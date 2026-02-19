Новосибирские энергетики выстраивают конструктивный диалог с малым бизнесом

18 февраля 2026 года состоялась встреча представителей «Россети Новосибирск» и предпринимателей – членов Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, проведенное в рамках проекта «Свой среди своих», было посвящено обсуждению технологического присоединения к электросетям. Специалисты сетевой организации региона ознакомили деловое сообщество с основными этапами подключения и электронными сервисами, разработанными для оптимизации данного процесса.

Энергетики вносят регулярный вклад в улучшение инвестиционного климата Новосибирской области, реализуя мероприятия в рамках целевой модели. Так, по итогам 2025 года им удалось сократить среднее время и количество процедур подключения к электросетям на 10%. Компания также расширяет сотрудничество с малым и средним бизнесом, выдав в 2025 году около 71 МВт мощности по 1 485 договорам технологического присоединения, что на 4% больше, чем годом ранее.

Для дальнейшего развития партнерских отношений был представлен подписанный в начале года документ о сотрудничестве. Соглашение закрепляет намерения сторон развивать взаимодействие, обмениваться опытом и совместно работать над проектами поддержки предпринимательства в регионе. Участники встречи признали высокую практическую значимость формата, отметив, что мероприятие позволило не только решить актуальные вопросы обеспечения электросетевой инфраструктурой, но и наметить пути дальнейшего плодотворного сотрудничества.