поэтому надо рассчитываться со своей карты или же через банк по реквизитам, — пояснил Листяк ГОРСАЙТУ.

После таможенного оформления автомобиль отправляется в лабораторию для проверки на соответствие ГОСТ. Затем он получает ЭПТС. После этого машина ждёт своего следующего этапа: доставки клиенту.

— Владелец может забрать покупку сам, может доверить её перегонщику. После получения машины владелец сам ставит её на учёт. Вся процедура занимает 2-3 недели, если авто доставляют из Кореи, 2-3 месяца, если оно едет из Японии, и около 2 месяцев, если машину приобрели в Китае, — добавил эксперт.

Листяк подчеркнул, что в Новосибирске можно купить автомобиль как в автосалонах, так и с пробегом. Однако на местном рынке машина одной и той же марки может стоить на 200-500 тысяч рублей дороже, в зависимости от модели.

Ранее редакция сообщала о том, что закон о локализации приведет к распродаже машин, работавших в такси Новосибирска.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Вступили в силу новые правила подготовки водителей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта автошколы перешли на новые программы обучения. Начинающие водители будут больше времени уделять практике на дорогах - не менее 42 часов, а не 38, как это было ранее. Это предложение ГИБДД. В ведомстве напоминают, что в 2021 году ввели единый практический экзамен на права, который объединил «площадку» и «город». По последним данным ГИБДД, только 14% водителей сдают «город» с первой попытки. Ведомство считает, что проблема в недостаточной подготовке автошкол.

На отработку первоначальных навыков на автодроме теперь отводится 16 часов — на два меньше, чем раньше.

Читать полностью

Масштабная ловушка: закон о локализации приведет к распродаже машин, работавших в такси Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о локализации автомобилей для такси, обязывающий перевозчиков закупать машины с высокой долей российских компонентов. Это приведет к массовой распродаже автомобилей с низкой российской локализацией, включая Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Toyota Camry.

Принудительное обновление парков по ФЗ № 116 выведет на рынок значительное количество автомобилей с критическими юридическими и техническими проблемами, которые сложно выявить без глубокой проверки.

Читать полностью

Топ китайских автомобилей, которые выдержали российские морозы

Автор: Артем Рязанов

Составлен рейтинг китайских моделей авто, наиболее востребованных российскими покупателями зимой. В подборку попали кроссоверы и внедорожники.

На первом месте, по версии экспертов Автокод, оказался рамный внедорожник Tank 500 с бензиновым турбомотором 3,0 л (299 л.с.) и 9-ступенчатым автоматом. По отзывам автомобилистов, он лучше всего подходит для трассы. Цена в России начинается от 6 млн рублей.

Читать полностью

Оставить номер и подпереть: треть водителей Новосибирской области практикуют блокировку чужих авто

Автор: Артем Рязанов

Почти треть (32%) водителей Новосибирской области считают допустимым оставить свой автомобиль, перекрыв движение другому, на 15 минут, оставив свой номер.

Из них 7% готовы заблокировать две машины, 8% — одну, а 17% допускают возможность оставить машину на более длительное время, оставив свой телефон для связи.

Читать полностью

Новосибирцам нужно 13 зарплат, чтобы купить подержанную Lada Vesta

Автор: Артем Рязанов

Согласно новому Индексу доступности автомобилей (Индекс ДА) от Авто.ру и hh.ru, покупка как отечественного, так и иностранного подержанного авто требует меньше медианных зарплат, чем в первом полугодии 2025 года.

Индекс ДА отражает, сколько медианных зарплат нужно, чтобы приобрести популярные модели автомобилей. В расчетах участвуют цены на подержанные Hyundai Solaris и Lada Vesta, а также медианные зарплаты, указанные в вакансиях. Одна единица индекса равна одной медианной зарплате в регионе. Чем меньше показатель, тем автомобиль доступнее.

Читать полностью

Объём автокредитования в Новосибирской области в январе рухнул на 40%

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в январе было выдано 844 займа, что на 40% меньше, чем в декабре 2024 года (1 396 займов). Общая сумма составила 1,27 миллиарда рублей, что на 41% меньше, чем в декабре (2,17 млрд рублей). Средний чек остался почти прежним — 1,51 миллиона рублей (в декабре было 1,55 миллиона). Средний срок займа увеличился на два месяца и составил 74 дня.

Для сравнения, за январь 2026 года банки в целом выдали россиянам 59,74 тысячи автокредитов. Это самый низкий показатель за последние три года. По сравнению с декабрем количество выданных займов на покупку машин уменьшилось на 43%: в декабре их было 105,2 тысячи. В годовом сравнении также наблюдается спад: в январе 2025 года банки выдали 73,74 тысячи автокредитов, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Читать полностью
