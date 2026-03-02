Новосибирский автоэксперт объяснил, почему покупать машины за рубежом выгоднее

Уход из России престижных брендов не заставил граждан пересесть на отечественные автомобили. Приобрести машину можно и в обход западных санкций, например, напрямую из Китая или Кореи, а также на японских аукционах. В Новосибирске есть несколько салонов, где продаются подержанные автомобили. Однако стоят они недешево.

Автоэксперт Иван Листяк рассказал, что поиск автомобиля начинается с рынков Кореи, Китая или Японии. Сначала клиенту показывают фото машины. Если всё устраивает, авто покупают на китайском или корейском рынке. Если нужный автомобиль найден на японском рынке, его приобретают на аукционе. Важно, что при получении счёта клиент должен оплатить его самостоятельно по реквизитам, чтобы избежать коммерческого утилизационного сбора, который может составить 300 тысяч рублей и больше.

После покупки транспортное средство отправляют в порт или к фирме-перевозчику. Затем нужно дождаться назначения судна и самой отгрузки. Когда судно прибывает во Владивосток, автомобиль проходит таможенную проверку, и покупателю выставляют счёт.

— Очень важный момент, чтобы реквизиты оплаты совпадали, поэтому надо рассчитываться со своей карты или же через банк по реквизитам, — пояснил Листяк ГОРСАЙТУ.

После таможенного оформления автомобиль отправляется в лабораторию для проверки на соответствие ГОСТ. Затем он получает ЭПТС. После этого машина ждёт своего следующего этапа: доставки клиенту.

— Владелец может забрать покупку сам, может доверить её перегонщику. После получения машины владелец сам ставит её на учёт. Вся процедура занимает 2-3 недели, если авто доставляют из Кореи, 2-3 месяца, если оно едет из Японии, и около 2 месяцев, если машину приобрели в Китае, — добавил эксперт.

Листяк подчеркнул, что в Новосибирске можно купить автомобиль как в автосалонах, так и с пробегом. Однако на местном рынке машина одной и той же марки может стоить на 200-500 тысяч рублей дороже, в зависимости от модели.

