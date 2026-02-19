Поиск здесь...
Новосибирские энергетики выстраивают конструктивный диалог с малым бизнесом

Дата:

Специалисты сетевой организации региона ознакомили деловое сообщество с основными этапами подключения и электронными сервисами, разработанными для оптимизации данного процесса

Новосибирские энергетики выстраивают конструктивный диалог с малым бизнесом18 февраля 2026 года состоялась встреча представителей «Россети Новосибирск» и предпринимателей – членов Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, проведенное в рамках проекта «Свой среди своих», было посвящено обсуждению технологического присоединения к электросетям. Специалисты сетевой организации региона ознакомили деловое сообщество с основными этапами подключения и электронными сервисами, разработанными для оптимизации данного процесса.

Энергетики вносят регулярный вклад в улучшение инвестиционного климата Новосибирской области, реализуя мероприятия в рамках целевой модели. Так, по итогам 2025 года им удалось сократить среднее время и количество процедур подключения к электросетям на 10%. Компания также расширяет сотрудничество с малым и средним бизнесом, выдав в 2025 году около 71 МВт мощности по 1 485 договорам технологического присоединения, что на 4% больше, чем годом ранее.

Для дальнейшего развития партнерских отношений был представлен подписанный в начале года документ о сотрудничестве. Соглашение закрепляет намерения сторон развивать взаимодействие, обмениваться опытом и совместно работать над проектами поддержки предпринимательства в регионе. Участники встречи признали высокую практическую значимость формата, отметив, что мероприятие позволило не только решить актуальные вопросы обеспечения электросетевой инфраструктурой, но и наметить пути дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск

779
0
0
Новосибирские бизнесмены подали 15 заявок на аренду водоемов под рыбоводство
Эксперт из Новосибирска перечислил скрытые угрозы для мужского организма

Новосибирские энергетики начали ремонтную кампанию 2026 года

Начало рабочего года ознаменовано активной фазой ежегодных ремонтных работ, проводимых компанией «Россети Новосибирск» на энергетических объектах региона.

В Чистоозерном районе Новосибирской области на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ вместо 37 деревянных конструкций уже установлены более долговечные железобетонные опоры. Эти новые опоры отличаются повышенной стойкостью к разнообразным внешним воздействиям, включая сложные погодные условия.

Читать полностью

460 фактов незаконного потребления электроэнергии пресекли в Новосибирске

В 2025 году «Россети Новосибирск» подвели итоги своей кампании по борьбе с нелегальным потреблением электроэнергии. Энергетики провели свыше 250 тысяч проверок как среди частных лиц, так и организаций, в результате чего было зафиксировано 464 случая нарушений. Эта цифра на 5% ниже, чем в 2024 году. Общий объем неучтенного потребления электроэнергии составил более 54 миллионов кВт·ч, что эквивалентно сумме свыше 330 миллионов рублей.

Важным аспектом в противодействии хищениям электроэнергии является последующее привлечение виновных к ответственности. В минувшем году специалисты компании совместно с правоохранительными органами активизировали усилия в этом направлении, обработав на 10% больше заявлений по сравнению с предыдущим годом.

Читать полностью

Энергетики направят более 172 млн руб на реконструкцию ЛЭП для угольных разрезов

В Искитимском районе компания «Россети Новосибирск» проводит реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ, которая играет важную роль в энергоснабжении угледобывающих предприятий области, таких как «Разрез Богатырь» и «Разрез Колыванский». Реконструкция обусловлена обновлением технических стандартов, необходимых этим предприятиям, чья бесперебойная работа критически важна для экономической стабильности Новосибирской области.

В рамках этого проекта энергетикам предстоит возвести новую секцию ЛЭП длиной около 12 километров, смонтировать 88 опор различного типа, включая 14 анкерных металлических и 74 промежуточных железобетонных. На данный момент установлены 12 металлических и 40 железобетонных опор, причем все работы выполняются в соответствии с установленным планом. После этого будет осуществлен монтаж проводов, а полное завершение всего проекта запланировано на июнь 2026 года. Общий объем инвестиций сетевой компании в модернизацию данной ЛЭП превышает 172 миллиона рублей.

Читать полностью

Энергетики обеспечат электроэнергией экоград в пригороде Новосибирска

В окрестностях Новосибирска компания «Россети Новосибирск» приступила к масштабному проекту технологического подключения к электросетям экограда «12 дворов». На территории этого комплекса, расположенного вблизи наукограда Кольцово, будут возведены около тридцати зданий различного назначения, включающих жилые помещения комфорт-класса и коммерческие площади.

Для гарантированного и стабильного электроснабжения всех объектов энергетики выделят свыше 1,1 МВт мощности, используя узловую подстанцию «Барышевская». Эта подстанция, являющаяся одним из ключевых источников питания наукограда, была недавно модернизирована, что позволило увеличить её мощность в 1,6 раза, достигнув 80 МВА с прежних 50 МВА.

Читать полностью

«Светлая линия» – единый номер по вопросам электроснабжения для клиентов «Россети Новосибирск»

Для потребителей электроэнергии в Новосибирской области функционирует «Светлая линия» — единая горячая линия энергетиков. Сервис разработан для компаний, входящих в Группу «Россети», в рамках стратегии повышения клиентоцентричности, он стал частью масштабной программы цифровизации и модернизации системы обслуживания клиентов в электросетевом комплексе России.

По единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 жители региона могут получить доступ к консультационной поддержке по всем вопросам, касающимся электроснабжения:

Читать полностью

Девять нелегальных майнинг-ферм выявили в Новосибирской области в 2025 году

В течение 2025 года специалисты системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области обнаружили и прекратили деятельность девяти нелегальных майнинг-ферм, которые осуществляли неучтенный расход электроэнергии. Общий объем похищенной криптофермами электроэнергии составил более 4 миллионов киловатт-часов, что эквивалентно 28 миллионам рублей.

В рамках сотрудничества между различными ведомствами, энергетики совместно с правоохранительными органами систематически проводили рейды в различных местах, результатом которых стало выявление нелегальных майнинг-ферм. К примеру, один из нарушителей установил оборудование для майнинга в контейнере, расположенном на территории авторазбора на Гусинобродском шоссе. Другой инициативный майнер разместил свое оборудование в заброшенном здании на улице Б. Богаткова.

Читать полностью
